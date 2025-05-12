Сікорський: Захід має чинити тиск на агресора, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Заходу зосередити тиск на Росії, а не на Україні, в питанні досягнення миру.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посилання на "І-У".

Сікорський нагадав, що минув понад місяць після того, як президент України погодився на 30-денне припинення вогню без жодних умов. Попри це, Росія відмовляється припинити атаки й знаходить нові виправдання для продовження війни.

"Ми, як Захід, повинні зробити з цього висновок, що саме на агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні", - зазначив Сікорський.

"Путін вкотре демонструє, хто є агресором, а хто жертвою, хто хоче миру, а хто - війни", - наголосив міністр. Він зазначив, що лише тиск на агресора здатен змусити його змінити позицію: "Якщо він знову відкидає припинення вогню, то логічний висновок полягає в тому, що слід чинити тиск не на жертву агресії, а на винуватця агресії, поки він не відчує болю і не стане більш розсудливим".

Водночас Сікорський висловив сподівання, що сторони все ж знайдуть спосіб для припинення вогню і розпочнуть реальні переговори щодо завершення війни на основі міжнародного права.

