Сікорський: Захід має чинити тиск на агресора, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні

Сікорський розповів про позику для України

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав країни Заходу зосередити тиск на Росії, а не на Україні, в питанні досягнення миру.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами у Лондоні, інформує Цензор.НЕТ із посилання на "І-У".

Сікорський нагадав, що минув понад місяць після того, як президент України погодився на 30-денне припинення вогню без жодних умов. Попри це, Росія відмовляється припинити атаки й знаходить нові виправдання для продовження війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сікорський: Лише Україна має вирішувати, яким буде справедливий мир

"Ми, як Захід, повинні зробити з цього висновок, що саме на агресора необхідно чинити тиск, щоб він відмовився від своїх цілей в Україні", - зазначив Сікорський.

"Путін вкотре демонструє, хто є агресором, а хто жертвою, хто хоче миру, а хто - війни", - наголосив міністр. Він зазначив, що лише тиск на агресора здатен змусити його змінити позицію: "Якщо він знову відкидає припинення вогню, то логічний висновок полягає в тому, що слід чинити тиск не на жертву агресії, а на винуватця агресії, поки він не відчує болю і не стане більш розсудливим".

Водночас Сікорський висловив сподівання, що сторони все ж знайдуть спосіб для припинення вогню і розпочнуть реальні переговори щодо завершення війни на основі міжнародного права.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються, - прем’єр Естонії Міхал

А ви пшекі маєте чинити тиск на кордоні з прамтітутками фермерами так пане Сікорський?
12.05.2025 12:32 Відповісти
12й рік тиску не забагато ?
12.05.2025 12:36 Відповісти
Через це і МОЖУТЬ, блокувати кордон на 4 місяці, щоб прутін не пройшов??
12.05.2025 12:36 Відповісти
Партнери, "чужому навчайтесь" ,зробіть так, як робить союзник по НАТО -Трамп.
Спочатку терміново введіть у дію санкції пакету №17, запропонованого коаліцією для примушення путіна припинити вогонь на 30 діб, починаючи з 12 травня 2025 р.
Якщо рашисти припинять вогонь, то санкції можна послабити, або припинити.
12.05.2025 12:43 Відповісти
Що значить припинити або ослабити санкції, а те що в нас забрали території? За це не має бути покарання? То є хотєлки трампа зняти з рашки санкції.
12.05.2025 12:54 Відповісти
Санкції накладаються для досягнення певної мети. Мета пакету санкцій №17 чітко вказана.
Якщо рашисти припиняють вогонь на 30 діб з 12 травня 2025 року, то мету досягнуто, і дію санкцій цього пакету послаблять або зупинять.
Мабуть краще спочатку ввести санкції, а потім чекати припинення вогню, ніж чекати і лише погрожувати санкціями.
За військові злочини, які скоїли рашисти, в тому числі і за окупацію територій України передбачені більш суворі покарання, ніж санкції. Увʼязнення військових злочинців, репарації, повернення територій, відшкодування збитків через вироки міжнародного трибуналу та судів.
12.05.2025 13:42 Відповісти
Тиск вже почався.
Але чомусь на кордоні з Україною
12.05.2025 13:16 Відповісти
 
 