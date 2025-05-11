Позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються, - прем’єр Естонії Міхал

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал взяв участь у зустрічі "Коаліції рішучих" через відеозв'язок, за її підсумками він заявив, що нарешті почався спільний тиск на Росію.

Так, Міхал зазначив, що позиції США та Європи і України щодо тиску на Росію знову зближуються.

"Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню і спроможністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії", – зазначив він.

Крім того, Міхал зауважив, що, на його думку, "американська адміністрація стає трохи нетерплячою щодо цих російських ігор".

Зустріч Коаліції охочих 10 травня

Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві відбулася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".

До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.

За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.

Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.

За підсумками зустрічі в Києві у суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України погодили спільну заяву.