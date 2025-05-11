Позиції США та Європи щодо тиску на РФ знову зближуються, - прем’єр Естонії Міхал
Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал взяв участь у зустрічі "Коаліції рішучих" через відеозв'язок, за її підсумками він заявив, що нарешті почався спільний тиск на Росію.
Цензор.НЕТ
Так, Міхал зазначив, що позиції США та Європи і України щодо тиску на Росію знову зближуються.
"Ймовірно, ми досягли моменту, коли США з їхнім прагненням до 30-денного припинення вогню і спроможністю забезпечити дотримання санкцій і Європа з Україною, можливо, починають діяти спільно і точка прикладання цього тиску тепер зміщується в бік Росії", – зазначив він.
Крім того, Міхал зауважив, що, на його думку, "американська адміністрація стає трохи нетерплячою щодо цих російських ігор".
Зустріч Коаліції охочих 10 травня
Нагадаємо, у суботу, 10 травня 2025 року, у Києві відбулася зустріч лідерів країн "Коаліції охочих".
До української столиці прибули президент Франції Емманюель Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Дональд Туск і Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
Після зустрічі "Коаліції охочих" у Києві 10 травня президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів поговорили телефоном з очільником Білого дому Дональдом Трампом.
За словами глави МЗС, Україна та всі союзники готові до повного безумовного припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів починаючи вже з 12 травня.
Своєю чергою речник диктатора РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія обдумає пропозицію про 30-денне припинення вогню.
За підсумками зустрічі в Києві у суботу, 10 травня 2025 року, лідери Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та України погодили спільну заяву.
Путін: пішли нах. Призначаю стрєлку в Стамбулі. Поговоримо там. Туди приїдуть мої пацани і передадуть мій ультиматум. Віткоф знає, я йому показував. Війна триває, до речі. Готуйтесь до Орєшніка якщо я побачу хоч одну нову санкцію до понеділка.
Трамб: о який великий день. Який великий крок Путіна. Як він красиво нас послав. О, прямі перемовини в Стамбулі, це все про що ми мріяли. Ми ж тоді зможемо вмити руки і я зможу нарешті виспатись. Який великий день. Треба відсвяткувати, пограти в гольф.
Для чого путіну мир, якщо Захід перестав надавати України далекобійну зброю.
Коли ви останній раз чули про удари АТАКМС, StormShadow ???
Все заглохло. Захід всрався.
росія під санкціями виробляє до 2000 довгих ракет, плюс КНДР.
Сидять ці західні дураки і чекають.