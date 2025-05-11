Позиции США и Европы относительно давления на РФ снова сближаются, - премьер Эстонии Михал
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал принял участие во встрече "Коалиции желающих" по видеосвязи, по ее итогам он заявил, что наконец-то началось совместное давление на Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
Так, Михал отметил, что позиции США и Европы и Украины относительно давления на Россию снова сближаются.
"Вероятно, мы достигли момента, когда США с их стремлением к 30-дневному прекращению огня и способностью обеспечить соблюдение санкций и Европа с Украиной, возможно, начинают действовать совместно и точка приложения этого давления теперь смещается в сторону России", - отметил он.
Кроме того, Михал отметил, что, по его мнению, "американская администрация становится немного нетерпеливой в отношении этих российских игр".
Встреча "Коалиции желающих" 10 мая
Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".
В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.
После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.
По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.
В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.
По итогам встречи в Киеве в субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины согласовали совместное заявление.
Путін: пішли нах. Призначаю стрєлку в Стамбулі. Поговоримо там. Туди приїдуть мої пацани і передадуть мій ультиматум. Віткоф знає, я йому показував. Війна триває, до речі. Готуйтесь до Орєшніка якщо я побачу хоч одну нову санкцію до понеділка.
Трамб: о який великий день. Який великий крок Путіна. Як він красиво нас послав. О, прямі перемовини в Стамбулі, це все про що ми мріяли. Ми ж тоді зможемо вмити руки і я зможу нарешті виспатись. Який великий день. Треба відсвяткувати, пограти в гольф.
Для чого путіну мир, якщо Захід перестав надавати України далекобійну зброю.
Коли ви останній раз чули про удари АТАКМС, StormShadow ???
Все заглохло. Захід всрався.
росія під санкціями виробляє до 2000 довгих ракет, плюс КНДР.
Сидять ці західні дураки і чекають.