Позиции США и Европы относительно давления на РФ снова сближаются, - премьер Эстонии Михал

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал принял участие во встрече "Коалиции желающих" по видеосвязи, по ее итогам он заявил, что наконец-то началось совместное давление на Россию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

Так, Михал отметил, что позиции США и Европы и Украины относительно давления на Россию снова сближаются.

"Вероятно, мы достигли момента, когда США с их стремлением к 30-дневному прекращению огня и способностью обеспечить соблюдение санкций и Европа с Украиной, возможно, начинают действовать совместно и точка приложения этого давления теперь смещается в сторону России", - отметил он.

Кроме того, Михал отметил, что, по его мнению, "американская администрация становится немного нетерпеливой в отношении этих российских игр".

Встреча "Коалиции желающих" 10 мая

Напомним, в субботу, 10 мая 2025 года, в Киеве началась встреча лидеров стран "Коалиции желающих".

В украинскую столицу прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Польши и Великобритании Дональд Туск и Кир Стармер, а также канцлер Германии Фридрих Мерц.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве 10 мая президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров поговорили по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом.

По словам главы МИД, Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней начиная уже с 12 мая.

В свою очередь представитель диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня.

По итогам встречи в Киеве в субботу, 10 мая 2025 года, лидеры Франции, Германии, Польши, Великобритании и Украины согласовали совместное заявление.