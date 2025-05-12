Сикорский: Запад должен оказывать давление на агрессора, чтобы он отказался от своих целей в Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада сосредоточить давление на России, а не на Украине, в вопросе достижения мира.
Об этом он заявил во время общения с журналистами в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"И-У".
Сикорский напомнил, что прошло более месяца после того, как президент Украины согласился на 30-дневное прекращение огня без всяких условий. Несмотря на это, Россия отказывается прекратить атаки и находит новые оправдания для продолжения войны.
"Мы, как Запад, должны сделать из этого вывод, что именно на агрессора необходимо оказывать давление, чтобы он отказался от своих целей в Украине", - отметил Сикорский.
"Путин в очередной раз демонстрирует, кто является агрессором, а кто жертвой, кто хочет мира, а кто - войны", - подчеркнул министр. Он отметил, что только давление на агрессора способно заставить его изменить позицию: "Если он снова отвергает прекращение огня, то логический вывод заключается в том, что следует оказывать давление не на жертву агрессии, а на виновника агрессии, пока он не почувствует боль и не станет более благоразумным".
В то же время Сикорский выразил надежду, что стороны все же найдут способ для прекращения огня и начнут реальные переговоры по завершению войны на основе международного права.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спочатку терміново введіть у дію санкції пакету №17, запропонованого коаліцією для примушення путіна припинити вогонь на 30 діб, починаючи з 12 травня 2025 р.
Якщо рашисти припинять вогонь, то санкції можна послабити, або припинити.
Якщо рашисти припиняють вогонь на 30 діб з 12 травня 2025 року, то мету досягнуто, і дію санкцій цього пакету послаблять або зупинять.
Мабуть краще спочатку ввести санкції, а потім чекати припинення вогню, ніж чекати і лише погрожувати санкціями.
За військові злочини, які скоїли рашисти, в тому числі і за окупацію територій України передбачені більш суворі покарання, ніж санкції. Увʼязнення військових злочинців, репарації, повернення територій, відшкодування збитків через вироки міжнародного трибуналу та судів.
Але чомусь на кордоні з Україною