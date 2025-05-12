РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8291 посетитель онлайн
Новости Давление на Россию
467 9

Сикорский: Запад должен оказывать давление на агрессора, чтобы он отказался от своих целей в Украине

Сикорский рассказал о займе для Украины

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада сосредоточить давление на России, а не на Украине, в вопросе достижения мира.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"И-У".

Сикорский напомнил, что прошло более месяца после того, как президент Украины согласился на 30-дневное прекращение огня без всяких условий. Несмотря на это, Россия отказывается прекратить атаки и находит новые оправдания для продолжения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сикорский: Только Украина должна решать, каким будет справедливый мир

"Мы, как Запад, должны сделать из этого вывод, что именно на агрессора необходимо оказывать давление, чтобы он отказался от своих целей в Украине", - отметил Сикорский.

"Путин в очередной раз демонстрирует, кто является агрессором, а кто жертвой, кто хочет мира, а кто - войны", - подчеркнул министр. Он отметил, что только давление на агрессора способно заставить его изменить позицию: "Если он снова отвергает прекращение огня, то логический вывод заключается в том, что следует оказывать давление не на жертву агрессии, а на виновника агрессии, пока он не почувствует боль и не станет более благоразумным".

В то же время Сикорский выразил надежду, что стороны все же найдут способ для прекращения огня и начнут реальные переговоры по завершению войны на основе международного права.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Позиции США и Европы по давлению на РФ снова сближаются, - премьер Эстонии Михал

Автор: 

Сикорский Радослав (455) война в Украине (5703)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ви пшекі маєте чинити тиск на кордоні з прамтітутками фермерами так пане Сікорський?
показать весь комментарий
12.05.2025 12:32 Ответить
12й рік тиску не забагато ?
показать весь комментарий
12.05.2025 12:36 Ответить
Через це і МОЖУТЬ, блокувати кордон на 4 місяці, щоб прутін не пройшов??
показать весь комментарий
12.05.2025 12:36 Ответить
Партнери, "чужому навчайтесь" ,зробіть так, як робить союзник по НАТО -Трамп.
Спочатку терміново введіть у дію санкції пакету №17, запропонованого коаліцією для примушення путіна припинити вогонь на 30 діб, починаючи з 12 травня 2025 р.
Якщо рашисти припинять вогонь, то санкції можна послабити, або припинити.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:43 Ответить
Що значить припинити або ослабити санкції, а те що в нас забрали території? За це не має бути покарання? То є хотєлки трампа зняти з рашки санкції.
показать весь комментарий
12.05.2025 12:54 Ответить
Санкції накладаються для досягнення певної мети. Мета пакету санкцій №17 чітко вказана.
Якщо рашисти припиняють вогонь на 30 діб з 12 травня 2025 року, то мету досягнуто, і дію санкцій цього пакету послаблять або зупинять.
Мабуть краще спочатку ввести санкції, а потім чекати припинення вогню, ніж чекати і лише погрожувати санкціями.
За військові злочини, які скоїли рашисти, в тому числі і за окупацію територій України передбачені більш суворі покарання, ніж санкції. Увʼязнення військових злочинців, репарації, повернення територій, відшкодування збитків через вироки міжнародного трибуналу та судів.
показать весь комментарий
12.05.2025 13:42 Ответить
Тиск вже почався.
Але чомусь на кордоні з Україною
показать весь комментарий
12.05.2025 13:16 Ответить
 
 