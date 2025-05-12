Сикорский: Запад должен оказывать давление на агрессора, чтобы он отказался от своих целей в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал страны Запада сосредоточить давление на России, а не на Украине, в вопросе достижения мира.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Лондоне, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"И-У".

Сикорский напомнил, что прошло более месяца после того, как президент Украины согласился на 30-дневное прекращение огня без всяких условий. Несмотря на это, Россия отказывается прекратить атаки и находит новые оправдания для продолжения войны.

"Мы, как Запад, должны сделать из этого вывод, что именно на агрессора необходимо оказывать давление, чтобы он отказался от своих целей в Украине", - отметил Сикорский.

"Путин в очередной раз демонстрирует, кто является агрессором, а кто жертвой, кто хочет мира, а кто - войны", - подчеркнул министр. Он отметил, что только давление на агрессора способно заставить его изменить позицию: "Если он снова отвергает прекращение огня, то логический вывод заключается в том, что следует оказывать давление не на жертву агрессии, а на виновника агрессии, пока он не почувствует боль и не станет более благоразумным".

В то же время Сикорский выразил надежду, что стороны все же найдут способ для прекращения огня и начнут реальные переговоры по завершению войны на основе международного права.

