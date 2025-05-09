Сикорский: Только Украина должна решать, каким будет справедливый мир
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что только Украина имеет право определять условия справедливого мира, а союзники поддержат любое ее решение.
Об этом он сказал во время встречи министров иностранных дел ЕС во Львове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Наша позиция такова: это должна решать Украина. Мы дадим вам знать, что именно мы можем сделать для вас, и вы должны сделать самостоятельные подсчеты, что является лучшим для вас - время пришло сейчас или позже, в какой степени вы можете продолжать оборонительную войну", - заявил он, отвечая на вопрос о видении справедливого мира для Украины.
Сикорский подчеркнул, что союзники уважают принцип "ничего об Украине без Украины" и готовы поддерживать Киев в защите его независимости.
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