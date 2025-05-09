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Новости Заявления о мире
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Сикорский: Только Украина должна решать, каким будет справедливый мир

Глава МИД Польши Радослав Сикорский

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что только Украина имеет право определять условия справедливого мира, а союзники поддержат любое ее решение.

Об этом он сказал во время встречи министров иностранных дел ЕС во Львове, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Наша позиция такова: это должна решать Украина. Мы дадим вам знать, что именно мы можем сделать для вас, и вы должны сделать самостоятельные подсчеты, что является лучшим для вас - время пришло сейчас или позже, в какой степени вы можете продолжать оборонительную войну", - заявил он, отвечая на вопрос о видении справедливого мира для Украины.

Сикорский подчеркнул, что союзники уважают принцип "ничего об Украине без Украины" и готовы поддерживать Киев в защите его независимости.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волкер: Путин не согласится на мир. Нужно определить рамки сдерживания

Автор: 

Сикорский Радослав (421) война в Украине (4192)


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Після таких красивих слів, якщо ти не сцикун, логічно назвати трампона шантажистом.
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09.05.2025 17:44 Ответить
Що тут вирішувати? Відкрийте Статут ООН та Гельсінський Акт 1975 року - там все написано, і не лише для України
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09.05.2025 17:45 Ответить
❗️Є велика ймовірність, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню на 30 днів, - Мерц
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09.05.2025 17:51 Ответить
Польща ж грозилась передати Україні біля 30 - ти Міг- 29 - замісь слів
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09.05.2025 17:56 Ответить
Справедливого миру не може бути за визначенням. Болісний вимушений мир на прийнятливих умовах - справа українського народу.
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09.05.2025 18:04 Ответить
Україна вже вирішила, усі українські території мають бути звільнені, кацапські злочинці мають бути знищені і виплата репарацій на відбудову країни!
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09.05.2025 18:19 Ответить
бида что никто не слушает и не воспринимает
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09.05.2025 18:38 Ответить
 
 