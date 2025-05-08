Волкер: Путин не согласится на мир. Нужно определить рамки сдерживания

Российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать агрессию, и мир не входит в его политическую повестку дня.

Об этом заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин никогда не согласится на мир. Он не верит, что Украина является суверенным независимым государством, а украинцы существуют как отдельный народ. Путин считает, что Россия имеет право на все территории, которые он называет "исконно русскими землями", и что он может завоевывать и другие земли - в Грузии, Молдове, где угодно. Мира нет в повестке дня Путина. Именно поэтому нам надо определять рамки сдерживания и устрашения - таким должен быть наш менталитет, наше восприятие и наши действия, чтобы сдержать Путина от будущего нападения", - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что нынешняя политика Кремля отражает ностальгию по СССР, ведь Путин, как бывший сотрудник КГБ, стремится к возвращению к имперскому прошлому.

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