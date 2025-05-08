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Новости Заявления о мире
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Волкер: Путин не согласится на мир. Нужно определить рамки сдерживания

волкер,курт

Российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать агрессию, и мир не входит в его политическую повестку дня.

Об этом заявил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин никогда не согласится на мир. Он не верит, что Украина является суверенным независимым государством, а украинцы существуют как отдельный народ. Путин считает, что Россия имеет право на все территории, которые он называет "исконно русскими землями", и что он может завоевывать и другие земли - в Грузии, Молдове, где угодно. Мира нет в повестке дня Путина. Именно поэтому нам надо определять рамки сдерживания и устрашения - таким должен быть наш менталитет, наше восприятие и наши действия, чтобы сдержать Путина от будущего нападения", - подчеркнул Волкер.

Он также отметил, что нынешняя политика Кремля отражает ностальгию по СССР, ведь Путин, как бывший сотрудник КГБ, стремится к возвращению к имперскому прошлому.

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путин владимир (31335) Волкер Курт (627) война в Украине (4173)


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Рамка одна, множить ***** на ноль, при чём множить будем мы а оружие и бабки давать вы, вот и все рамки.
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08.05.2025 15:17 Ответить
Особливо ти в каментах на Цензорі, з бойвого дивану такий войвничий що капець
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08.05.2025 15:33 Ответить
Народ України підтримає висування Волкера у президенти США!
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08.05.2025 15:19 Ответить
Даже до них почало щось доходить. Вас ніхто не просить самим втручатися, просто дайте нам більше зброї, а ще найкраще більш ********
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08.05.2025 15:25 Ответить
пояснив би це пан Вокер доні, бо в того кукуха вже зовсім поїхала і він вважає, що вже досягнув нечюваного прогресу!
а саме лячне, що ніхто не знає до куда в тої кукухі білет.
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08.05.2025 15:29 Ответить
Вашому президенту ж ніяк не дійде що справа не в Україні ! І що миру не хочуть саме кацапи ! Капітуляція України , до якої ви нас змушуєте - нічого не вирішить . Це лише збільшить апетит ***** , додасть йому впевненості для подальшої агресії вже що до інших країн .
Бийте по кацапській економіці , трощіть її нах , рвіть на шмаття ,, це єдине що змусить ***** припинити війну . Іншого виходу я не бачу .
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08.05.2025 15:29 Ответить
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08.05.2025 15:40 Ответить
 
 