Волкер: Путін не погодиться на мир. Потрібно визначити рамки стримування

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупиняти агресію, і мир не входить до його політичного порядку денного.

Про це заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін ніколи не погодиться на мир. Він не вірить, що Україна є суверенною незалежною державою, а українці існують як окремий народ. Путін вважає, що Росія має право на всі території, які він називає "ісконно рускімі зємлямі", і що він може завойовувати й інші землі - у Грузії, Молдові, будь-де. Миру немає на порядку денному Путіна. Саме тому нам треба визначати рамки стримування і устрашення - таким має бути наш менталітет, наше сприйняття і наші дії, щоб стримати Путіна від майбутнього нападу", - наголосив Волкер.

Він також зазначив, що нинішня політика Кремля відображає ностальгію за СРСР, адже Путін, як колишній співробітник КДБ, прагне повернення до імперського минулого.

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