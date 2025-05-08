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Волкер: Путін не погодиться на мир. Потрібно визначити рамки стримування

волкер,курт

Російський диктатор Володимир Путін не має наміру зупиняти агресію, і мир не входить до його політичного порядку денного.

Про це заявив колишній спеціальний представник США з питань України Курт Волкер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Путін ніколи не погодиться на мир. Він не вірить, що Україна є суверенною незалежною державою, а українці існують як окремий народ. Путін вважає, що Росія має право на всі території, які він називає "ісконно рускімі зємлямі", і що він може завойовувати й інші землі - у Грузії, Молдові, будь-де. Миру немає на порядку денному Путіна. Саме тому нам треба визначати рамки стримування і устрашення - таким має бути наш менталітет, наше сприйняття і наші дії, щоб стримати Путіна від майбутнього нападу", - наголосив Волкер.

Він також зазначив, що нинішня політика Кремля відображає ностальгію за СРСР, адже Путін, як колишній співробітник КДБ, прагне повернення до імперського минулого.

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Автор: 

путін володимир (23889) Волкер Курт (609) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+6
пояснив би це пан Вокер доні, бо в того кукуха вже зовсім поїхала і він вважає, що вже досягнув нечюваного прогресу!
а саме лячне, що ніхто не знає до куда в тої кукухі білет.
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08.05.2025 15:29
+2
Рамка одна, множить ***** на ноль, при чём множить будем мы а оружие и бабки давать вы, вот и все рамки.
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08.05.2025 15:17
+2
1919: нароссія вторглась в Україну
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08.05.2025 16:41
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Рамка одна, множить ***** на ноль, при чём множить будем мы а оружие и бабки давать вы, вот и все рамки.
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08.05.2025 15:17 Відповісти
Особливо ти в каментах на Цензорі, з бойвого дивану такий войвничий що капець
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08.05.2025 15:33 Відповісти
Ну я так понимаю, что ты вещаешь из окопа в свободную минутку между боями или может ты против того чтобы помножить ***** на ноль, ну тогда так и скажи а не пиши всякую ахинею.
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08.05.2025 16:16 Відповісти
Народ України підтримає висування Волкера у президенти США!
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08.05.2025 15:19 Відповісти
Даже до них почало щось доходить. Вас ніхто не просить самим втручатися, просто дайте нам більше зброї, а ще найкраще більш ********
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08.05.2025 15:25 Відповісти
шо значить почало доходить? Волкер завжди такий був.
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08.05.2025 16:15 Відповісти
пояснив би це пан Вокер доні, бо в того кукуха вже зовсім поїхала і він вважає, що вже досягнув нечюваного прогресу!
а саме лячне, що ніхто не знає до куда в тої кукухі білет.
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08.05.2025 15:29 Відповісти
Вашому президенту ж ніяк не дійде що справа не в Україні ! І що миру не хочуть саме кацапи ! Капітуляція України , до якої ви нас змушуєте - нічого не вирішить . Це лише збільшить апетит ***** , додасть йому впевненості для подальшої агресії вже що до інших країн .
Бийте по кацапській економіці , трощіть її нах , рвіть на шмаття ,, це єдине що змусить ***** припинити війну . Іншого виходу я не бачу .
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08.05.2025 15:29 Відповісти
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08.05.2025 15:40 Відповісти
1919: нароссія вторглась в Україну
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08.05.2025 16:41 Відповісти
Від перемоги України перейшли до "не дати росії виграти" а потім і взагалі до "стримування".
Простіше кажучи - воюйте поки воюється, головне щоб в межах України.
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08.05.2025 15:44 Відповісти
Стримування агресора - це умиротворення агресора, просто слово умиротворення погано сприймається. Тому його *стримують*. Ті ж яйця, тільки в профіль.
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08.05.2025 15:53 Відповісти
Тверезий погляд
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08.05.2025 15:55 Відповісти
Ці янкі зовсім не знають історії! Які рамки,довб..би? Гітлер капут,і тютін капут. І вся розмова.
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08.05.2025 16:11 Відповісти
 
 