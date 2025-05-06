Глава МЗС Литви Будріс: Наразі немає сценарію фальшивого перемир’я для України

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає малоймовірним укладення "поганого миру" між Україною та Росією - такого, в який не вірить жодна зі сторін.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Будріса, "поганим миром" слід вважати угоду, яка лише формально припиняє війну, але не вирішує її причин і не гарантує безпеки. Він підкреслив, що наразі немає реального сценарію фальшивого перемир’я, який би став лише прикриттям для нової ескалації.

"Я б оцінив таку ймовірність як низьку", - додав він, маючи на увазі ситуацію, за якої ані Україна, ані її партнери, зокрема США, не сприймають фіктивних домовленостей.

Ці заяви прозвучали на тлі повідомлень про оголошене Кремлем "перемир’я" на період 8-11 травня, приурочене до святкування Дня перемоги в Росії.

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