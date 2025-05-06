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Новини Заяви про мир
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Глава МЗС Литви Будріс: Наразі немає сценарію фальшивого перемир’я для України

Кястутіс Будріс про миротворців в Україні

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс вважає малоймовірним укладення "поганого миру" між Україною та Росією - такого, в який не вірить жодна зі сторін.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Будріса, "поганим миром" слід вважати угоду, яка лише формально припиняє війну, але не вирішує її причин і не гарантує безпеки. Він підкреслив, що наразі немає реального сценарію фальшивого перемир’я, який би став лише прикриттям для нової ескалації.

"Я б оцінив таку ймовірність як низьку", - додав він, маючи на увазі ситуацію, за якої ані Україна, ані її партнери, зокрема США, не сприймають фіктивних домовленостей.

Ці заяви прозвучали на тлі повідомлень про оголошене Кремлем "перемир’я" на період 8-11 травня, приурочене до святкування Дня перемоги в Росії. 

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Автор: 

Литва (2413) війна в Україні (4168)


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Яке нахрен перемир'я. Як бачимо путінськи пісдуни типу Сі, Тампона, Орбана, Фіцо і інші *************, відкинули пропозицію Зеленського про перемир'я на 30 днів. Замітьте, ніодна **** не підтримала перемир'я на 30 днів. Тому що їм ****м прорашистським не мир потрібен а потрібна окупація України.
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06.05.2025 11:10 Відповісти
За словами Будріса, "поганим миром" слід вважати угоду, яка лише формально припиняє війну, але не вирішує її причин і не гарантує безпеки.
Іншими словами "гарна війна краще поганого миру"
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06.05.2025 11:24 Відповісти
 
 