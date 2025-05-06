Зниження цін на нафту допоможе зупинити війну Росії проти України, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішнє падіння ціни на нафту добре для врегулювання російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це Трамп заявив журналістам у Білому домі.

"Я думаю, що при нинішній ціні на нафту ми в хорошій позиції для врегулювання. Вони хочуть врегулювання, Україна хоче врегулювання. Якби я не був президентом, ніхто б не домовлявся", - сказав Трамп.

Нагадаємо, ціни на нафту 5 травня знизилися на понад $2 за барель, оскільки ОПЕК+ має намір ще більше прискорити зростання видобутку нафти, що викликає занепокоєння щодо збільшення пропозиції на ринку.

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