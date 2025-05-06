1 958 17
Зниження цін на нафту допоможе зупинити війну Росії проти України, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішнє падіння ціни на нафту добре для врегулювання російсько-української війни.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це Трамп заявив журналістам у Білому домі.
"Я думаю, що при нинішній ціні на нафту ми в хорошій позиції для врегулювання. Вони хочуть врегулювання, Україна хоче врегулювання. Якби я не був президентом, ніхто б не домовлявся", - сказав Трамп.
Нагадаємо, ціни на нафту 5 травня знизилися на понад $2 за барель, оскільки ОПЕК+ має намір ще більше прискорити зростання видобутку нафти, що викликає занепокоєння щодо збільшення пропозиції на ринку.
Топ коментарі
+7 Gary Grant
показати весь коментар06.05.2025 09:11
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар06.05.2025 09:08
+2 Микола Січень #486030
показати весь коментар06.05.2025 09:07
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Міг би казати, що підвищення цін на нафту допоможе
закончилась, а так, страдает Украина, страдает Америка и весь мир.
Может быть ты сам свалишь, гнида путлеровская?
Витькофф, принеси мне банку колы !
Да не эту, дебил !!! Диетическую !!!
Это ужасно, их экономика в тяжёлом состоянии !
Надо заключить изумительную сделку с этими чудесными руSSкими парнями !
Этот чудесный китайский парень тоже меня очень уважает и хочет мне позвонить!
Все страны увидели как я МАГА и все хотят поцеловать меня в жопу !
Только бестолковый Зеленский всю малину обосрал!!
У него нет карт, нет ракет, даже приличного пиджака нет, а он нападает на этих чудесных рузских парней!
И все из за того, что Обама давал им одеяла!!
Если бы я был президент, этого бы не случилось!
І це факт!