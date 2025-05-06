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Новини ціна на нафту
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Зниження цін на нафту допоможе зупинити війну Росії проти України, - Трамп

Ціна на нафту може вплинути на війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що нинішнє падіння ціни на нафту добре для врегулювання російсько-української війни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це Трамп заявив журналістам у Білому домі.

"Я думаю, що при нинішній ціні на нафту ми в хорошій позиції для врегулювання. Вони хочуть врегулювання, Україна хоче врегулювання. Якби я не був президентом, ніхто б не домовлявся", - сказав Трамп.

Нагадаємо, ціни на нафту 5 травня знизилися на понад $2 за барель, оскільки ОПЕК+ має намір ще більше прискорити зростання видобутку нафти, що викликає занепокоєння щодо збільшення пропозиції на ринку.

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Автор: 

нафта (5529) Трамп Дональд (5806) війна в Україні (4144)


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Топ коментарі
+7
Що точно не зупинить війну-так це постійні дебільні балачки патлатого дурника.
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06.05.2025 09:11
+3
Хер він вгадав
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06.05.2025 09:08
+2
Карти є?
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06.05.2025 09:07
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ЗниЩення... ясно. понятно.
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06.05.2025 09:06 Відповісти
Карти є?
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06.05.2025 09:07 Відповісти
Хер він вгадав
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06.05.2025 09:08 Відповісти
Це прогрес
Міг би казати, що підвищення цін на нафту допоможе
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06.05.2025 09:10 Відповісти
Що точно не зупинить війну-так це постійні дебільні балачки патлатого дурника.
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06.05.2025 09:11 Відповісти
Духові трамбон заграли. Було вже, нафта "падала" нижче 0. І що?
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06.05.2025 09:13 Відповісти
А ви забули що? Рашка тоді вовком завила і вмовила додіка замовити за неї слава перед аравійським принцом. А якби додік цього не зробив?
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06.05.2025 11:00 Відповісти
Опечатка: замовити слово. Вибачаюсь.
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06.05.2025 11:01 Відповісти
Одне рішення Америки і московії кабзда! Країна терорист! І не треба буде купи інших санкцій! Навіть орбани і фіци роти позакривають на захист цих уродів
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06.05.2025 09:19 Відповісти
Зешоблі невигідне зниження цін на нафту, так як воно грає на руку Трампа,який заявив,що зниження цін допоможе зупинити війну,а зупинка війни означає для неї вибори,втрата влади, повернення довіри до Заходу, притягнення за злочинні дії.
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06.05.2025 09:21 Відповісти
Ти дебіл ?
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06.05.2025 09:45 Відповісти
Дебіли ті,які підключились до зепропаганди,яка затіяла антитрампівську істерію.Точніше,зебіли.Вони і воювати ладні без кінця,тільки чужими руками...
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06.05.2025 10:18 Відповісти
Если бы президентом Америки был не ты, а кто-то умный и порядочный, то война давно бы

закончилась, а так, страдает Украина, страдает Америка и весь мир.

Может быть ты сам свалишь, гнида путлеровская?
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06.05.2025 09:25 Відповісти
Ах !!!
Витькофф, принеси мне банку колы !
Да не эту, дебил !!! Диетическую !!!
Это ужасно, их экономика в тяжёлом состоянии !
Надо заключить изумительную сделку с этими чудесными руSSкими парнями !
Этот чудесный китайский парень тоже меня очень уважает и хочет мне позвонить!
Все страны увидели как я МАГА и все хотят поцеловать меня в жопу !
Только бестолковый Зеленский всю малину обосрал!!
У него нет карт, нет ракет, даже приличного пиджака нет, а он нападает на этих чудесных рузских парней!
И все из за того, что Обама давал им одеяла!!
Если бы я был президент, этого бы не случилось!

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06.05.2025 09:40 Відповісти
ATAKMS. JDAM, JASSM, Tomahawk - це те що точно допоможе зупинити війну рф проти України.
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06.05.2025 09:40 Відповісти
Якби я не був президентом, ніхто б не домовлявся" Джерело: https://censor.net/ua/n3550628

І це факт!
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06.05.2025 09:59 Відповісти
на решті додік сказав не повну маячню
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06.05.2025 11:55 Відповісти
 
 