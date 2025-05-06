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Новини Відносини Трампа та Путіна
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Трамп може зірвати плани Кремля та зупинити агресію Росії, - Дуда

Дуда про вплив Трампа на Путіна

Президент США Дональд Трамп - єдиний, хто здатен примусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

 Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"США можуть використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Якщо хтось має можливість змусити Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", - заявив Дуда в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters Network.

Він також зазначив, що після нещодавніх розмов з Путіним, Трамп "усвідомив реальну ситуацію" та має у своєму розпорядженні "необхідні інструменти, щоб заблокувати фундаментальні інтереси Путіна".

"Він розуміє, якою є його позиція та наскільки він готовий до серйозних переговорів про завершення війни", - сказав Дуда.

За його словами, президент США володіє засобами, що здатні змусити Росію дотримуватися міжнародного порядку.

"Деякі з них можуть бути радикальними й жорсткими, зокрема різноманітні економічні інструменти. Однак я переконаний, що Дональд Трамп здатен їх реалізувати", - додав польський лідер.

У Politico вважають, що такі заяви президента Польщі відображають очікування багатьох європейських лідерів, які розраховують, що Трамп використає політичний та економічний вплив США для тиску на Росію.

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Автор: 

путін володимир (23873) Дуда Анджей (776) Трамп Дональд (5806)


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Топ коментарі
+4
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06.05.2025 06:40
+3
Він цього не зробить, хоч залижіть йому ту сраку до смерті.
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06.05.2025 06:39
+3
ще один свідок трампова чуда
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06.05.2025 06:53
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Він цього не зробить, хоч залижіть йому ту сраку до смерті.
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06.05.2025 06:39 Відповісти
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06.05.2025 06:40 Відповісти
Одні духові інструменти.
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06.05.2025 06:41 Відповісти
А ще він може пускати блискавки із дупи!
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06.05.2025 06:49 Відповісти
Трамп може зірвати плани Кремля якщо сам Дуда розповість про ці плани Трампу, а Дуді, в свою чергу, о своїх планах розповість сам Кремль.
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06.05.2025 06:51 Відповісти
Може та не хоче. У нього валодья-друг.
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06.05.2025 06:53 Відповісти
ще один свідок трампова чуда
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06.05.2025 06:53 Відповісти
Оце одлизав!
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06.05.2025 07:00 Відповісти
Трамп реально не розуміе,що путін повязан з сі.Путін послухае тільки зброю,яка буде нещадно добивати росію.Все.
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06.05.2025 07:00 Відповісти
Не туди дудиш ти Дуда...
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06.05.2025 07:01 Відповісти
Може та не хоче
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06.05.2025 07:11 Відповісти
трамп имеет возможность сорвать планы кремля, но не хочет, он хочет захватить Канаду и

Гренландию, но не может, так выпьем за то, чтобы его возможности никогда не совпадали с его

желаниями!
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06.05.2025 07:11 Відповісти
Стратегія Дуди правильна. Рижий любить таке та клює на таку наживку. То ж і можливий результат.
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06.05.2025 07:18 Відповісти
Ніфіга Трамп не може. Він не може згадати, де поклав свою перуку. Попри потужне і абсолютно величне пускання слини цей уражений деменцією тип не здатний на осмислені дії.
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06.05.2025 07:20 Відповісти
Так так за 24 години.
Дамо йому ще 100 днів.
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06.05.2025 07:22 Відповісти
По коментам створюється враження, що місцева громада вважає, що вялікій путлер Трампа не боїться і плює на всіх??
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06.05.2025 07:23 Відповісти
Думать, что дурак вдруг станет умным-идиотизм
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06.05.2025 07:33 Відповісти
Дуда ще той сутенер…
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06.05.2025 07:40 Відповісти
Ага, звісно, весь світ вже побачив, чи здатен і на що здатен трамп. І це тільки 100 - 💯 днів правління
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06.05.2025 07:41 Відповісти
 
 