Трамп може зірвати плани Кремля та зупинити агресію Росії, - Дуда

Президент США Дональд Трамп - єдиний, хто здатен примусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"США можуть використовувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Якщо хтось має можливість змусити Путіна укласти мир, то це Америка, президент Сполучених Штатів", - заявив Дуда в інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters Network.

Він також зазначив, що після нещодавніх розмов з Путіним, Трамп "усвідомив реальну ситуацію" та має у своєму розпорядженні "необхідні інструменти, щоб заблокувати фундаментальні інтереси Путіна".

"Він розуміє, якою є його позиція та наскільки він готовий до серйозних переговорів про завершення війни", - сказав Дуда.

За його словами, президент США володіє засобами, що здатні змусити Росію дотримуватися міжнародного порядку.

"Деякі з них можуть бути радикальними й жорсткими, зокрема різноманітні економічні інструменти. Однак я переконаний, що Дональд Трамп здатен їх реалізувати", - додав польський лідер.

У Politico вважають, що такі заяви президента Польщі відображають очікування багатьох європейських лідерів, які розраховують, що Трамп використає політичний та економічний вплив США для тиску на Росію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп про вибухи на "Північному потоці": Я першим "підірвав" проєкт