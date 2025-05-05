Трамп про вибухи на "Північному потоці": Я першим "підірвав" проєкт

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що "багато людей" знають, хто підірвав газопроводи "Північний потік" у 2022 році, хоча він завадив цьому проєкту під час першої каденції.

Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, він першим "підірвав" проєкт, наклавши санкції.

Американський лідер відповів таким чином на питання про те, чи має намір він ініціювати розслідування щодо підриву "Північних потоків".

"Я міг би запитати певних людей і сказати, хто підірвав "Північні потоки", не витрачаючи багато грошей на розслідування. Багато людей знають, хто підірвав. Але взагалі-то, це я першим "підірвав" проєкт, бо не дозволив його побудувати. А коли Байден прийшов до влади, він дозволив це зробити. І це дуже цікаво", - додав Трамп, посилаючись на санкції проти "Північного потоку", введені під час його першого президентського терміну.

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Раніше повідомлялось, що влада США веде таємні перемовини про можливість запуску газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу з Росії до Німеччини.

Газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" були виведені з ладу 26 вересня 2022 року в результаті вибуху, в якому тоді звинувачували Росію. Трамп раніше висловлював скептицизм щодо того, що Росія несе відповідальність за це.

Розслідування проводилося кількома країнами, проте встановити, хто саме стоїть за вибухами, так і не вдалося.

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