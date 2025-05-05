Трамп про вибухи на "Північному потоці": Я першим "підірвав" проєкт
Американський президент Дональд Трамп стверджує, що "багато людей" знають, хто підірвав газопроводи "Північний потік" у 2022 році, хоча він завадив цьому проєкту під час першої каденції.
Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, він першим "підірвав" проєкт, наклавши санкції.
Американський лідер відповів таким чином на питання про те, чи має намір він ініціювати розслідування щодо підриву "Північних потоків".
"Я міг би запитати певних людей і сказати, хто підірвав "Північні потоки", не витрачаючи багато грошей на розслідування. Багато людей знають, хто підірвав. Але взагалі-то, це я першим "підірвав" проєкт, бо не дозволив його побудувати. А коли Байден прийшов до влади, він дозволив це зробити. І це дуже цікаво", - додав Трамп, посилаючись на санкції проти "Північного потоку", введені під час його першого президентського терміну.
Раніше повідомлялось, що влада США веде таємні перемовини про можливість запуску газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу з Росії до Німеччини.
Газопроводи "Північний потік-1" і "Північний потік-2" були виведені з ладу 26 вересня 2022 року в результаті вибуху, в якому тоді звинувачували Росію. Трамп раніше висловлював скептицизм щодо того, що Росія несе відповідальність за це.
Розслідування проводилося кількома країнами, проте встановити, хто саме стоїть за вибухами, так і не вдалося.
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На початку Трумп створив Небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Трумпів ширяв над поверхнею води. І сказав Трумп: "Хай станеться світло!" І сталося світло. І побачив Трумп світло, що добре воно...
І так далі.
Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах.
Mиф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона.
Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.
Однако в Москве явно стремились "отключить Германии газ", что трудно интерпретировать иначе как попытку оказать давление на правительство ФРГ с целью заставить его сократить или даже вовсе прекратить поддержку Украины.
Й справді а що це було ? Помста хйлу, що не підтримав на виборах, як в поході на 1-ий термін зі справою " Хілларігейт"?
Затронутая сегодня тема о цене нефти и о том, как она отражается на общем состоянии курятника, вызвала неожиданный интерес и потому, мы решили немного продолжить ее данными, взятыми у самого противника. При этом, я не могу рассуждать на эту тему, как глубоко погруженный в нюансы профессионал, но тем не менее, кое-что можно разложить по полочкам, используя логику и опыт выяснения запутанных дел, касавшихся самых разных сфер жизни. По крайней мере, такие погружения в различные темы, в основном были признаны правильными, соответствующими судебными решениями или приговорами. Поэтому - копнем чуть глубже.
Итак, цена нефти для курятника крайне важна потому, что это - основной экспортный товар, продающийся в огромных объемах и потому, торговля нефтью дает постоянный и мощный источник пополнения бюджета. А с учетом того, что добычу полезных ископаемых хоть и нельзя назвать чем-то особенно легким, но все равно ее нельзя сравнить с высокотехнологичными производствами. То есть ископаемое нужно вынуть из земли, довести до товарного вида и уже можно продавать.
В свое время Прутин пытался рассказать о том, что ведет страну в сторону от сырьевой экономики, но по факту - еще глубже насадил страну на две трубы - с нефтью и с газом. Ну а после того, как поставки трубного газу в Европу закончились, а торговать им с Китаем - тот еще челендж, практически без прибыли, то нефть стала чуть ли не основным источником пополнения бюджета. Соответственно бюджет у них верстается от цены нефти. То есть, предполагаемые расходы сводятся исходя из прибыли, а значит и доходов, от реализации установленного объема экспорта нефти, по определенной цене.
Если объем продаж или цена нефти окажутся ниже целевой, возникает дыра и тогда надо либо сокращать расходы, либо покрывать дыру из сторонних источников, кредитов, фондов и прочего. С кредитами там сейчас - никак, фонды раздерибанены на войну. Поэтому перехватить дыру практически невозможно, без ухудшения общего положения в экономике. И вот как это выглядит словами самих лаптей, как всегда - со ссылкой на внешние источники, в данном случае - на Reuters.
«Средняя цена российской нефти, рассчитываемая для целей налогообложения, в мае впервые за два года опустилась ниже 4000 рублей за баррель - на 41% меньше уровня, который использовался при планировании доходов бюджета на 2025 год… Запланированная цена Юралс для бюджета на этот год составляет 6726 рублей за баррель (средняя цена Юралс - $69,7 за баррель, курс - 96,5 рубля за доллар США). В мае, с учетом выходных ней, котировка Юралс пока определена только для 2 мая - $48,92 за баррель, что при курсе 81,4933 рубля за доллар США на эту дату дает рублевую налоговую цену нефти 3987 рублей за баррель или на 41% ниже исходного бюджетного ориентира».
Именно поэтому ********* и предупредила лысого о том, что план «Б» уже не актуален и теперь начинается план «Ж». Причем, это же не точечный провал, а тенденция, которая набирает обороты. Об этом говорит динамика цен:
«Средняя за апрель налоговая цена Юралс составила 4562 рубля за баррель - на 32% ниже бюджетного ориентира для текущего года. По итогам марта рублевая цена Юралс составила 5079 рублей за баррель - на 24,5% ниже бюджетного ориентира».
В этих расчетах я ничего от себя не добавлял и не убавлял. Но если поставить себя на место главы ЦБ, то становится понятно, что ей просто критически необходимо артикулировать этот вопрос, поскольку куда оно все двидется - понятно, а когда это станет очевидно всем, начнется поиск козлов отпущения. Так вот, она прямо сейчас дает понять, что не согласна на эту роль. Поэтому все это и вытекает на публику. Такие выводы напрашиваются просто путем логических рассуждений, но каждый может взять указанные выше данные и сделать собственные выводы.
https://dl-news.defence-line.org/?p=57880
І чудово вирулила за ці 3 роки. І зараз вирулить, якщо не буде катастрофічного обвалу ціни