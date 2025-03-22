Росія порушила червону лінію, - глава федеральної землі Німеччини Швезіг проти запуску "Північного потоку-2"
Прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг висловилася проти запуску газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на n-tv.
Посадовиця зазначила, що у Німеччині є чітке правило, яке діяло від самого початку. Воно звучить так: "Північний потік-2" не буде сертифікований, якщо Росія перетне червону лінію. За словами Швезіг, почавши війну проти України РФ перейшла цю лінію.
"Росія значною мірою перетнула червону лінію своєю загарбницькою війною проти України. Це загрожує всьому миру в Європі. І я вважаю, що саме тому в наш час такі сигнали не повинні надсилатися за жодних обставин", - заявила вона.
Раніше повідомлялось, що влада США веде таємні перемовини про можливість запуску газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу з Росії до Німеччини.
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Німеччина вчепилася за цю неоднозначну позицію, бо це принесло їй величезну вигоду.
Німеччина твердо переконана, що торговельна політика та діалог допоможуть покращити відносини з нинішніми та потенційними супротивниками.
Німеччина формувала економічну залежність, яку з часом можна було використати проти неї самої.
На той час, коли Росія розпочала бойові дії в Україні, Путін мав залізну хватку над постачанням природного газу до Німеччини.
Саме тому вона стала такою небезпечно залежною від російських енергоресурсів та експорту до Китаю.
Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від китайської економіки, ніж від Росії.
Шредер був головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включали виконання обовʼязків голови комітету акціонерів "Північний потік-1" і президента ради директорів "Північний потік-2" .
Шредер мав дати свідчення в ландтазі (парламенті) федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія наприкінці січня, але надав довідку про те, що він страждає на респіраторне захворювання. 4 лютого адвокат 80-річного політика заявив, що колишній канцлер перебуває в лікарні з емоційним вигоранням, і це підтвердив його лікар. З цієї причини Шредер "в доступному для огляду майбутньому" не зможе "впоратися з фізичним і психічним навантаженням, пов'язаним з тривалим - особливо публічним - допитом в слідчій комісії", підкреслив адвокат.