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Новини Запуск Північного потоку-2
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Росія порушила червону лінію, - глава федеральної землі Німеччини Швезіг проти запуску "Північного потоку-2"

глава федеральної землі Німеччини Швезіг проти запуску

Прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг висловилася проти запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на n-tv.

Посадовиця зазначила, що у Німеччині є чітке правило, яке діяло від самого початку. Воно звучить так: "Північний потік-2" не буде сертифікований, якщо Росія перетне червону лінію. За словами Швезіг, почавши війну проти України РФ перейшла цю лінію.

"Росія значною мірою перетнула червону лінію своєю загарбницькою війною проти України. Це загрожує всьому миру в Європі. І я вважаю, що саме тому в наш час такі сигнали не повинні надсилатися за жодних обставин", - заявила вона.

Раніше повідомлялось, що влада США веде таємні перемовини про можливість запуску газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу з Росії до Німеччини.

Читайте також: "Урок 2022 року не можна забути": В уряді Німеччини заперечили можливість запуску "Північного потоку"

Автор: 

газопровід (1546) Німеччина (7317) росія (64895) Північний потік (2461)


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Топ коментарі
+17
Добре що є адекватні німці,респект.
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22.03.2025 23:43
+7
і це добре. молодці бауери!
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22.03.2025 23:46
+3
Відомий німецько-російського лобіст Герхард Шредер, був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік і був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер був головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включали виконання обовʼязків голови комітету акціонерів "Північний потік-1" і президента ради директорів "Північний потік-2" .
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23.03.2025 03:28
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Добре що є адекватні німці,респект.
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22.03.2025 23:43 Відповісти
і це добре. молодці бауери!
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22.03.2025 23:46 Відповісти
Причому тут бауери? Бауери - то фермери, якщо ви не знаєте. Чи ви на рашистський манер усіх звете: лягушатники, макаронніки, піндоси?!
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23.03.2025 08:38 Відповісти
Хто не знае-саме ця потвора куплена ****** просувала потікі та інфрраструктуру газовой мережі кацапів.
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22.03.2025 23:47 Відповісти
А пруф надаси ?
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23.03.2025 00:41 Відповісти
То чому вона зараз інше каже? Перекупили? Чи ху?ло прокинув з оплатою?
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23.03.2025 07:46 Відповісти
Ну, хто ж не "знаЕ потІкІ"?
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23.03.2025 09:38 Відповісти
Немає бажання, у Німеччини, бути, як білорусія, «СТАБІЛЬНАЙ» і з таборами і катівнями!!…
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23.03.2025 00:17 Відповісти
Х...спеціального поставив свого таваріща по Дрездену начальником над потоками. Колись Дрезднербанк під керівництвом цього чела надавав матдопомогу сімейці Чубчика, коли він обанкротився. А зараз Донні поставив свого свата Кушнера послом в ФРН, до речі, судимого за шахрайство і ще в 2016 році амністованого. Вопрос по газАх завис, коли дівахи з АДН не змогли оправдать довєріє ІлоДонні. Може повторитись історія з ЛіПенихою, коли та теж не оправдала довєрія. Правда,Ліпен не захотіла повторити долю Саркозі і гроші, взяті у Х....оформила як кредит а зараз не вважає х....за генія і топчеться по його геніальності.
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23.03.2025 01:46 Відповісти
Протягом десятиліть Німеччина демонструвала надмірну схильність до ведення бізнесу з авторитарними країнами, незважаючи на заявлену прихильність до зовнішньої політики, заснованої на європейських ліберальних цінностях.
Німеччина вчепилася за цю неоднозначну позицію, бо це принесло їй величезну вигоду.
Німеччина твердо переконана, що торговельна політика та діалог допоможуть покращити відносини з нинішніми та потенційними супротивниками.
Німеччина формувала економічну залежність, яку з часом можна було використати проти неї самої.
На той час, коли Росія розпочала бойові дії в Україні, Путін мав залізну хватку над постачанням природного газу до Німеччини.
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23.03.2025 03:16 Відповісти
Не буде перебільшенням сказати, що Німеччина називає зовнішню політику тим, що насправді є насамперед торговельною політикою.
Саме тому вона стала такою небезпечно залежною від російських енергоресурсів та експорту до Китаю.
Саме німецький великий бізнес хотів побудувати газопровід «Північний потік-2», який обіцяв їм дешеві поставки російського газу; і саме німецькі експортери зробили країну більш залежною навіть від китайської економіки, ніж від Росії.
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23.03.2025 03:18 Відповісти
Відомий німецько-російського лобіст Герхард Шредер, був главою уряду Німеччини на чолі з соціал-демократами з 1998 по 2005 рік і був призначений членом наглядової ради "Газпрому".
Шредер був головою наглядової ради державної енергетичної компанії "Роснефть".
Інші його посади включали виконання обовʼязків голови комітету акціонерів "Північний потік-1" і президента ради директорів "Північний потік-2" .
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23.03.2025 03:28 Відповісти
Комісія ландтагу землі Мекленбург-Передня Померанія розслідує діяльність фонду «Охорона клімату та екології», створеного тут у січні 2021 року. За даними ЗМІ, він фактично допоміг завершити будівництво газопроводу "Північний потік-2" в обхід санкцій США, за що отримав від "Газпрому" 20 млн євро.
Шредер мав дати свідчення в ландтазі (парламенті) федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія наприкінці січня, але надав довідку про те, що він страждає на респіраторне захворювання. 4 лютого адвокат 80-річного політика заявив, що колишній канцлер перебуває в лікарні з емоційним вигоранням, і це підтвердив його лікар. З цієї причини Шредер "в доступному для огляду майбутньому" не зможе "впоратися з фізичним і психічним навантаженням, пов'язаним з тривалим - особливо публічним - допитом в слідчій комісії", підкреслив адвокат.
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23.03.2025 03:35 Відповісти
Якщо "питерские", прийшли з путіним, то у Шредера були "ганноверці". З ними пов'язаний проросійський курс соціал-демократів. Вони привели Німеччину до газової залежності від Росії.
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23.03.2025 03:48 Відповісти
А вам чого хвилюватися? Ви свої 30 рубликів отримаєте.
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23.03.2025 11:10 Відповісти
Ага. А свой скрапленный газ - похрен.
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23.03.2025 11:14 Відповісти
 
 