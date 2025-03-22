Росія порушила червону лінію, - глава федеральної землі Німеччини Швезіг проти запуску "Північного потоку-2"

Прем'єр-міністерка федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія Мануела Швезіг висловилася проти запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на n-tv.

Посадовиця зазначила, що у Німеччині є чітке правило, яке діяло від самого початку. Воно звучить так: "Північний потік-2" не буде сертифікований, якщо Росія перетне червону лінію. За словами Швезіг, почавши війну проти України РФ перейшла цю лінію.

"Росія значною мірою перетнула червону лінію своєю загарбницькою війною проти України. Це загрожує всьому миру в Європі. І я вважаю, що саме тому в наш час такі сигнали не повинні надсилатися за жодних обставин", - заявила вона.

Раніше повідомлялось, що влада США веде таємні перемовини про можливість запуску газопроводу "Північний потік-2" для постачання газу з Росії до Німеччини.

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