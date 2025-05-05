Трамп о взрывах на "Северном потоке": Я первым "подорвал" проект
Американский президент Дональд Трамп утверждает, что "многие люди" знают, кто взорвал газопроводы "Северный поток" в 2022 году, хотя он помешал этому проекту во время первой каденции.
Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, он первым "подорвал" проект, наложив санкции.
Американский лидер ответил таким образом на вопрос о том, намерен ли он инициировать расследование относительно подрыва "Северных потоков".
"Я мог бы спросить определенных людей и сказать, кто взорвал "Северные потоки", не тратя много денег на расследование. Многие люди знают, кто подорвал. Но вообще-то, это я первым "подорвал" проект, потому что не позволил его построить. А когда Байден пришел к власти, он позволил это сделать. И это очень интересно", - добавил Трамп, ссылаясь на санкции против "Северного потока", введенные во время его первого президентского срока.
Ранее сообщалось, что власти США ведут тайные переговоры о возможности запуска газопровода "Северный поток-2" для поставки газа из России в Германию.
Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были выведены из строя 26 сентября 2022 года вследствие взрыва, в котором тогда обвиняли Россию. Трамп ранее выражал скептицизм относительно того, что Россия несет ответственность за это.
Расследование проводилось несколькими странами, однако установить, кто именно стоит за взрывами, так и не удалось.
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На початку Трумп створив Небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Трумпів ширяв над поверхнею води. І сказав Трумп: "Хай станеться світло!" І сталося світло. І побачив Трумп світло, що добре воно...
І так далі.
Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах.
Mиф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона.
Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.
Однако в Москве явно стремились "отключить Германии газ", что трудно интерпретировать иначе как попытку оказать давление на правительство ФРГ с целью заставить его сократить или даже вовсе прекратить поддержку Украины.
Й справді а що це було ? Помста хйлу, що не підтримав на виборах, як в поході на 1-ий термін зі справою " Хілларігейт"?
Затронутая сегодня тема о цене нефти и о том, как она отражается на общем состоянии курятника, вызвала неожиданный интерес и потому, мы решили немного продолжить ее данными, взятыми у самого противника. При этом, я не могу рассуждать на эту тему, как глубоко погруженный в нюансы профессионал, но тем не менее, кое-что можно разложить по полочкам, используя логику и опыт выяснения запутанных дел, касавшихся самых разных сфер жизни. По крайней мере, такие погружения в различные темы, в основном были признаны правильными, соответствующими судебными решениями или приговорами. Поэтому - копнем чуть глубже.
Итак, цена нефти для курятника крайне важна потому, что это - основной экспортный товар, продающийся в огромных объемах и потому, торговля нефтью дает постоянный и мощный источник пополнения бюджета. А с учетом того, что добычу полезных ископаемых хоть и нельзя назвать чем-то особенно легким, но все равно ее нельзя сравнить с высокотехнологичными производствами. То есть ископаемое нужно вынуть из земли, довести до товарного вида и уже можно продавать.
В свое время Прутин пытался рассказать о том, что ведет страну в сторону от сырьевой экономики, но по факту - еще глубже насадил страну на две трубы - с нефтью и с газом. Ну а после того, как поставки трубного газу в Европу закончились, а торговать им с Китаем - тот еще челендж, практически без прибыли, то нефть стала чуть ли не основным источником пополнения бюджета. Соответственно бюджет у них верстается от цены нефти. То есть, предполагаемые расходы сводятся исходя из прибыли, а значит и доходов, от реализации установленного объема экспорта нефти, по определенной цене.
Если объем продаж или цена нефти окажутся ниже целевой, возникает дыра и тогда надо либо сокращать расходы, либо покрывать дыру из сторонних источников, кредитов, фондов и прочего. С кредитами там сейчас - никак, фонды раздерибанены на войну. Поэтому перехватить дыру практически невозможно, без ухудшения общего положения в экономике. И вот как это выглядит словами самих лаптей, как всегда - со ссылкой на внешние источники, в данном случае - на Reuters.
«Средняя цена российской нефти, рассчитываемая для целей налогообложения, в мае впервые за два года опустилась ниже 4000 рублей за баррель - на 41% меньше уровня, который использовался при планировании доходов бюджета на 2025 год… Запланированная цена Юралс для бюджета на этот год составляет 6726 рублей за баррель (средняя цена Юралс - $69,7 за баррель, курс - 96,5 рубля за доллар США). В мае, с учетом выходных ней, котировка Юралс пока определена только для 2 мая - $48,92 за баррель, что при курсе 81,4933 рубля за доллар США на эту дату дает рублевую налоговую цену нефти 3987 рублей за баррель или на 41% ниже исходного бюджетного ориентира».
Именно поэтому ********* и предупредила лысого о том, что план «Б» уже не актуален и теперь начинается план «Ж». Причем, это же не точечный провал, а тенденция, которая набирает обороты. Об этом говорит динамика цен:
«Средняя за апрель налоговая цена Юралс составила 4562 рубля за баррель - на 32% ниже бюджетного ориентира для текущего года. По итогам марта рублевая цена Юралс составила 5079 рублей за баррель - на 24,5% ниже бюджетного ориентира».
В этих расчетах я ничего от себя не добавлял и не убавлял. Но если поставить себя на место главы ЦБ, то становится понятно, что ей просто критически необходимо артикулировать этот вопрос, поскольку куда оно все двидется - понятно, а когда это станет очевидно всем, начнется поиск козлов отпущения. Так вот, она прямо сейчас дает понять, что не согласна на эту роль. Поэтому все это и вытекает на публику. Такие выводы напрашиваются просто путем логических рассуждений, но каждый может взять указанные выше данные и сделать собственные выводы.
https://dl-news.defence-line.org/?p=57880
І чудово вирулила за ці 3 роки. І зараз вирулить, якщо не буде катастрофічного обвалу ціни