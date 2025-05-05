Трамп о взрывах на "Северном потоке": Я первым "подорвал" проект

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что "многие люди" знают, кто взорвал газопроводы "Северный поток" в 2022 году, хотя он помешал этому проекту во время первой каденции.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он первым "подорвал" проект, наложив санкции.

Американский лидер ответил таким образом на вопрос о том, намерен ли он инициировать расследование относительно подрыва "Северных потоков".

"Я мог бы спросить определенных людей и сказать, кто взорвал "Северные потоки", не тратя много денег на расследование. Многие люди знают, кто подорвал. Но вообще-то, это я первым "подорвал" проект, потому что не позволил его построить. А когда Байден пришел к власти, он позволил это сделать. И это очень интересно", - добавил Трамп, ссылаясь на санкции против "Северного потока", введенные во время его первого президентского срока.

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Ранее сообщалось, что власти США ведут тайные переговоры о возможности запуска газопровода "Северный поток-2" для поставки газа из России в Германию.

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были выведены из строя 26 сентября 2022 года вследствие взрыва, в котором тогда обвиняли Россию. Трамп ранее выражал скептицизм относительно того, что Россия несет ответственность за это.

Расследование проводилось несколькими странами, однако установить, кто именно стоит за взрывами, так и не удалось.

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