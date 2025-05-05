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Новости Запуск Северного потока-2
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Трамп о взрывах на "Северном потоке": Я первым "подорвал" проект

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп утверждает, что "многие люди" знают, кто взорвал газопроводы "Северный поток" в 2022 году, хотя он помешал этому проекту во время первой каденции.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он первым "подорвал" проект, наложив санкции.

Американский лидер ответил таким образом на вопрос о том, намерен ли он инициировать расследование относительно подрыва "Северных потоков".

"Я мог бы спросить определенных людей и сказать, кто взорвал "Северные потоки", не тратя много денег на расследование. Многие люди знают, кто подорвал. Но вообще-то, это я первым "подорвал" проект, потому что не позволил его построить. А когда Байден пришел к власти, он позволил это сделать. И это очень интересно", - добавил Трамп, ссылаясь на санкции против "Северного потока", введенные во время его первого президентского срока.

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Ранее сообщалось, что власти США ведут тайные переговоры о возможности запуска газопровода "Северный поток-2" для поставки газа из России в Германию.

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были выведены из строя 26 сентября 2022 года вследствие взрыва, в котором тогда обвиняли Россию. Трамп ранее выражал скептицизм относительно того, что Россия несет ответственность за это.

Расследование проводилось несколькими странами, однако установить, кто именно стоит за взрывами, так и не удалось.

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Автор: 

Северный поток (1451) Трамп Дональд (5377)


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Топ комментарии
+3
падривнік.
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05.05.2025 23:10
+1
підорвас! ))
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05.05.2025 23:14
+1
Ну шутки шутками... Но он правду говорит, при нем были введены санкции и в конце 2019 года, строительство остановилось, хотя и было почти на финальной стадии. А вот при Байдене в 2021 году возобновилось.
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05.05.2025 23:16
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падривнік.
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05.05.2025 23:10 Ответить
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05.05.2025 23:12 Ответить
підорвас! ))
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05.05.2025 23:14 Ответить
Пістабол-ударник
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05.05.2025 23:30 Ответить
Сапьор мля
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05.05.2025 23:15 Ответить
це найстаріший в світі сапйор.
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05.05.2025 23:33 Ответить
Ну шутки шутками... Но он правду говорит, при нем были введены санкции и в конце 2019 года, строительство остановилось, хотя и было почти на финальной стадии. А вот при Байдене в 2021 году возобновилось.
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05.05.2025 23:16 Ответить
Мгм...
На початку Трумп створив Небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Трумпів ширяв над поверхнею води. І сказав Трумп: "Хай станеться світло!" І сталося світло. І побачив Трумп світло, що добре воно...
І так далі.
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05.05.2025 23:18 Ответить
Учора в сортирі тільки збираюся змивати ак голова Трампа вилазить і каже - «ось бачиш, як добре посрав і якої якості кал став! А за Байдена такого не було!»
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05.05.2025 23:33 Ответить
DW
Версия, согласно которой в разрушении газопровода была заинтересована Россия, основана, в частности, на предположении, что тем самым Москва попыталась избавить "Газпром" от будущих многомиллиардных исков со стороны немецких и других европейских импортеров российского газа из-за срыва контрактных обязательств, ведь подрыв газопровода - это тот форс-мажор, на который можно упирать в арбитражных судах.
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05.05.2025 23:18 Ответить
Ведь прописанные в долгосрочных контрактах объемы не поступали не только между 31 августа и 26 сентября. "Газпром" еще в июне резко сократил прокачку: с 14 июня Германия получала на 40% меньше газа, с 16 июня - на 60% меньше.
Mиф о том, будто поставки по "Северному потоку" прекратились из-за разрушения газопровода, опровергается простым сопоставлением дат. Нет, их сознательно прекратила российская сторона.
Да и Россия, даже после разрушения "Северного потока", могла бы, если захотела, продолжить поставки в Германию. Для этого можно было бы увеличить транзит через Украину в Австрию и/или возобновить поставки по газопроводу "Ямал-Европа" через Беларусь и Польшу.
Однако в Москве явно стремились "отключить Германии газ", что трудно интерпретировать иначе как попытку оказать давление на правительство ФРГ с целью заставить его сократить или даже вовсе прекратить поддержку Украины.
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05.05.2025 23:22 Ответить
На прощання грюкнули дверима. Адміністрація Дональда Трампа в останній день своєї роботи перед церемонією інавгурації нового президента США Джо Байдена вперше застосувала санкції проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Штрафні заходи, якими Сполучені Штати досі лише погрожували...

Й справді а що це було ? Помста хйлу, що не підтримав на виборах, як в поході на 1-ий термін зі справою " Хілларігейт"?
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05.05.2025 23:20 Ответить
Трампу ще далеко до нашого потужного Лідора, після нашого неходячі ходити починають
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05.05.2025 23:20 Ответить
від словоблуддя цього напомаженого Чуба для України все ж таки є певна користь. від усіх цих заяв впливових людей ринки шарахаються у різні сторони. скільки коштувала нафта на початку цього року? десь в межах 82 доларів за бочку. а сьогодні вона після усіх цих заяв Чуба і двіжухи з тарифами нафта вартує коштує уже в межах 60 доларів за барель. а цапський сорт юралс уже нижче 50 доларів, сьогодні вже навіть 48 доларів за барель. і це ще не межа, оскільки сауди вирішили збільшити видобуток своєї нафти. то ціна з часом ще просяде. і тут мабуть теж без Чуба не обійшлось. Він не раз звертався до саудитів, щоб вони понизили ціни на нафту. а оскільки у нього хороші стосунки із цим Салманом, то сауди напевно прислухались до його прохань. бо ще взимку вони говорили, що не планують збільшувати видобуток нафти, що між країнами ОПЕК є певні домовленості, однак на сьогодні ситуація вже змінилась...

Затронутая сегодня тема о цене нефти и о том, как она отражается на общем состоянии курятника, вызвала неожиданный интерес и потому, мы решили немного продолжить ее данными, взятыми у самого противника. При этом, я не могу рассуждать на эту тему, как глубоко погруженный в нюансы профессионал, но тем не менее, кое-что можно разложить по полочкам, используя логику и опыт выяснения запутанных дел, касавшихся самых разных сфер жизни. По крайней мере, такие погружения в различные темы, в основном были признаны правильными, соответствующими судебными решениями или приговорами. Поэтому - копнем чуть глубже.

Итак, цена нефти для курятника крайне важна потому, что это - основной экспортный товар, продающийся в огромных объемах и потому, торговля нефтью дает постоянный и мощный источник пополнения бюджета. А с учетом того, что добычу полезных ископаемых хоть и нельзя назвать чем-то особенно легким, но все равно ее нельзя сравнить с высокотехнологичными производствами. То есть ископаемое нужно вынуть из земли, довести до товарного вида и уже можно продавать.

В свое время Прутин пытался рассказать о том, что ведет страну в сторону от сырьевой экономики, но по факту - еще глубже насадил страну на две трубы - с нефтью и с газом. Ну а после того, как поставки трубного газу в Европу закончились, а торговать им с Китаем - тот еще челендж, практически без прибыли, то нефть стала чуть ли не основным источником пополнения бюджета. Соответственно бюджет у них верстается от цены нефти. То есть, предполагаемые расходы сводятся исходя из прибыли, а значит и доходов, от реализации установленного объема экспорта нефти, по определенной цене.

Если объем продаж или цена нефти окажутся ниже целевой, возникает дыра и тогда надо либо сокращать расходы, либо покрывать дыру из сторонних источников, кредитов, фондов и прочего. С кредитами там сейчас - никак, фонды раздерибанены на войну. Поэтому перехватить дыру практически невозможно, без ухудшения общего положения в экономике. И вот как это выглядит словами самих лаптей, как всегда - со ссылкой на внешние источники, в данном случае - на Reuters.

«Средняя цена российской нефти, рассчитываемая для целей налогообложения, в мае впервые за два года опустилась ниже 4000 рублей за баррель - на 41% меньше уровня, который использовался при планировании доходов бюджета на 2025 год… Запланированная цена Юралс для бюджета на этот год составляет 6726 рублей за баррель (средняя цена Юралс - $69,7 за баррель, курс - 96,5 рубля за доллар США). В мае, с учетом выходных ней, котировка Юралс пока определена только для 2 мая - $48,92 за баррель, что при курсе 81,4933 рубля за доллар США на эту дату дает рублевую налоговую цену нефти 3987 рублей за баррель или на 41% ниже исходного бюджетного ориентира».

Именно поэтому ********* и предупредила лысого о том, что план «Б» уже не актуален и теперь начинается план «Ж». Причем, это же не точечный провал, а тенденция, которая набирает обороты. Об этом говорит динамика цен:

«Средняя за апрель налоговая цена Юралс составила 4562 рубля за баррель - на 32% ниже бюджетного ориентира для текущего года. По итогам марта рублевая цена Юралс составила 5079 рублей за баррель - на 24,5% ниже бюджетного ориентира».

В этих расчетах я ничего от себя не добавлял и не убавлял. Но если поставить себя на место главы ЦБ, то становится понятно, что ей просто критически необходимо артикулировать этот вопрос, поскольку куда оно все двидется - понятно, а когда это станет очевидно всем, начнется поиск козлов отпущения. Так вот, она прямо сейчас дает понять, что не согласна на эту роль. Поэтому все это и вытекает на публику. Такие выводы напрашиваются просто путем логических рассуждений, но каждый может взять указанные выше данные и сделать собственные выводы.

https://dl-news.defence-line.org/?p=57880
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05.05.2025 23:23 Ответить
Перед тим як вдарити по Ірану, Трампу потрібно скупится дешевою нафтою (набратися дешевих контрактів). Саудити відіграються пізніше, після удару по Ірану.
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05.05.2025 23:38 Ответить
шо значить скупитися? США видобувають щоденно понад 13 млн. барелів нафти. це навіть більше ніж видобувають саудити.
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06.05.2025 00:10 Ответить
Скупитися дешевою нафтою, а потім перепродати дорого.
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06.05.2025 00:16 Ответить
ну такоє.
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06.05.2025 00:23 Ответить
********* завжди панікує. Вона ще в 2022 р подавала у відставку і волала: "шеф, все прапало".
І чудово вирулила за ці 3 роки. І зараз вирулить, якщо не буде катастрофічного обвалу ціни
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05.05.2025 23:39 Ответить
та будь-який посередній банкір вирулить, коли в тебе в загашніку 12 трлн фублів у кубишці і ціни на нафту більше 100 доларів за барель. це як було у 22-му. і на сьогодні у цій кубишці лишилось вже лише близько 6 трлн фублів. а ліквідних із цих 6 трлн ледве 3 трлн набереться. тож тут нема чого навіть і обговорювати ту *********. бо вже багато хто готовий на неї чуть лі не молитися. зараз там уже ніхто не вирулить. процес уже незворотній. вони цьогорічний дефіцит бюджету навіть тими залишками кубишки уже не зможуть перекрити. а навіть якщо і перекриють якось, то ненадовго. якщо Китай не дасть їм кредитів, то доведеться заморожувати депозити насілєнія того лепрозорію, а це може похитнути стабільність того режиму. можуть початися бродіння. а тут ще і на "сво" бабла потрібно неміряно. тому у ху йла зараз є єдино вірний вихід - це ухопитися за соломину, яку йому подає Чуб і пристати на його умови заморозки війни. хоча і це не спасе. нафта уже не буде 100 у найближчі роки. хіба що війну у Перській затоці організують кацапи, щоб обалити постчання нафти на світовий ринок і таким чином створити штучно її дефіцит і відповідно підвищення цін.
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06.05.2025 00:09 Ответить
Згадалося... "Мертве море знаєш? Так то я його вбив!"
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05.05.2025 23:57 Ответить
Це верховне божество..
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06.05.2025 00:18 Ответить
 
 