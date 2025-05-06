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Новости Отношения Трампа и Путина слабость
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Трамп может сорвать планы Кремля и остановить агрессию России, - Дуда

Дуда о влиянии Трампа на Путина

Президент США Дональд Трамп - единственный, кто способен заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"США могут использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Если кто-то имеет возможность заставить Путина заключить мир, то это - Америка, президент Соединенных Штатов", - заявил Дуда в интервью сети Axel Springer Global Reporters Network.

Он также отметил, что после недавних разговоров с Путиным, Трамп "осознал реальную ситуацию" и располагает "необходимыми инструментами, чтобы заблокировать фундаментальные интересы Путина".

"Он понимает, какова его позиция и насколько он готов к серьезным переговорам о завершении войны", - сказал Дуда.

По его словам, президент США обладает средствами, способными заставить Россию соблюдать международный порядок.

"Некоторые из них могут быть радикальными и жесткими, в частности разнообразные экономические инструменты. Однако я убежден, что Дональд Трамп способен их реализовать", - добавил польский лидер.

В Politico считают, что такие заявления президента Польши отражают ожидания многих европейских лидеров, которые рассчитывают, что Трамп использует политическое и экономическое влияние США для давления на Россию.

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Автор: 

путин владимир (31321) Дуда Анджей (760) Трамп Дональд (5377)


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Топ комментарии
+7
Він цього не зробить, хоч залижіть йому ту сраку до смерті.
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06.05.2025 06:39
+7
ще один свідок трампова чуда
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06.05.2025 06:53
+6
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06.05.2025 06:40
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Він цього не зробить, хоч залижіть йому ту сраку до смерті.
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06.05.2025 06:39 Ответить
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06.05.2025 06:40 Ответить
Одні духові інструменти.
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06.05.2025 06:41 Ответить
А ще він може пускати блискавки із дупи!
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06.05.2025 06:49 Ответить
Трамп може зірвати плани Кремля якщо сам Дуда розповість про ці плани Трампу, а Дуді, в свою чергу, о своїх планах розповість сам Кремль.
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06.05.2025 06:51 Ответить
а кремлю хто розповість про його плани? може дядюшка сі? а може чорти з пекла? які вже зачекались на твого сцаря, лапоть
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06.05.2025 09:25 Ответить
Може та не хоче. У нього валодья-друг.
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06.05.2025 06:53 Ответить
ще один свідок трампова чуда
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06.05.2025 06:53 Ответить
Оце одлизав!
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06.05.2025 07:00 Ответить
Дуда польський досвідчений політик. Він чудово знає комплекси Трампа, знає що той любить улесливі промови на свою адресу і Дуда цим користується для кращих стосунків Польщі із новим керівництвом США. Так само робили всі мудрі, досвідчені політики, той самий Нетаньягу, Макрон та інші. І лише зелений скоморох, абсолютний нуль, нікчема та невіглас, бикував на прийомі у Трампа, а в середині країни створює антиамериканську істерію, яка нічим не відрізняється від москальських наративів, таким чином зеленський створює проблеми не для себе, а для України і ці проблеми потім українці вихаркують кров"ю. Трамп такий як є, його не переробиш і він надовго, тож якщо ти політик, а не криворізька шпана, якщо твоя країна критично залежить від США, то ти маєш знаходити будь-які способи підтримувати добрі стосунки з будь-якою потворою, навіть з такою, як Трамп, в цьому і полягає мистецтво дипломатії. Але де дипломатія і де зеленський?
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06.05.2025 09:09 Ответить
Трамп реально не розуміе,що путін повязан з сі.Путін послухае тільки зброю,яка буде нещадно добивати росію.Все.
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06.05.2025 07:00 Ответить
Не туди дудиш ти Дуда...
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06.05.2025 07:01 Ответить
Може та не хоче
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06.05.2025 07:11 Ответить
трамп имеет возможность сорвать планы кремля, но не хочет, он хочет захватить Канаду и

Гренландию, но не может, так выпьем за то, чтобы его возможности никогда не совпадали с его

желаниями!
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06.05.2025 07:11 Ответить
Стратегія Дуди правильна. Рижий любить таке та клює на таку наживку. То ж і можливий результат.
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06.05.2025 07:18 Ответить
Ніфіга Трамп не може. Він не може згадати, де поклав свою перуку. Попри потужне і абсолютно величне пускання слини цей уражений деменцією тип не здатний на осмислені дії.
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06.05.2025 07:20 Ответить
Так так за 24 години.
Дамо йому ще 100 днів.
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06.05.2025 07:22 Ответить
По коментам створюється враження, що місцева громада вважає, що вялікій путлер Трампа не боїться і плює на всіх??
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06.05.2025 07:23 Ответить
Думать, что дурак вдруг станет умным-идиотизм
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06.05.2025 07:33 Ответить
Дуда ще той сутенер…
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06.05.2025 07:40 Ответить
Ага, звісно, весь світ вже побачив, чи здатен і на що здатен трамп. І це тільки 100 - 💯 днів правління
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06.05.2025 07:41 Ответить
One of Trump's many missions is to make evident one simple truth: if you do not want to have to kiss the ass of someone you cannot stand and pretend to enjoy the process, do not come to depend on them.
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06.05.2025 08:01 Ответить
Трамп може зірвати плани Путіна! Але чи хоче? Велике питання. Нарцис маніяку - друг, товариш і брат...
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06.05.2025 08:04 Ответить
Дудик просто ******** трампону,щоби той той не сумнівався у своїй величі. А по факту ,старий, рудий поц.своєю лояльністю до путлєра, тільки доказує світу,що він ( дональд ред даг) недалекий,самолюбивий кретин...
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06.05.2025 08:19 Ответить
А чого "може"? А чого досі не зірвав? А чого досі не припиняє?

Риторичні питання.
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06.05.2025 08:36 Ответить
Він може тільки гарно *******ти
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06.05.2025 08:54 Ответить
 
 