Трамп может сорвать планы Кремля и остановить агрессию России, - Дуда
Президент США Дональд Трамп - единственный, кто способен заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico, об этом заявил президент Польши Анджей Дуда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"США могут использовать различные экономические инструменты, чтобы заставить Россию придерживаться определенных действий. Если кто-то имеет возможность заставить Путина заключить мир, то это - Америка, президент Соединенных Штатов", - заявил Дуда в интервью сети Axel Springer Global Reporters Network.
Он также отметил, что после недавних разговоров с Путиным, Трамп "осознал реальную ситуацию" и располагает "необходимыми инструментами, чтобы заблокировать фундаментальные интересы Путина".
"Он понимает, какова его позиция и насколько он готов к серьезным переговорам о завершении войны", - сказал Дуда.
По его словам, президент США обладает средствами, способными заставить Россию соблюдать международный порядок.
"Некоторые из них могут быть радикальными и жесткими, в частности разнообразные экономические инструменты. Однако я убежден, что Дональд Трамп способен их реализовать", - добавил польский лидер.
В Politico считают, что такие заявления президента Польши отражают ожидания многих европейских лидеров, которые рассчитывают, что Трамп использует политическое и экономическое влияние США для давления на Россию.
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