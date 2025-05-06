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Снижение цен на нефть поможет остановить войну России против Украины, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее падение цены на нефть хорошо для урегулирования российско-украинской войны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме.
"Я думаю, что при нынешней цене на нефть мы в хорошей позиции для урегулирования. Они хотят урегулирования, Украина хочет урегулирования. Если бы я не был президентом, никто бы не договаривался", - сказал Трамп.
Напомним, цены на нефть 5 мая снизились более чем на $2 за баррель, поскольку ОПЕК+ намерена еще больше ускорить рост добычи нефти, что вызывает беспокойство относительно увеличения предложения на рынке.
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+3 Gary Grant
показать весь комментарий06.05.2025 09:11
+1 Микола Січень #486030
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+1 Валентин Коваль #587289
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Міг би казати, що підвищення цін на нафту допоможе
закончилась, а так, страдает Украина, страдает Америка и весь мир.
Может быть ты сам свалишь, гнида путлеровская?
Витькофф, принеси мне банку колы !
Да не эту, дебил !!! Диетическую !!!
Это ужасно, их экономика в тяжёлом состоянии !
Надо заключить изумительную сделку с этими чудесными руSSкими парнями !
Этот чудесный китайский парень тоже меня очень уважает и хочет мне позвонить!
Все страны увидели как я МАГА и все хотят поцеловать меня в жопу !
Только бестолковый Зеленский всю малину обосрал!!
У него нет карт, нет ракет, даже приличного пиджака нет, а он нападает на этих чудесных рузских парней!
И все из за того, что Обама давал им одеяла!!
Если бы я был президент, этого бы не случилось!