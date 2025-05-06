Снижение цен на нефть поможет остановить войну России против Украины, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее падение цены на нефть хорошо для урегулирования российско-украинской войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме.

"Я думаю, что при нынешней цене на нефть мы в хорошей позиции для урегулирования. Они хотят урегулирования, Украина хочет урегулирования. Если бы я не был президентом, никто бы не договаривался", - сказал Трамп.

Напомним, цены на нефть 5 мая снизились более чем на $2 за баррель, поскольку ОПЕК+ намерена еще больше ускорить рост добычи нефти, что вызывает беспокойство относительно увеличения предложения на рынке.

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