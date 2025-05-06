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Новости Цена на нефть
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Снижение цен на нефть поможет остановить войну России против Украины, - Трамп

Цена на нефть может повлиять на войну

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее падение цены на нефть хорошо для урегулирования российско-украинской войны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме.

"Я думаю, что при нынешней цене на нефть мы в хорошей позиции для урегулирования. Они хотят урегулирования, Украина хочет урегулирования. Если бы я не был президентом, никто бы не договаривался", - сказал Трамп.

Напомним, цены на нефть 5 мая снизились более чем на $2 за баррель, поскольку ОПЕК+ намерена еще больше ускорить рост добычи нефти, что вызывает беспокойство относительно увеличения предложения на рынке.

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Автор: 

нефть (1920) Трамп Дональд (5377) война в Украине (4109)


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Топ комментарии
+3
Що точно не зупинить війну-так це постійні дебільні балачки патлатого дурника.
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06.05.2025 09:11
+1
Карти є?
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06.05.2025 09:07
+1
Хер він вгадав
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06.05.2025 09:08
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ЗниЩення... ясно. понятно.
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06.05.2025 09:06 Ответить
Карти є?
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06.05.2025 09:07 Ответить
Хер він вгадав
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06.05.2025 09:08 Ответить
Це прогрес
Міг би казати, що підвищення цін на нафту допоможе
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06.05.2025 09:10 Ответить
Що точно не зупинить війну-так це постійні дебільні балачки патлатого дурника.
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06.05.2025 09:11 Ответить
Духові трамбон заграли. Було вже, нафта "падала" нижче 0. І що?
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06.05.2025 09:13 Ответить
Одне рішення Америки і московії кабзда! Країна терорист! І не треба буде купи інших санкцій! Навіть орбани і фіци роти позакривають на захист цих уродів
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06.05.2025 09:19 Ответить
Зешоблі невигідне зниження цін на нафту, так як воно грає на руку Трампа,який заявив,що зниження цін допоможе зупинити війну,а зупинка війни означає для неї вибори,втрата влади, повернення довіри до Заходу, притягнення за злочинні дії.
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06.05.2025 09:21 Ответить
Ти дебіл ?
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06.05.2025 09:45 Ответить
Если бы президентом Америки был не ты, а кто-то умный и порядочный, то война давно бы

закончилась, а так, страдает Украина, страдает Америка и весь мир.

Может быть ты сам свалишь, гнида путлеровская?
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06.05.2025 09:25 Ответить
Ах !!!
Витькофф, принеси мне банку колы !
Да не эту, дебил !!! Диетическую !!!
Это ужасно, их экономика в тяжёлом состоянии !
Надо заключить изумительную сделку с этими чудесными руSSкими парнями !
Этот чудесный китайский парень тоже меня очень уважает и хочет мне позвонить!
Все страны увидели как я МАГА и все хотят поцеловать меня в жопу !
Только бестолковый Зеленский всю малину обосрал!!
У него нет карт, нет ракет, даже приличного пиджака нет, а он нападает на этих чудесных рузских парней!
И все из за того, что Обама давал им одеяла!!
Если бы я был президент, этого бы не случилось!

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06.05.2025 09:40 Ответить
ATAKMS. JDAM, JASSM, Tomahawk - це те що точно допоможе зупинити війну рф проти України.
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06.05.2025 09:40 Ответить
 
 