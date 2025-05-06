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Новости Заявления о мире
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Глава МИД Литвы Будрис: На данный момент нет сценария фальшивого перемирия для Украины

Кястутис Будрис о миротворцах в Украине

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает маловероятным заключение "плохого мира" между Украиной и Россией - такого, в который не верит ни одна из сторон.

Об этом сообщает литовский вещатель LRT, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Будриса, "плохим миром" следует считать соглашение, которое лишь формально прекращает войну, но не решает ее причин и не гарантирует безопасности. Он подчеркнул, что пока нет реального сценария фальшивого перемирия, который бы стал лишь прикрытием для новой эскалации.

"Я бы оценил такую вероятность как низкую", - добавил он, имея в виду ситуацию, при которой ни Украина, ни ее партнеры, в частности США, не воспринимают фиктивных договоренностей.

Эти заявления прозвучали на фоне сообщений об объявленном Кремлем "перемирии" на период 8-11 мая, приуроченное к празднованию Дня победы в России.

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Автор: 

Литва (2475) война в Украине (4134)


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Яке нахрен перемир'я. Як бачимо путінськи пісдуни типу Сі, Тампона, Орбана, Фіцо і інші *************, відкинули пропозицію Зеленського про перемир'я на 30 днів. Замітьте, ніодна **** не підтримала перемир'я на 30 днів. Тому що їм ****м прорашистським не мир потрібен а потрібна окупація України.
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06.05.2025 11:10 Ответить
За словами Будріса, "поганим миром" слід вважати угоду, яка лише формально припиняє війну, але не вирішує її причин і не гарантує безпеки.
Іншими словами "гарна війна краще поганого миру"
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06.05.2025 11:24 Ответить
 
 