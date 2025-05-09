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Новини Заяви про мир
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Сікорський: Лише Україна має вирішувати, яким буде справедливий мир

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що лише Україна має право визначати умови справедливого миру, а союзники підтримають будь-яке її рішення.

Про це він сказав під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Наша позиція така: це має вирішувати Україна. Ми дамо вам знати, що саме ми можемо зробити для вас, і ви маєте зробити самостійні підрахунки, що є найкращим для вас - чи час прийшов зараз, чи пізніше, якою мірою ви можете продовжувати оборонну війну", - заявив він, відповідаючи на запитання щодо бачення справедливого миру для України.

Сікорський підкреслив, що союзники поважають принцип "нічого про Україну без України" і готові підтримувати Київ у захисті його незалежності.

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Автор: 

Сікорський Радослав (263) війна в Україні (4226)


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Після таких красивих слів, якщо ти не сцикун, логічно назвати трампона шантажистом.
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09.05.2025 17:44 Відповісти
Що тут вирішувати? Відкрийте Статут ООН та Гельсінський Акт 1975 року - там все написано, і не лише для України
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09.05.2025 17:45 Відповісти
❗️Є велика ймовірність, що цими вихідними в Україні буде досягнуто угоди про припинення вогню на 30 днів, - Мерц
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09.05.2025 17:51 Відповісти
Польща ж грозилась передати Україні біля 30 - ти Міг- 29 - замісь слів
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09.05.2025 17:56 Відповісти
Справедливого миру не може бути за визначенням. Болісний вимушений мир на прийнятливих умовах - справа українського народу.
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09.05.2025 18:04 Відповісти
 
 