Сікорський: Лише Україна має вирішувати, яким буде справедливий мир

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що лише Україна має право визначати умови справедливого миру, а союзники підтримають будь-яке її рішення.

Про це він сказав під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Львові, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Наша позиція така: це має вирішувати Україна. Ми дамо вам знати, що саме ми можемо зробити для вас, і ви маєте зробити самостійні підрахунки, що є найкращим для вас - чи час прийшов зараз, чи пізніше, якою мірою ви можете продовжувати оборонну війну", - заявив він, відповідаючи на запитання щодо бачення справедливого миру для України.

Сікорський підкреслив, що союзники поважають принцип "нічого про Україну без України" і готові підтримувати Київ у захисті його незалежності.

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