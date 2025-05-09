РФ давно готова не лише до перемир’я, а до укладення миру, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито готова не просто до перемир'я, до укладення миру.
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Його запитали, чи повинен зараз Путін погодитися на перемир'я.
"Президент Путін взагалі нікому нічого не винен. Щоб ви розуміли. Це перше. Щодо перемир'я, я можу сказати його словами. Ми з ним про це говорили востаннє у Волгограді. Вони готові до цього. Росія давно готова до того, щоб не просто перемир'я, а щоб мир укласти", - сказав самопроголошений президент.
За його словами, питання не в Росії.
"Як тільки американці з українцями вирішать, що потрібен мир, європейці стануть у стрій і мир настане", - додав він.
Топ коментарі
+9 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар09.05.2025 12:52
+8 сергей хорунжий #582086
показати весь коментар09.05.2025 12:51
+7 владимир культенко
показати весь коментар09.05.2025 12:58
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Тут два варианта, либо Пуйло на фоне уступок, пытается выторговать наиболее комфортные условия. Либо в кремле полнейший идиот сидит. Другого не дано.