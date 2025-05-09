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РФ давно готова не лише до перемир’я, а до укладення миру, - Лукашенко

Лукашенко зробив заяву про готовність Путіна до миру

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Росія нібито готова не просто до перемир'я, до укладення миру.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Його запитали, чи повинен зараз Путін погодитися на перемир'я. 

"Президент Путін взагалі нікому нічого не винен. Щоб ви розуміли. Це перше. Щодо перемир'я, я можу сказати його словами. Ми з ним про це говорили востаннє у Волгограді. Вони готові до цього. Росія давно готова до того, щоб не просто перемир'я, а щоб мир укласти", - сказав самопроголошений президент.

За його словами, питання не в Росії.

"Як тільки американці з українцями вирішать, що потрібен мир, європейці стануть у стрій і мир настане", - додав він.

Дивіться: Білоруські військові марширують Червоною площею у Москві і співають пропагандистську пісню "Батька у нас крутой". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7941) Лукашенко Олександр (2656) путін володимир (23900) росія (65442)


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Топ коментарі
+9
Путінський песик кісточку у Піськова віджимає.
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09.05.2025 12:52
+8
Ну і бульбу тобі рекордну в усі твої дірки. Пох на тебе і на твої інтерв'ю.
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09.05.2025 12:51
+7
о ***, ше один ****** намалювався
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09.05.2025 12:58
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Ну і бульбу тобі рекордну в усі твої дірки. Пох на тебе і на твої інтерв'ю.
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09.05.2025 12:51 Відповісти
Путінський песик кісточку у Піськова віджимає.
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09.05.2025 12:52 Відповісти
піZдабол вусатий
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09.05.2025 12:53 Відповісти
Так, давно готові. Але лише на цілковито своїх умовах, що були викладені в Стамбулі 2022-го року.
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09.05.2025 12:54 Відповісти
цей дурень знов лазив в валізу ***** !
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09.05.2025 12:57 Відповісти
Та пішов ти, лукаш-бульбаш, на*уй!
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09.05.2025 12:58 Відповісти
о ***, ше один ****** намалювався
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09.05.2025 12:58 Відповісти
Пюрешке спистеть шо дурному з гори скотиться. Хто нибуть помнит когда он последний раз правду говорил?
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09.05.2025 13:03 Відповісти
Чого ти скавулиш, песик путінський?
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09.05.2025 13:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qS6LBNavh8U&ab_channel=%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%AC%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8 https://www.youtube.com/watch?v=qS6LBNavh8U&ab_channel=%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%AC%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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09.05.2025 13:04 Відповісти
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09.05.2025 13:05 Відповісти
Він себе чує? - чи аби що *********?
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09.05.2025 13:05 Відповісти
иди ***** картофельный ******* ****!
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09.05.2025 13:08 Відповісти
Мир, а на каких условиях ?
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09.05.2025 13:09 Відповісти
Бульбофюрер же ж сказав що питання не в Сосії а питання в тому коли Україна і Європа вирішать погодитись з вимогами *****
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09.05.2025 13:11 Відповісти
Це те падло картопляне яке за день до вторгнення божилося що ***** ніколи не нападе на Україну і ніодин рашистський чобіт і ніодин постріл не буде зі сторони **********?
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09.05.2025 13:09 Відповісти
Черноротый недалек от истины.

Тут два варианта, либо Пуйло на фоне уступок, пытается выторговать наиболее комфортные условия. Либо в кремле полнейший идиот сидит. Другого не дано.
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09.05.2025 13:14 Відповісти
Здохни, вусатий тарган.
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09.05.2025 13:15 Відповісти
Insect
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09.05.2025 13:23 Відповісти
А лукашенко - це що воно таке?
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09.05.2025 13:31 Відповісти
лукашенко ***** сраный
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09.05.2025 13:47 Відповісти
Навіщо вистаіляти новини з цим ху...ловським *********? Це гавкало ніхто і звуть його ніяк, типлвий ******, ще й нелегітимний вдобавок! 😁
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09.05.2025 13:55 Відповісти
На ушко шепнул на параде
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09.05.2025 13:59 Відповісти
 
 