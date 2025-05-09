РФ давно готова не только к перемирию, но и к заключению мира, - Лукашенко
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы готова не просто к перемирию, а к заключению мира.
Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Его спросили, должен ли сейчас Путин согласиться на перемирие.
"Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Относительно перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", - сказал самопровозглашенный президент.
По его словам, вопрос не в России.
"Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит", - добавил он.
Топ комментарии
+8 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
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+7 сергей хорунжий #582086
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+6 владимир культенко
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Тут два варианта, либо Пуйло на фоне уступок, пытается выторговать наиболее комфортные условия. Либо в кремле полнейший идиот сидит. Другого не дано.