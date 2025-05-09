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РФ давно готова не только к перемирию, но и к заключению мира, - Лукашенко

Лукашенко сделал заявление о готовности Путина к миру

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Россия якобы готова не просто к перемирию, а к заключению мира.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Его спросили, должен ли сейчас Путин согласиться на перемирие.

"Президент Путин вообще никому ничего не должен. Чтобы вы понимали. Это первое. Относительно перемирия, я могу сказать его словами. Мы с ним об этом говорили в последний раз в Волгограде. Они готовы к этому. Россия давно готова к тому, чтобы не просто перемирие, а чтобы мир заключить", - сказал самопровозглашенный президент.

По его словам, вопрос не в России.

"Как только американцы с украинцами решат, что нужен мир, европейцы станут в строй и мир наступит", - добавил он.

Смотрите: Белорусские военные маршируют по Красной площади в Москве и поют пропагандистскую песню "Батька у нас крутой". ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7902) Лукашенко Александр (3614) путин владимир (31335) россия (95725)


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Топ комментарии
+8
Путінський песик кісточку у Піськова віджимає.
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09.05.2025 12:52
+7
Ну і бульбу тобі рекордну в усі твої дірки. Пох на тебе і на твої інтерв'ю.
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09.05.2025 12:51
+6
о ***, ше один ****** намалювався
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09.05.2025 12:58
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Ну і бульбу тобі рекордну в усі твої дірки. Пох на тебе і на твої інтерв'ю.
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09.05.2025 12:51 Ответить
Путінський песик кісточку у Піськова віджимає.
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09.05.2025 12:52 Ответить
піZдабол вусатий
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09.05.2025 12:53 Ответить
Так, давно готові. Але лише на цілковито своїх умовах, що були викладені в Стамбулі 2022-го року.
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09.05.2025 12:54 Ответить
цей дурень знов лазив в валізу ***** !
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09.05.2025 12:57 Ответить
Та пішов ти, лукаш-бульбаш, на*уй!
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09.05.2025 12:58 Ответить
о ***, ше один ****** намалювався
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09.05.2025 12:58 Ответить
Пюрешке спистеть шо дурному з гори скотиться. Хто нибуть помнит когда он последний раз правду говорил?
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09.05.2025 13:03 Ответить
Чого ти скавулиш, песик путінський?
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09.05.2025 13:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qS6LBNavh8U&ab_channel=%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%AC%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8 https://www.youtube.com/watch?v=qS6LBNavh8U&ab_channel=%D0%96%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%AC%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8
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09.05.2025 13:04 Ответить
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09.05.2025 13:05 Ответить
Він себе чує? - чи аби що *********?
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09.05.2025 13:05 Ответить
иди ***** картофельный ******* ****!
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09.05.2025 13:08 Ответить
Мир, а на каких условиях ?
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09.05.2025 13:09 Ответить
Бульбофюрер же ж сказав що питання не в Сосії а питання в тому коли Україна і Європа вирішать погодитись з вимогами *****
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09.05.2025 13:11 Ответить
Це те падло картопляне яке за день до вторгнення божилося що ***** ніколи не нападе на Україну і ніодин рашистський чобіт і ніодин постріл не буде зі сторони **********?
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09.05.2025 13:09 Ответить
Черноротый недалек от истины.

Тут два варианта, либо Пуйло на фоне уступок, пытается выторговать наиболее комфортные условия. Либо в кремле полнейший идиот сидит. Другого не дано.
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09.05.2025 13:14 Ответить
Здохни, вусатий тарган.
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09.05.2025 13:15 Ответить
Insect
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09.05.2025 13:23 Ответить
А лукашенко - це що воно таке?
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09.05.2025 13:31 Ответить
лукашенко ***** сраный
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09.05.2025 13:47 Ответить
Навіщо вистаіляти новини з цим ху...ловським *********? Це гавкало ніхто і звуть його ніяк, типлвий ******, ще й нелегітимний вдобавок! 😁
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09.05.2025 13:55 Ответить
 
 