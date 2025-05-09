Белорусские военные маршируют по Красной площади в Москве и поют пропагандистскую песню "Батька у нас крутой". ВИДЕО
Белорусские военные промаршировали по Красной площади во время парада в Москве, распевая пропагандистскую песню "Батька у нас крутой".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой военные РБ прославляют своего диктатора опубликована в соцсетях.
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+11 Jolli Rabbit
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це більш інформативно
https://www.youtube.com/watch?v=BJQdPZ_lqSU Овощ годує кацапів конфеткою тузік на мавзолеї.
Доречі щодо ударів по містах, я не думаю, шо це гарна ідея.
жодного бпла із Українським прапором над кривавою площею так і не було...
одна справа пульнути по вучичу чи фіцику, а інша справа - по сці. хочете шоб назавтра китай визнав всі окуповані території за рашкою? це справді сильно допоможе? чи ще більше, звинуватив Україну в тероризмі?
єдине, шо тут можна було зробити - скинути на трибуни бомбу з пінопласту. нехай обісруться.
Так ось за усі ці "хороші" діла коричнево нациста Адіка записали в головне зло Європи, світу, а червоного нациста йоську, через дії якого загинуло на порядок більше людей в "пабедітелі", судді в Нюренбергу !!! черавоні комуно-нацисти різні там сталіни, калініни, берії, жукови мали сидіти на одній лаві підсудних з коричневими нацистами, а довбаний кацапо-совок (срср), за підсумками 2Світової війни, розпущений за її розв'язання !!!
У пекло!
..
і його підлеглих істот , які співають йому дифирамби , гімни та кантати
на красній площі !!
Нехай іх там хоть градом повбиває 🤬