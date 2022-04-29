РУС
Лукашенко: "Слава Богу, что у нас диктатура". ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, восхваляет "преимущества" диктатуры перед демократией.

Своим взглядом на разные политические силы Лукашенко поделился с жителями Гомельщины, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что Польша, Литва и Латвия якобы не выпускают своих граждан в Беларусь, потому что в этих странах нет соли.

"Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голышом", - сказал Лукашенко.

+43
Замість мізків бульба
29.04.2022 16:39 Ответить
+33
Ну диктатура ,то ладно ,а карты где ?
29.04.2022 16:40 Ответить
+23
Бывший коммуняка благодарит Бога !
Всё, дальше можно не читать.....вести с дурдома.
29.04.2022 16:41 Ответить
Замість мізків бульба
29.04.2022 16:39 Ответить
Гнила.
29.04.2022 16:47 Ответить
"А сейчас я вам пакажу, гдє на бульбу гатовілась нападєніє"©"цитатьі вєлікіх дібілав"
29.04.2022 17:36 Ответить


https://www.youtube.com/watch?v=PMH1UiJmXv4 https://www.youtube.com/watch?v=PMH1UiJmXv4

29.04.2022 18:02 Ответить
Ну диктатура ,то ладно ,а карты где ?
29.04.2022 16:40 Ответить
И есцлы бы за дзваццац шчесц лэт мы не устроили бы дзыктатуру - шчасц пакажу...
29.04.2022 16:47 Ответить
У нього при собі. Хочеш покаже звідки на Білорусь...?
29.04.2022 17:31 Ответить
*******...
29.04.2022 16:40 Ответить
Алилуя *** 🤣
29.04.2022 16:41 Ответить
Лукашеску повторить шлях Чаушеску...
29.04.2022 16:41 Ответить
Мєсная вата хаваєт взахльоб
29.04.2022 16:41 Ответить
Бывший коммуняка благодарит Бога !
Всё, дальше можно не читать.....вести с дурдома.
29.04.2022 16:41 Ответить
Ленін там в труні перевертається. )))
29.04.2022 16:45 Ответить
Каждый следующий спич таракана будет похлеще предыдущего.
29.04.2022 16:43 Ответить
29.04.2022 16:43 Ответить
Буль-Бо-Шеску з країни де водяться дикі бульбізяни... все як в Північній кореї...
29.04.2022 16:44 Ответить
Боже, яке ж воно кончене.
29.04.2022 16:45 Ответить
Надо посчитать, сколько этот кавер-адольф замордовал людей за свою жизнь.
29.04.2022 16:46 Ответить
такая же мерзкая падаль как и *****,нет,даже хуже *****,он его шестёрка!
29.04.2022 16:46 Ответить
Не хуже ху#ла и не совсем шестерка. Если бы хуже и совсем шестерка, то беларусская армия тоже воевала против Украины. Это факт. А так он пока выкручивается.
29.04.2022 16:58 Ответить
лука ******** №1, військовослужбовці не горять бажанням воювати з Україною бо білоруси не кацапи, бульбофюрер це чудово розуміє.
29.04.2022 17:04 Ответить
Я предполагаю что после победы Украины над Россией, он будет говорить, "а я всегда поддерживал Украину и её территориальную целостность!"
29.04.2022 19:38 Ответить
ПНХ
30.04.2022 13:09 Ответить
Посмотрим как етот Бульбофюрер будет визжать что нужна решать все демократическим путем и и через суд когда его вытащат на улицу за ноги и будут привязывать к двум березам
29.04.2022 16:48 Ответить
Ипать главный союзник рабсееи. Дедуля бульбанфюрер, тебе, как и путлеру, осталось до осени. Вот только куда наворованное девать будешь? Ты тупой как и путлер? Думаешь баблом в специальном суде за ваши преступления откупится? Усатый, закупай креветки для шефа рашистского и дальше, падла.
29.04.2022 16:48 Ответить
Прикриваючи телеканали, наші керманичі мабуть всерйоз сприймають слова того картопляного балабола.
29.04.2022 16:48 Ответить
у моего местного камрада, жена белоруска. и он только один из всех тутошних, которые действительно стоят на стороне Украины и независимости Беларуси. когда мы созваниваемся, то он уже без акцента говорит "Слава Україні!", на шо я ему, тоже вобщем-то без акцента отвечаю "Живє Бєларусь!" )))
29.04.2022 16:48 Ответить
У соседа-сицилийца классно выходит. Славо Укррррраино! И он обязательно при этом бьет кулачищем себе в грудь.
29.04.2022 17:55 Ответить
Добре що є диктатура, бо хер без солі доїдать не дуже, а так якраз. Все склалося. Можна привітать ще один нарід- мудак белорусів, що вигодували собі тирана.
29.04.2022 16:49 Ответить
Народ непоганий, адже вiйcковi вiдмовились йти вбивати украiнцiв, а партизани виводили з ладу СЦБ на залiзницi. Вони звикли так жити, без потрясiнь, iздити по хороших дорогах, на хороших автомобiлях, з повними холодильниками. Та ще й ЗМI, як i в рашцi 24/7 розказуэ як у нас все погано, все розкрадаэться, владу захопили бандити i т.д. по Геббельсу - 10% правди 90% брехнi.
29.04.2022 19:00 Ответить
Соли нет? Ха ха ха ха… Гауляйтер (или обрекапо?), это у тебя в голове мозгов нет, а вместо них рашистское гавно засунуто…. Как же ты себя и всю свою страну этим гавном вымазал!!! Быстро отмыться не удасться!!
29.04.2022 16:49 Ответить
Боже, яке воно кончене !
29.04.2022 16:54 Ответить
29.04.2022 16:58 Ответить
идиот
29.04.2022 16:59 Ответить
и даже этого пиз*уна ***** не пригласил на парадпабеды....
видимо совсем похвастать нечем... да и ***** одному спокойнее на мавзолее (если будет) )))
29.04.2022 17:02 Ответить
Очень может получится чо парад 9 мая на этом году ***** будет смотреть уже изнутри мавзолея.
29.04.2022 17:48 Ответить
Что это было? Это где? Ни фига себе!
29.04.2022 17:03 Ответить
Ще не так давно у нас купа людей захоплювалися лукашенком.
Добре, що зараз погляди змінюються.
Прикро, що для цього потрібне було море крові українців.
29.04.2022 17:04 Ответить
не дуже! вони тепер захоплюються боневтіком! і, потайки, бульбофюрером!
29.04.2022 17:47 Ответить
Не, ну какая скорость зерноуборочного комбайна в стоячей воде? Ага?!
29.04.2022 17:06 Ответить
*** эта усатая ***** настолько клоун насколько это возможно, такое ******** ***** шо это даже не смешно
29.04.2022 17:06 Ответить
29.04.2022 17:08 Ответить
Конченый дятел! Боюсь, что он сам в это поверил
29.04.2022 17:08 Ответить
А мені цікаво: жителі Гомельщини аплодували Таракану чи ні?
Яка реакція місцевих була?
29.04.2022 17:10 Ответить
Колхозное чучело плохеет с каждым днём...
29.04.2022 17:14 Ответить
И этот кукухой уехал. Его там ***** покусал бешеный, что ли?
29.04.2022 17:27 Ответить
Чык-чырык, чык-чырык. Ку-ка-ры-ку. Речь Лукашенко перед бульбоватниками.
29.04.2022 17:32 Ответить
Что в росии, что в Белорусии-- одно и тоже -- паханат.
29.04.2022 17:38 Ответить
так , найпопулярніший в Україні іноземний політик! майже свій! всі , хто вчора надрачував на бацьку - сьогодні надрачують на "боневтіка"! та й перед цим також! хто зна, як таке в голові укладається... може в порожній ВСЕ поміщається!???
29.04.2022 17:44 Ответить
Гнусу не довго лишилося, як і його гнусятам.
29.04.2022 17:45 Ответить
не допоможе ,все одно визнають підсудним хоч яку фігню не морозь ...
29.04.2022 17:49 Ответить
Не похвалиш себе, хто ж тебе бовдура ще похвалить ! Дєд не вірить, що він - вже ТРУП. Після 9 травня. На останок дають напитися добряче. І накуритись ..... травки.
29.04.2022 17:51 Ответить
- Польша, Литва и Латвия якобы не выпускают своих граждан в Беларусь, потому что в этих странах нет соли.

Ахахахахаха Ну да, в Латвии, в Риге и других городах с большими скоплениями там проживающей ваты в начале марта действительно на пару недель из магазинов исщезла дешёвая поваренная соль в килограмовых пакетах. В очередях у магазинов (тогда ещё были ограничения в связи с ковидом) ватные бабушенции одна другой щепотом расскакзали, где соль ещё есть. Похоже в кацапоТВ тогда был вброс по теме соли, на что ети кукушки попали. А Лука теперь повторяет. Пусть он идёт за русским кораблём.
29.04.2022 17:55 Ответить
Думаю, проблемы возникли из-за логистических проблем в Донецкой области, не позволяющих экспортировать соль Артемсоли в заказанных объемах.
29.04.2022 18:52 Ответить
cho ta ja propustil eto "deficit"....eto v etom godu bylo ?
29.04.2022 19:44 Ответить
І тут зненацька...
https://youtu.be/i0O4jZABBEc
29.04.2022 17:55 Ответить
Бульбу, що ховав у дупі пророслаюююю точно через залишки мізків.
Ото кончене, просто пипець. Хусейн - мотузка, Каддафі - лопата в дупу, ось стосовно Бульборгана я у смутку, що там білоруси відчудять.
29.04.2022 18:03 Ответить
Печеної бульбу у сраку ще з вогню, щоб як у дракона, пар з тараканячого гризла йшов.
29.04.2022 18:52 Ответить
Чует падла кончин
29.04.2022 18:12 Ответить
И если бы мяне ***** не ******** по бульбояйцах они бы так за шчесчь чашов не распухли.Я их с шабой принес, шисщас пакажу.Харашчо шта ударил, так бы укрАинсшкие фашиздчы отбили первые.
29.04.2022 18:45 Ответить
Государство - это Я! (с) Какое я, такое и государство.
29.04.2022 18:51 Ответить
Диктатура была в Сингапуре, и есть положительный результат.
А у вас, как говорил дед опанас-
Ось такаааа хуня, малята.
29.04.2022 18:57 Ответить
Навіщо ви цього ідірта друкуєте!!!????
29.04.2022 19:17 Ответить
УЖЕ К БОГУ ПРОСИТЬСЯ ТВАРЬ !) А ПОЙДЕТ К ЧЁРТУ !!!
29.04.2022 19:20 Ответить
Це так - у вас їбанутий диктатор! Хоче всім показати, що в нього не все гаразд із психічним здоров'ям. Але його це не спасе, від кримінальної справи. Бєларуzzія підримує русню, обстрілює Україну з ракет. Ми це не забудемо і вусатого підара покарають!
29.04.2022 19:29 Ответить
плять .! Ці кляті колорадські жуки не тільки картоплю знищують,але і мозги "бульбенфюрера" пошкодили
29.04.2022 19:44 Ответить
Диктатура - хєрня. Ще краще було б, як би лагєр. Дали баланди посьорбати, сказали, що робити - та й все, не потрібно і мізків усякими думками силити. А як коє кто у нас порой гдє-то там чавой-то нє то, то кулю в потилицю. Красота. Стабільность. Хлів.
29.04.2022 19:47 Ответить
Боооже, яке кончене! (с)
29.04.2022 20:05 Ответить
Боже, яке кончене
29.04.2022 20:40 Ответить
Так "голотьбою" ходять у всіх демократичних країнах і куди їм там до лукашенківської Бєларусі .
29.04.2022 20:50 Ответить
Видать клюшкой по бульбе сильно задели
29.04.2022 21:25 Ответить
Є диктатура, %уй в ср@ці і сіль... все що треба для процвітання
30.04.2022 01:43 Ответить
Ему лично"Слава Богу", а народу нет!
30.04.2022 20:34 Ответить
Зато есть соль)))
30.04.2022 21:23 Ответить
 
 