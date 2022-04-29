Лукашенко: "Слава Богу, что у нас диктатура". ВИДЕО
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, восхваляет "преимущества" диктатуры перед демократией.
Своим взглядом на разные политические силы Лукашенко поделился с жителями Гомельщины, сообщает Цензор.НЕТ.
Он заявил, что Польша, Литва и Латвия якобы не выпускают своих граждан в Беларусь, потому что в этих странах нет соли.
"Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голышом", - сказал Лукашенко.
+43 Nub_ko92
+33 Мистер Икс #492862
+23 AbOriginal_UA
Всё, дальше можно не читать.....вести с дурдома.
видимо совсем похвастать нечем... да и ***** одному спокойнее на мавзолее (если будет) )))
Добре, що зараз погляди змінюються.
Прикро, що для цього потрібне було море крові українців.
Яка реакція місцевих була?
Ахахахахаха Ну да, в Латвии, в Риге и других городах с большими скоплениями там проживающей ваты в начале марта действительно на пару недель из магазинов исщезла дешёвая поваренная соль в килограмовых пакетах. В очередях у магазинов (тогда ещё были ограничения в связи с ковидом) ватные бабушенции одна другой щепотом расскакзали, где соль ещё есть. Похоже в кацапоТВ тогда был вброс по теме соли, на что ети кукушки попали. А Лука теперь повторяет. Пусть он идёт за русским кораблём.
https://youtu.be/i0O4jZABBEc
Ото кончене, просто пипець. Хусейн - мотузка, Каддафі - лопата в дупу, ось стосовно Бульборгана я у смутку, що там білоруси відчудять.
А у вас, как говорил дед опанас-
Ось такаааа хуня, малята.