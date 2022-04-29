Лукашенко: "Слава Богу, что у нас диктатура". ВИДЕО

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, восхваляет "преимущества" диктатуры перед демократией.

Своим взглядом на разные политические силы Лукашенко поделился с жителями Гомельщины, сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что Польша, Литва и Латвия якобы не выпускают своих граждан в Беларусь, потому что в этих странах нет соли.

"Вот и вся демократия! Слава богу, что у нас диктатура. Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голышом", - сказал Лукашенко.

