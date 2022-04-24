Лукашенко, помогающий Путину убивать украинцев, призвал соседние страны "жить дружно"

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси и помогающий Путину в войне против Украины, призвал соседние страны "жить дружно".

Об этом Лукашенко сказал в пасхальном обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде всего к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально… Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками, я об Украине в этом случае уже не говорю.

Они были так счастливы, веселы. Жили в богатом мире, у них все было. Где они сейчас? Они стоят вдоль границы и просят нас пропустить их в Беларусь. Хотя бы гречневую крупу купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас", - заявил белорусский диктатор.