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Новости Война
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Лукашенко, помогающий Путину убивать украинцев, призвал соседние страны "жить дружно"

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси и помогающий Путину в войне против Украины, призвал соседние страны "жить дружно".

Об этом Лукашенко сказал в пасхальном обращении, передает Цензор.НЕТ.

"Хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде всего к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально… Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками, я об Украине в этом случае уже не говорю.

Они были так счастливы, веселы. Жили в богатом мире, у них все было. Где они сейчас? Они стоят вдоль границы и просят нас пропустить их в Беларусь. Хотя бы гречневую крупу купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас", - заявил белорусский диктатор.

Автор: 

Беларусь (7899) Лукашенко Александр (3613)


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Топ комментарии
+51
ПНХ
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24.04.2022 21:04
+42
Цікаво, у кого Лукашенко проситиме грошей коли повісять *****.
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24.04.2022 21:05
+34
Не-не Бульбофюрер, в этот раз съехать с санкций так просто не получиться. Решил повоевать, вот и получишь по карману всерьёз и надолго
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24.04.2022 21:07
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ПНХ
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24.04.2022 21:04 Ответить
Що воно курить?
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24.04.2022 21:53 Ответить
Деменцию и шизофрению.
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24.04.2022 23:42 Ответить
То 4 позиції на карті обіцяв показати, які так і не показав, тепер ще більшу ахінею серти почало... Стрьомно з такими сусідами...
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24.04.2022 21:55 Ответить
Цікаво, у кого Лукашенко проситиме грошей коли повісять *****.
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24.04.2022 21:05 Ответить
ні у кого,вони висітимуть поруч
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24.04.2022 21:15 Ответить
Луку повісять раніше.
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24.04.2022 21:16 Ответить
У северной кореи.
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25.04.2022 01:54 Ответить
пнх тарган!!! шибенеця по тобі тварино чекає!!!
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24.04.2022 21:05 Ответить
Пішов *****,драний ************.
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24.04.2022 21:05 Ответить
****, що та навлоч плете!!!
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24.04.2022 21:07 Ответить
Не-не Бульбофюрер, в этот раз съехать с санкций так просто не получиться. Решил повоевать, вот и получишь по карману всерьёз и надолго
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24.04.2022 21:07 Ответить
********** брехунець виліз, "миратворец"
Не вийшло за три дня Україно захопити, вже змінює риторику.
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24.04.2022 21:07 Ответить
Та невже? Я щось відсутності солі та гречки не помічаю в магазинах
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24.04.2022 21:07 Ответить
моїй бабі волонтери стільки гречки наносили, що вже двері не бере
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24.04.2022 21:16 Ответить
эта патамушта ты смотришь в магазине а не в Лукателевизоре...
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24.04.2022 21:26 Ответить
Нашатырь...срочно!
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24.04.2022 21:08 Ответить
пізно всрався,
******* наближається то йому раптом стало актуально,
чим раніше думав, жопой
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24.04.2022 21:09 Ответить
Він думає що якщо йому страшно, то його бояться... Готуй шнурок та мило дурню!
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24.04.2022 21:09 Ответить
Если Господь хочет наказать человека, он лишает его разума. Что он городит! Это ж картофельная деменция
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24.04.2022 21:09 Ответить
Так. Наочно показує, що буває, якщо не міняти олію після кожної порції дерунів.
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24.04.2022 21:36 Ответить
тварюка усатая. шоб ты, ****, здохло, падаль.
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24.04.2022 21:09 Ответить
Крокодилові сльози...яке ж воно мерзенне...
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24.04.2022 21:10 Ответить
уже вмазал и несет дичь ?
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24.04.2022 21:10 Ответить
здохни уже хрыщ усатый
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24.04.2022 21:10 Ответить
Конченное
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24.04.2022 21:11 Ответить
Скоро сам попросишся, гандон
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24.04.2022 21:11 Ответить
Цей совковий замориш живе у власному всесвіті.
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24.04.2022 21:11 Ответить
Підар перенюхав кокаїну.
Якої ще солі?
Укранці в вас нічого не попросять. У нас і так все є.
Кончений ублюдок
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24.04.2022 21:11 Ответить
Заголовок статейки - не правильний.

Не лише лука, а білорашня. Нема чого відмазувати бидло, яке населяє ту територію.
А то всі дуже вумні кричати про рашку, що не лише х**ло воює у Україною.
Тим більше, враховуючи % підтримки спєцапєраціі.

Бидло, яке 26 років живе під владою оцього, яке його хвалить, бо гарні дороги, так само винне і допомагає вбивати українців і знищувати Україну.

Я дуже хочу сподіватися, що, коли на одній і другій мерзенній території розпочнуться будь-які процеси, які нарешті приведуть до їхнього знищення, в українців вистачить здорового глузду + спрацює інстинкт самозбереження, щоб не пускати цю погань до себе.
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24.04.2022 21:12 Ответить
Що ти верзеш кремлядьбот? Ти бачив(ла, ло) щоб білоруси вбивали українців?
Білоруський батальйон воює разом із ЗСУ проти рашистського загабника в Україні.
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24.04.2022 21:56 Ответить
і що через батальон сміливців поважати шльондр які віддалися кацапам,так вони теж вбивають українців,тим що дають свою землю кацапам,нема уже Білорусі,а є губернія,все,скінчилась
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25.04.2022 22:46 Ответить
Я саме й про це.
Співучасники - всі.

Ті кілька чоловік, які воюють на боці України - вони в Україні.
Ті кілька, які зробили диверсіюна залізниці - повага.

Решта - поплічники.
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24.04.2022 23:39 Ответить
Не слід огульно лити бруд на всіх литвинів:

Білоруські залізничні партизани допомогли зірвати наступ армії РФ на Київ, - The Washington Post Джерело:
І це тільки один епізод.
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24.04.2022 23:50 Ответить
таке собі досягнення,народець в масі своїй сидить на сраці рівно,а ще пару випадків з простріленими колінами у залізничників-диверсантів,і на тому спротив і скінчиться...
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25.04.2022 22:48 Ответить
от покидьок-бульбозавр
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24.04.2022 21:13 Ответить
Соли тебе скоту скоро на хер насыпят...и в жопу напихают...
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24.04.2022 21:14 Ответить
Коли,вже,ліквідують? Зачекався
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24.04.2022 21:14 Ответить
бульбофюлер як завжди - ні вашим ні нашим і хвостом круть круть..
ти, тупе чмо, опустив країну до рівня підкацапленої шавки.
ніхто нічого не забуде.
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24.04.2022 21:16 Ответить
Они стоят наверное потому что на карту хотят посмотреть, откуда на Беларусь готовилось нападение.
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24.04.2022 21:16 Ответить
Лукашенку піпець без варіантів, піде на дно разом з паРашею
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24.04.2022 21:17 Ответить
Очкує падло. Відчуває, що піздець наближається!
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24.04.2022 21:17 Ответить
Що воно меле?
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24.04.2022 21:17 Ответить
Дебил.
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24.04.2022 21:18 Ответить
За той плацдарм, які, сцикливі бульбашенки дозволили влаштувати кацапам, - вже прокляті. Ніяких добросусідських відносин вже не буде. Ви вцьому лайні замазані вже на покоління.
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24.04.2022 21:18 Ответить
От якось не бачив у Польщі в продажу гречку... Нах вона їм?
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24.04.2022 21:19 Ответить
Дивно, чому гречку, а не бульбу?))))
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24.04.2022 21:20 Ответить
****** рейки трощити, і партизанити, а не х...ню всяку втираєш!
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24.04.2022 21:20 Ответить
интересно...у белорашки просят соли и гречки???...а чего не просят картошки???
пиз*ун старый....сказочник *************
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24.04.2022 21:22 Ответить
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24.04.2022 21:22 Ответить
а... лісничий? - пішов на гуй..
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24.04.2022 21:30 Ответить
Десь курва підхопив сифіліс,а тепер придумав відмазку для дружини.
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24.04.2022 22:04 Ответить
Какой цинизм , обстреливают с Белоруссии а он хочет мира!
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24.04.2022 21:22 Ответить
Лєапольд кастрований.
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24.04.2022 21:22 Ответить
Никогда такого не было, чтоб я всем комментаторам поставил вподобайки. Это первый раз. И 100% поддерживаю
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24.04.2022 21:25 Ответить
Ага....ВоноСаме...
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24.04.2022 21:26 Ответить
"не ми почали цю війну, наша совість чиста, ми нанесли превентивний удар по Україні, я зараз карту покажу, я з собою привіз" от тільки незадача, ВОНО думало, що Україна за три дні впаде, а вона стоїть і стоятиме. У них прибалти солі просять. Мудак.
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24.04.2022 21:26 Ответить
Лукашенко дав свою територію під путінську зброю. З території Білорусі летять ракети в Україну !!! Тому лукашенко буде відповідати за вбивства і геноцид Українського народу так само, як і путлер !!!
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24.04.2022 21:29 Ответить
Треба збирати докази до суду, документувати все, а то потім викрутиться
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24.04.2022 23:10 Ответить
Тарган зовсім іппанувся... От до чого обнімашки з Уйлом призводять.
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24.04.2022 21:29 Ответить
Пшол нах. Лука ты уже труп во всех смыслах слова.
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24.04.2022 21:30 Ответить
А карти показав звідки прибалти їздили по гречку і сіль? І єслі бі за шесть часов..
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24.04.2022 21:31 Ответить
який вумний..а ще казали що воно Тарган..
ні воно воша..
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24.04.2022 21:31 Ответить
Зовсім з глузду з'їхав.
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24.04.2022 21:33 Ответить
Вони були такі щасливі, веселі. Жили у заможному світі, у них все було. Де вони сьогодні? Вони стоять уздовж кордону та просять нас, щоб ми їх пропустили до Білорусі. Хоча б гречаної крупи купити. Та що там крупи - солі немає, солі просять у нас", - заявив білоруський диктатор.
Он реально ******** не то ,что на голову , но даже и на жопу.
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24.04.2022 21:35 Ответить
бульбен фюрер , щось згадався рашистський шансон-"Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыд..." (а йди ти потхенько накуй,ти с,,,ка,загубив свій людський встид)
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24.04.2022 21:35 Ответить
"С чєтирьох мєст стайат і просят. Літва, Латвія, Польща, Україна. Прєвєнтівна. Йа карту пріньос, щаз пакажу"
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24.04.2022 21:38 Ответить
Лучше бы рассказал своим,за какой хер белорусы долгие годы будут отстраивать Киевщину и Житомирщину,когда его повесят..
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24.04.2022 21:41 Ответить
Терористи зараз бояться другого фронту.Потрібний другий фронт,дуже потрібний.
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24.04.2022 21:41 Ответить
Жди жди, таракан, за тобой обязательно придут. Уже не отвертишься.
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24.04.2022 21:44 Ответить
Странно ,что не показал на карте где можно соль и гречку купить ...
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24.04.2022 21:47 Ответить
Прям плачу...представил себе очереди из голодных Поляков, Литовцев, Латышей, умоляющих впустить их в процветающую белорашку.
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24.04.2022 21:50 Ответить
Ага, давай ************, мы тоже в Украину НАТО запустим чтобы оно своими Патриотами твой Минск ночью хорошенько профигачило…. Сразу и дружить веселее будет! Может после этого у вас у всех картофельных кидаров мозги прочистится. А пока ты так свою страну и свой народ, усатый ************, рашистским гавном так запачкал, что отмываться вам п очень долго придётся…
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24.04.2022 21:50 Ответить
Это что Польша у картофельного гавнюка крупу и соль просит??? Точно у дебила сифон головного мозга….
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24.04.2022 21:52 Ответить
Совсем кукуха закуковала. Имея большие природные запасы соли вместо того, чтобы радоваться божьему дару и на прокладки заработать, фюрер запретил вывоз соли...
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24.04.2022 22:32 Ответить
От розпропідор вусатий , так вони стоять вздовж кордону ще з часів міграційної кризи , а воно думає гречку та сіль просять 😀
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24.04.2022 21:52 Ответить
Kartopel pnx.
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24.04.2022 21:59 Ответить
Беларусы,конечно,дружественный народ для нас,НО как государство Беларусь,безусловно, в доле с расией будет платить Украине репарации.Очень большой ущерб от Искандеров,запущенных из Беларуси.
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24.04.2022 22:14 Ответить
Якби він був дружествєнний, давно б послав лукашенка і всіх москалів н@\$й. І говорив би своєю рідною мовою.

Це втрачена "нація", назавжди.
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24.04.2022 22:49 Ответить
А что происходит с соседними Литвой и Латвией и поляками? Он там мог бы пояснить.
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24.04.2022 22:23 Ответить
Viņš neko nekur nevar paskaidrot.
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24.04.2022 23:20 Ответить
Viņš neko no kur var paskaidrot.
Йому нема що пояснювати (невже, таке цікаве слово paskaidrot- це пояснювати?)
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25.04.2022 02:01 Ответить
це литовці і поляки в нього солі просять?
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24.04.2022 22:27 Ответить
Хотел бы жить дружно - не пытался бы экспортировать на Запад нелегальных эмигрантов....
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24.04.2022 22:35 Ответить
Байстрюк - він і є байстрюк, що з нього взяти.?
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24.04.2022 22:45 Ответить
Ти мерзота самозвана, ти кінчаний дебіл, путлерівська підстилка..., ти хоч знаєш що ти плетеш. Як тебе терпить білоруський нарід...,але все у тебе ще попереду. Були на світі такі як ти долбой"би: чаушеску, мілошович, саддам, гітлер, мусоліні, і ще багато таких гнид, і де вони? Готовся,падло і ти.
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24.04.2022 22:54 Ответить
голова колгоспу,бывший кловун,а теперь -мурло,хитро вые.....й аджос,главное предназначение тарахтеть опой,Сябры...набейте ему иплище,нам далече ехать .
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24.04.2022 23:15 Ответить
ти сраний самозванец, підстилка путлерівська, щоб ти сьогодні взавтра здох, гнида...
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24.04.2022 23:16 Ответить
Он то плакал,то смеялся, то щетинился как еж,да он над нами издевался,ну сумашедший,что возмеш.
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24.04.2022 23:21 Ответить
 
 