Лукашенко, помогающий Путину убивать украинцев, призвал соседние страны "жить дружно"
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси и помогающий Путину в войне против Украины, призвал соседние страны "жить дружно".
Об этом Лукашенко сказал в пасхальном обращении, передает Цензор.НЕТ.
"Хотел бы обратиться не только к белорусам. Но прежде всего к нашим соседям. Давайте беречь мир. Это сейчас так актуально… Давайте жить дружно. Хотел бы попросить своих коллег-политиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их и сейчас хватает. Вы посмотрите, что происходит с соседними Литвой и Латвией, поляками, я об Украине в этом случае уже не говорю.
Они были так счастливы, веселы. Жили в богатом мире, у них все было. Где они сейчас? Они стоят вдоль границы и просят нас пропустить их в Беларусь. Хотя бы гречневую крупу купить. Ладно крупы - соли нет, соли просят у нас", - заявил белорусский диктатор.
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Не вийшло за три дня Україно захопити, вже змінює риторику.
******* наближається то йому раптом стало актуально,
чим раніше думав, жопой
Якої ще солі?
Укранці в вас нічого не попросять. У нас і так все є.
Кончений ублюдок
Не лише лука, а білорашня. Нема чого відмазувати бидло, яке населяє ту територію.
А то всі дуже вумні кричати про рашку, що не лише х**ло воює у Україною.
Тим більше, враховуючи % підтримки спєцапєраціі.
Бидло, яке 26 років живе під владою оцього, яке його хвалить, бо гарні дороги, так само винне і допомагає вбивати українців і знищувати Україну.
Я дуже хочу сподіватися, що, коли на одній і другій мерзенній території розпочнуться будь-які процеси, які нарешті приведуть до їхнього знищення, в українців вистачить здорового глузду + спрацює інстинкт самозбереження, щоб не пускати цю погань до себе.
Білоруський батальйон воює разом із ЗСУ проти рашистського загабника в Україні.
Співучасники - всі.
Ті кілька чоловік, які воюють на боці України - вони в Україні.
Ті кілька, які зробили диверсіюна залізниці - повага.
Решта - поплічники.
Білоруські залізничні партизани допомогли зірвати наступ армії РФ на Київ, - The Washington Post Джерело:
І це тільки один епізод.
ти, тупе чмо, опустив країну до рівня підкацапленої шавки.
ніхто нічого не забуде.
пиз*ун старый....сказочник *************
ні воно воша..
Он реально ******** не то ,что на голову , но даже и на жопу.
Це втрачена "нація", назавжди.
Йому нема що пояснювати (невже, таке цікаве слово paskaidrot- це пояснювати?)