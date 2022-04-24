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Лукашенко, який допомагає Путіну вбивати українців, закликав сусідні країни "жити дружно"

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі і допомагає Путіну у війні проти України, закликав сусідні країни "жити дружно".

Про це Лукашенко сказав у Великодньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотів би звернутися не лише до білорусів. Але насамперед до наших сусідів. Давайте берегти мир. Це зараз так актуально… Давайте жити дружно. Хотів би попросити своїх колег-політиків: давайте не створюватимемо нашим людям проблем, їх і зараз вистачає. Ви подивіться, що відбувається із сусідніми Литвою та Латвією, поляками. Я про Україну в цьому випадку вже не говорю.

Вони були такі щасливі, веселі. Жили у заможному світі, у них все було. Де вони сьогодні? Вони стоять уздовж кордону та просять нас, щоб ми їх пропустили до Білорусі. Хоча б гречаної крупи купити. Та що там крупи — солі немає, солі просять у нас", — заявив білоруський диктатор.

Автор: 

Білорусь (7938) Лукашенко Олександр (2655)


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Топ коментарі
+51
ПНХ
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24.04.2022 21:04
+42
Цікаво, у кого Лукашенко проситиме грошей коли повісять *****.
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24.04.2022 21:05
+34
Не-не Бульбофюрер, в этот раз съехать с санкций так просто не получиться. Решил повоевать, вот и получишь по карману всерьёз и надолго
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24.04.2022 21:07
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24.04.2022 21:04 Відповісти
Що воно курить?
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24.04.2022 21:53 Відповісти
Деменцию и шизофрению.
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24.04.2022 23:42 Відповісти
То 4 позиції на карті обіцяв показати, які так і не показав, тепер ще більшу ахінею серти почало... Стрьомно з такими сусідами...
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24.04.2022 21:55 Відповісти
Цікаво, у кого Лукашенко проситиме грошей коли повісять *****.
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24.04.2022 21:05 Відповісти
ні у кого,вони висітимуть поруч
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24.04.2022 21:15 Відповісти
Луку повісять раніше.
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24.04.2022 21:16 Відповісти
У северной кореи.
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25.04.2022 01:54 Відповісти
пнх тарган!!! шибенеця по тобі тварино чекає!!!
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24.04.2022 21:05 Відповісти
Пішов *****,драний ************.
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24.04.2022 21:05 Відповісти
****, що та навлоч плете!!!
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24.04.2022 21:07 Відповісти
Не-не Бульбофюрер, в этот раз съехать с санкций так просто не получиться. Решил повоевать, вот и получишь по карману всерьёз и надолго
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24.04.2022 21:07 Відповісти
********** брехунець виліз, "миратворец"
Не вийшло за три дня Україно захопити, вже змінює риторику.
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24.04.2022 21:07 Відповісти
Та невже? Я щось відсутності солі та гречки не помічаю в магазинах
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24.04.2022 21:07 Відповісти
моїй бабі волонтери стільки гречки наносили, що вже двері не бере
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24.04.2022 21:16 Відповісти
эта патамушта ты смотришь в магазине а не в Лукателевизоре...
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24.04.2022 21:26 Відповісти
Нашатырь...срочно!
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24.04.2022 21:08 Відповісти
пізно всрався,
******* наближається то йому раптом стало актуально,
чим раніше думав, жопой
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24.04.2022 21:09 Відповісти
Він думає що якщо йому страшно, то його бояться... Готуй шнурок та мило дурню!
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24.04.2022 21:09 Відповісти
Если Господь хочет наказать человека, он лишает его разума. Что он городит! Это ж картофельная деменция
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24.04.2022 21:09 Відповісти
Так. Наочно показує, що буває, якщо не міняти олію після кожної порції дерунів.
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24.04.2022 21:36 Відповісти
тварюка усатая. шоб ты, ****, здохло, падаль.
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24.04.2022 21:09 Відповісти
Крокодилові сльози...яке ж воно мерзенне...
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24.04.2022 21:10 Відповісти
уже вмазал и несет дичь ?
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24.04.2022 21:10 Відповісти
здохни уже хрыщ усатый
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24.04.2022 21:10 Відповісти
Конченное
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24.04.2022 21:11 Відповісти
Скоро сам попросишся, гандон
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24.04.2022 21:11 Відповісти
Цей совковий замориш живе у власному всесвіті.
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24.04.2022 21:11 Відповісти
Підар перенюхав кокаїну.
Якої ще солі?
Укранці в вас нічого не попросять. У нас і так все є.
Кончений ублюдок
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24.04.2022 21:11 Відповісти
Заголовок статейки - не правильний.

Не лише лука, а білорашня. Нема чого відмазувати бидло, яке населяє ту територію.
А то всі дуже вумні кричати про рашку, що не лише х**ло воює у Україною.
Тим більше, враховуючи % підтримки спєцапєраціі.

Бидло, яке 26 років живе під владою оцього, яке його хвалить, бо гарні дороги, так само винне і допомагає вбивати українців і знищувати Україну.

Я дуже хочу сподіватися, що, коли на одній і другій мерзенній території розпочнуться будь-які процеси, які нарешті приведуть до їхнього знищення, в українців вистачить здорового глузду + спрацює інстинкт самозбереження, щоб не пускати цю погань до себе.
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24.04.2022 21:12 Відповісти
Що ти верзеш кремлядьбот? Ти бачив(ла, ло) щоб білоруси вбивали українців?
Білоруський батальйон воює разом із ЗСУ проти рашистського загабника в Україні.
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24.04.2022 21:56 Відповісти
і що через батальон сміливців поважати шльондр які віддалися кацапам,так вони теж вбивають українців,тим що дають свою землю кацапам,нема уже Білорусі,а є губернія,все,скінчилась
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25.04.2022 22:46 Відповісти
Я саме й про це.
Співучасники - всі.

Ті кілька чоловік, які воюють на боці України - вони в Україні.
Ті кілька, які зробили диверсіюна залізниці - повага.

Решта - поплічники.
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24.04.2022 23:39 Відповісти
Не слід огульно лити бруд на всіх литвинів:

Білоруські залізничні партизани допомогли зірвати наступ армії РФ на Київ, - The Washington Post Джерело:
І це тільки один епізод.
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24.04.2022 23:50 Відповісти
таке собі досягнення,народець в масі своїй сидить на сраці рівно,а ще пару випадків з простріленими колінами у залізничників-диверсантів,і на тому спротив і скінчиться...
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25.04.2022 22:48 Відповісти
от покидьок-бульбозавр
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24.04.2022 21:13 Відповісти
Соли тебе скоту скоро на хер насыпят...и в жопу напихают...
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24.04.2022 21:14 Відповісти
Коли,вже,ліквідують? Зачекався
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24.04.2022 21:14 Відповісти
бульбофюлер як завжди - ні вашим ні нашим і хвостом круть круть..
ти, тупе чмо, опустив країну до рівня підкацапленої шавки.
ніхто нічого не забуде.
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24.04.2022 21:16 Відповісти
Они стоят наверное потому что на карту хотят посмотреть, откуда на Беларусь готовилось нападение.
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24.04.2022 21:16 Відповісти
Лукашенку піпець без варіантів, піде на дно разом з паРашею
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24.04.2022 21:17 Відповісти
Очкує падло. Відчуває, що піздець наближається!
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24.04.2022 21:17 Відповісти
Що воно меле?
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24.04.2022 21:17 Відповісти
Дебил.
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24.04.2022 21:18 Відповісти
За той плацдарм, які, сцикливі бульбашенки дозволили влаштувати кацапам, - вже прокляті. Ніяких добросусідських відносин вже не буде. Ви вцьому лайні замазані вже на покоління.
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24.04.2022 21:18 Відповісти
От якось не бачив у Польщі в продажу гречку... Нах вона їм?
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24.04.2022 21:19 Відповісти
Дивно, чому гречку, а не бульбу?))))
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24.04.2022 21:20 Відповісти
****** рейки трощити, і партизанити, а не х...ню всяку втираєш!
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24.04.2022 21:20 Відповісти
интересно...у белорашки просят соли и гречки???...а чего не просят картошки???
пиз*ун старый....сказочник *************
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24.04.2022 21:22 Відповісти
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24.04.2022 21:22 Відповісти
а... лісничий? - пішов на гуй..
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24.04.2022 21:30 Відповісти
Десь курва підхопив сифіліс,а тепер придумав відмазку для дружини.
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24.04.2022 22:04 Відповісти
Какой цинизм , обстреливают с Белоруссии а он хочет мира!
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24.04.2022 21:22 Відповісти
Лєапольд кастрований.
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24.04.2022 21:22 Відповісти
Никогда такого не было, чтоб я всем комментаторам поставил вподобайки. Это первый раз. И 100% поддерживаю
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24.04.2022 21:25 Відповісти
Ага....ВоноСаме...
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24.04.2022 21:26 Відповісти
"не ми почали цю війну, наша совість чиста, ми нанесли превентивний удар по Україні, я зараз карту покажу, я з собою привіз" от тільки незадача, ВОНО думало, що Україна за три дні впаде, а вона стоїть і стоятиме. У них прибалти солі просять. Мудак.
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24.04.2022 21:26 Відповісти
Лукашенко дав свою територію під путінську зброю. З території Білорусі летять ракети в Україну !!! Тому лукашенко буде відповідати за вбивства і геноцид Українського народу так само, як і путлер !!!
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24.04.2022 21:29 Відповісти
Треба збирати докази до суду, документувати все, а то потім викрутиться
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24.04.2022 23:10 Відповісти
Тарган зовсім іппанувся... От до чого обнімашки з Уйлом призводять.
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24.04.2022 21:29 Відповісти
Пшол нах. Лука ты уже труп во всех смыслах слова.
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24.04.2022 21:30 Відповісти
А карти показав звідки прибалти їздили по гречку і сіль? І єслі бі за шесть часов..
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24.04.2022 21:31 Відповісти
який вумний..а ще казали що воно Тарган..
ні воно воша..
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24.04.2022 21:31 Відповісти
Зовсім з глузду з'їхав.
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24.04.2022 21:33 Відповісти
Вони були такі щасливі, веселі. Жили у заможному світі, у них все було. Де вони сьогодні? Вони стоять уздовж кордону та просять нас, щоб ми їх пропустили до Білорусі. Хоча б гречаної крупи купити. Та що там крупи - солі немає, солі просять у нас", - заявив білоруський диктатор.
Он реально ******** не то ,что на голову , но даже и на жопу.
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24.04.2022 21:35 Відповісти
бульбен фюрер , щось згадався рашистський шансон-"Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыд..." (а йди ти потхенько накуй,ти с,,,ка,загубив свій людський встид)
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24.04.2022 21:35 Відповісти
"С чєтирьох мєст стайат і просят. Літва, Латвія, Польща, Україна. Прєвєнтівна. Йа карту пріньос, щаз пакажу"
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24.04.2022 21:38 Відповісти
Лучше бы рассказал своим,за какой хер белорусы долгие годы будут отстраивать Киевщину и Житомирщину,когда его повесят..
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24.04.2022 21:41 Відповісти
Терористи зараз бояться другого фронту.Потрібний другий фронт,дуже потрібний.
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24.04.2022 21:41 Відповісти
Жди жди, таракан, за тобой обязательно придут. Уже не отвертишься.
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24.04.2022 21:44 Відповісти
Странно ,что не показал на карте где можно соль и гречку купить ...
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24.04.2022 21:47 Відповісти
Прям плачу...представил себе очереди из голодных Поляков, Литовцев, Латышей, умоляющих впустить их в процветающую белорашку.
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24.04.2022 21:50 Відповісти
Ага, давай ************, мы тоже в Украину НАТО запустим чтобы оно своими Патриотами твой Минск ночью хорошенько профигачило…. Сразу и дружить веселее будет! Может после этого у вас у всех картофельных кидаров мозги прочистится. А пока ты так свою страну и свой народ, усатый ************, рашистским гавном так запачкал, что отмываться вам п очень долго придётся…
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24.04.2022 21:50 Відповісти
Это что Польша у картофельного гавнюка крупу и соль просит??? Точно у дебила сифон головного мозга….
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24.04.2022 21:52 Відповісти
Совсем кукуха закуковала. Имея большие природные запасы соли вместо того, чтобы радоваться божьему дару и на прокладки заработать, фюрер запретил вывоз соли...
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24.04.2022 22:32 Відповісти
От розпропідор вусатий , так вони стоять вздовж кордону ще з часів міграційної кризи , а воно думає гречку та сіль просять 😀
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24.04.2022 21:52 Відповісти
Kartopel pnx.
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24.04.2022 21:59 Відповісти
Беларусы,конечно,дружественный народ для нас,НО как государство Беларусь,безусловно, в доле с расией будет платить Украине репарации.Очень большой ущерб от Искандеров,запущенных из Беларуси.
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24.04.2022 22:14 Відповісти
Якби він був дружествєнний, давно б послав лукашенка і всіх москалів н@\$й. І говорив би своєю рідною мовою.

Це втрачена "нація", назавжди.
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24.04.2022 22:49 Відповісти
А что происходит с соседними Литвой и Латвией и поляками? Он там мог бы пояснить.
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24.04.2022 22:23 Відповісти
Viņš neko nekur nevar paskaidrot.
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24.04.2022 23:20 Відповісти
Viņš neko no kur var paskaidrot.
Йому нема що пояснювати (невже, таке цікаве слово paskaidrot- це пояснювати?)
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25.04.2022 02:01 Відповісти
це литовці і поляки в нього солі просять?
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24.04.2022 22:27 Відповісти
Хотел бы жить дружно - не пытался бы экспортировать на Запад нелегальных эмигрантов....
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24.04.2022 22:35 Відповісти
Байстрюк - він і є байстрюк, що з нього взяти.?
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24.04.2022 22:45 Відповісти
Ти мерзота самозвана, ти кінчаний дебіл, путлерівська підстилка..., ти хоч знаєш що ти плетеш. Як тебе терпить білоруський нарід...,але все у тебе ще попереду. Були на світі такі як ти долбой"би: чаушеску, мілошович, саддам, гітлер, мусоліні, і ще багато таких гнид, і де вони? Готовся,падло і ти.
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24.04.2022 22:54 Відповісти
голова колгоспу,бывший кловун,а теперь -мурло,хитро вые.....й аджос,главное предназначение тарахтеть опой,Сябры...набейте ему иплище,нам далече ехать .
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24.04.2022 23:15 Відповісти
ти сраний самозванец, підстилка путлерівська, щоб ти сьогодні взавтра здох, гнида...
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24.04.2022 23:16 Відповісти
Он то плакал,то смеялся, то щетинился как еж,да он над нами издевался,ну сумашедший,что возмеш.
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24.04.2022 23:21 Відповісти
 
 