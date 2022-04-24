Лукашенко, який допомагає Путіну вбивати українців, закликав сусідні країни "жити дружно"
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі і допомагає Путіну у війні проти України, закликав сусідні країни "жити дружно".
Про це Лукашенко сказав у Великодньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Хотів би звернутися не лише до білорусів. Але насамперед до наших сусідів. Давайте берегти мир. Це зараз так актуально… Давайте жити дружно. Хотів би попросити своїх колег-політиків: давайте не створюватимемо нашим людям проблем, їх і зараз вистачає. Ви подивіться, що відбувається із сусідніми Литвою та Латвією, поляками. Я про Україну в цьому випадку вже не говорю.
Вони були такі щасливі, веселі. Жили у заможному світі, у них все було. Де вони сьогодні? Вони стоять уздовж кордону та просять нас, щоб ми їх пропустили до Білорусі. Хоча б гречаної крупи купити. Та що там крупи — солі немає, солі просять у нас", — заявив білоруський диктатор.
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Не вийшло за три дня Україно захопити, вже змінює риторику.
******* наближається то йому раптом стало актуально,
чим раніше думав, жопой
Якої ще солі?
Укранці в вас нічого не попросять. У нас і так все є.
Кончений ублюдок
Не лише лука, а білорашня. Нема чого відмазувати бидло, яке населяє ту територію.
А то всі дуже вумні кричати про рашку, що не лише х**ло воює у Україною.
Тим більше, враховуючи % підтримки спєцапєраціі.
Бидло, яке 26 років живе під владою оцього, яке його хвалить, бо гарні дороги, так само винне і допомагає вбивати українців і знищувати Україну.
Я дуже хочу сподіватися, що, коли на одній і другій мерзенній території розпочнуться будь-які процеси, які нарешті приведуть до їхнього знищення, в українців вистачить здорового глузду + спрацює інстинкт самозбереження, щоб не пускати цю погань до себе.
Білоруський батальйон воює разом із ЗСУ проти рашистського загабника в Україні.
Співучасники - всі.
Ті кілька чоловік, які воюють на боці України - вони в Україні.
Ті кілька, які зробили диверсіюна залізниці - повага.
Решта - поплічники.
Білоруські залізничні партизани допомогли зірвати наступ армії РФ на Київ, - The Washington Post Джерело:
І це тільки один епізод.
ти, тупе чмо, опустив країну до рівня підкацапленої шавки.
ніхто нічого не забуде.
пиз*ун старый....сказочник *************
ні воно воша..
Он реально ******** не то ,что на голову , но даже и на жопу.
Це втрачена "нація", назавжди.
Йому нема що пояснювати (невже, таке цікаве слово paskaidrot- це пояснювати?)