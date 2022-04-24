Лукашенко, який допомагає Путіну вбивати українців, закликав сусідні країни "жити дружно"

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі і допомагає Путіну у війні проти України, закликав сусідні країни "жити дружно".

Про це Лукашенко сказав у Великодньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотів би звернутися не лише до білорусів. Але насамперед до наших сусідів. Давайте берегти мир. Це зараз так актуально… Давайте жити дружно. Хотів би попросити своїх колег-політиків: давайте не створюватимемо нашим людям проблем, їх і зараз вистачає. Ви подивіться, що відбувається із сусідніми Литвою та Латвією, поляками. Я про Україну в цьому випадку вже не говорю.

Вони були такі щасливі, веселі. Жили у заможному світі, у них все було. Де вони сьогодні? Вони стоять уздовж кордону та просять нас, щоб ми їх пропустили до Білорусі. Хоча б гречаної крупи купити. Та що там крупи — солі немає, солі просять у нас", — заявив білоруський диктатор.