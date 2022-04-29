Лукашенко: "Слава Богу, що в нас диктатура". ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вихваляє "переваги" диктатури перед демократією.

Своїм поглядом на різні політичні сили Лукашенко поділився з мешканцями Гомельщини, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Польща, Литва та Латвія нібито не випускають своїх громадян до Білорусі, бо в цих країнах немає солі.

"Вот і вся демократія! Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голитьбою", - сказав Лукашенко.

