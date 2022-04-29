УКР
Лукашенко: "Слава Богу, що в нас диктатура". ВIДЕО

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вихваляє "переваги" диктатури перед демократією.

Своїм поглядом на різні політичні сили Лукашенко поділився з мешканцями Гомельщини, інформує Цензор.НЕТ.

Він заявив, що Польща, Литва та Латвія нібито не випускають своїх громадян до Білорусі, бо в цих країнах немає солі.

"Вот і вся демократія! Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голитьбою", - сказав Лукашенко.

Автор: 

Білорусь диктатура Лукашенко Олександр
Топ коментарі
+43
Замість мізків бульба
29.04.2022 16:39 Відповісти
+33
Ну диктатура ,то ладно ,а карты где ?
29.04.2022 16:40 Відповісти
+23
Бывший коммуняка благодарит Бога !
Всё, дальше можно не читать.....вести с дурдома.
29.04.2022 16:41 Відповісти
Замість мізків бульба
29.04.2022 16:39 Відповісти
Гнила.
29.04.2022 16:47 Відповісти
"А сейчас я вам пакажу, гдє на бульбу гатовілась нападєніє"©"цитатьі вєлікіх дібілав"
29.04.2022 17:36 Відповісти


https://www.youtube.com/watch?v=PMH1UiJmXv4 https://www.youtube.com/watch?v=PMH1UiJmXv4

29.04.2022 18:02 Відповісти
Ну диктатура ,то ладно ,а карты где ?
29.04.2022 16:40 Відповісти
И есцлы бы за дзваццац шчесц лэт мы не устроили бы дзыктатуру - шчасц пакажу...
29.04.2022 16:47 Відповісти
У нього при собі. Хочеш покаже звідки на Білорусь...?
29.04.2022 17:31 Відповісти
*******...
29.04.2022 16:40 Відповісти
Алилуя *** 🤣
29.04.2022 16:41 Відповісти
Лукашеску повторить шлях Чаушеску...
29.04.2022 16:41 Відповісти
Мєсная вата хаваєт взахльоб
29.04.2022 16:41 Відповісти
Бывший коммуняка благодарит Бога !
Всё, дальше можно не читать.....вести с дурдома.
29.04.2022 16:41 Відповісти
Ленін там в труні перевертається. )))
29.04.2022 16:45 Відповісти
Каждый следующий спич таракана будет похлеще предыдущего.
29.04.2022 16:43 Відповісти
29.04.2022 16:43 Відповісти
Буль-Бо-Шеску з країни де водяться дикі бульбізяни... все як в Північній кореї...
29.04.2022 16:44 Відповісти
Боже, яке ж воно кончене.
29.04.2022 16:45 Відповісти
Надо посчитать, сколько этот кавер-адольф замордовал людей за свою жизнь.
29.04.2022 16:46 Відповісти
такая же мерзкая падаль как и *****,нет,даже хуже *****,он его шестёрка!
29.04.2022 16:46 Відповісти
Не хуже ху#ла и не совсем шестерка. Если бы хуже и совсем шестерка, то беларусская армия тоже воевала против Украины. Это факт. А так он пока выкручивается.
29.04.2022 16:58 Відповісти
лука ******** №1, військовослужбовці не горять бажанням воювати з Україною бо білоруси не кацапи, бульбофюрер це чудово розуміє.
29.04.2022 17:04 Відповісти
Я предполагаю что после победы Украины над Россией, он будет говорить, "а я всегда поддерживал Украину и её территориальную целостность!"
29.04.2022 19:38 Відповісти
ПНХ
30.04.2022 13:09 Відповісти
Посмотрим как етот Бульбофюрер будет визжать что нужна решать все демократическим путем и и через суд когда его вытащат на улицу за ноги и будут привязывать к двум березам
29.04.2022 16:48 Відповісти
Ипать главный союзник рабсееи. Дедуля бульбанфюрер, тебе, как и путлеру, осталось до осени. Вот только куда наворованное девать будешь? Ты тупой как и путлер? Думаешь баблом в специальном суде за ваши преступления откупится? Усатый, закупай креветки для шефа рашистского и дальше, падла.
29.04.2022 16:48 Відповісти
Прикриваючи телеканали, наші керманичі мабуть всерйоз сприймають слова того картопляного балабола.
29.04.2022 16:48 Відповісти
у моего местного камрада, жена белоруска. и он только один из всех тутошних, которые действительно стоят на стороне Украины и независимости Беларуси. когда мы созваниваемся, то он уже без акцента говорит "Слава Україні!", на шо я ему, тоже вобщем-то без акцента отвечаю "Живє Бєларусь!" )))
29.04.2022 16:48 Відповісти
У соседа-сицилийца классно выходит. Славо Укррррраино! И он обязательно при этом бьет кулачищем себе в грудь.
29.04.2022 17:55 Відповісти
Добре що є диктатура, бо хер без солі доїдать не дуже, а так якраз. Все склалося. Можна привітать ще один нарід- мудак белорусів, що вигодували собі тирана.
29.04.2022 16:49 Відповісти
Народ непоганий, адже вiйcковi вiдмовились йти вбивати украiнцiв, а партизани виводили з ладу СЦБ на залiзницi. Вони звикли так жити, без потрясiнь, iздити по хороших дорогах, на хороших автомобiлях, з повними холодильниками. Та ще й ЗМI, як i в рашцi 24/7 розказуэ як у нас все погано, все розкрадаэться, владу захопили бандити i т.д. по Геббельсу - 10% правди 90% брехнi.
29.04.2022 19:00 Відповісти
Соли нет? Ха ха ха ха… Гауляйтер (или обрекапо?), это у тебя в голове мозгов нет, а вместо них рашистское гавно засунуто…. Как же ты себя и всю свою страну этим гавном вымазал!!! Быстро отмыться не удасться!!
29.04.2022 16:49 Відповісти
Боже, яке воно кончене !
29.04.2022 16:54 Відповісти
29.04.2022 16:58 Відповісти
идиот
29.04.2022 16:59 Відповісти
и даже этого пиз*уна ***** не пригласил на парадпабеды....
видимо совсем похвастать нечем... да и ***** одному спокойнее на мавзолее (если будет) )))
29.04.2022 17:02 Відповісти
Очень может получится чо парад 9 мая на этом году ***** будет смотреть уже изнутри мавзолея.
29.04.2022 17:48 Відповісти
Что это было? Это где? Ни фига себе!
29.04.2022 17:03 Відповісти
Ще не так давно у нас купа людей захоплювалися лукашенком.
Добре, що зараз погляди змінюються.
Прикро, що для цього потрібне було море крові українців.
29.04.2022 17:04 Відповісти
не дуже! вони тепер захоплюються боневтіком! і, потайки, бульбофюрером!
29.04.2022 17:47 Відповісти
Не, ну какая скорость зерноуборочного комбайна в стоячей воде? Ага?!
29.04.2022 17:06 Відповісти
*** эта усатая ***** настолько клоун насколько это возможно, такое ******** ***** шо это даже не смешно
29.04.2022 17:06 Відповісти
29.04.2022 17:08 Відповісти
Конченый дятел! Боюсь, что он сам в это поверил
29.04.2022 17:08 Відповісти
А мені цікаво: жителі Гомельщини аплодували Таракану чи ні?
Яка реакція місцевих була?
29.04.2022 17:10 Відповісти
Колхозное чучело плохеет с каждым днём...
29.04.2022 17:14 Відповісти
И этот кукухой уехал. Его там ***** покусал бешеный, что ли?
29.04.2022 17:27 Відповісти
Чык-чырык, чык-чырык. Ку-ка-ры-ку. Речь Лукашенко перед бульбоватниками.
29.04.2022 17:32 Відповісти
Что в росии, что в Белорусии-- одно и тоже -- паханат.
29.04.2022 17:38 Відповісти
так , найпопулярніший в Україні іноземний політик! майже свій! всі , хто вчора надрачував на бацьку - сьогодні надрачують на "боневтіка"! та й перед цим також! хто зна, як таке в голові укладається... може в порожній ВСЕ поміщається!???
29.04.2022 17:44 Відповісти
Гнусу не довго лишилося, як і його гнусятам.
29.04.2022 17:45 Відповісти
не допоможе ,все одно визнають підсудним хоч яку фігню не морозь ...
29.04.2022 17:49 Відповісти
Не похвалиш себе, хто ж тебе бовдура ще похвалить ! Дєд не вірить, що він - вже ТРУП. Після 9 травня. На останок дають напитися добряче. І накуритись ..... травки.
29.04.2022 17:51 Відповісти
- Польша, Литва и Латвия якобы не выпускают своих граждан в Беларусь, потому что в этих странах нет соли.

Ахахахахаха Ну да, в Латвии, в Риге и других городах с большими скоплениями там проживающей ваты в начале марта действительно на пару недель из магазинов исщезла дешёвая поваренная соль в килограмовых пакетах. В очередях у магазинов (тогда ещё были ограничения в связи с ковидом) ватные бабушенции одна другой щепотом расскакзали, где соль ещё есть. Похоже в кацапоТВ тогда был вброс по теме соли, на что ети кукушки попали. А Лука теперь повторяет. Пусть он идёт за русским кораблём.
29.04.2022 17:55 Відповісти
Думаю, проблемы возникли из-за логистических проблем в Донецкой области, не позволяющих экспортировать соль Артемсоли в заказанных объемах.
29.04.2022 18:52 Відповісти
cho ta ja propustil eto "deficit"....eto v etom godu bylo ?
29.04.2022 19:44 Відповісти
І тут зненацька...
https://youtu.be/i0O4jZABBEc
29.04.2022 17:55 Відповісти
Бульбу, що ховав у дупі пророслаюююю точно через залишки мізків.
Ото кончене, просто пипець. Хусейн - мотузка, Каддафі - лопата в дупу, ось стосовно Бульборгана я у смутку, що там білоруси відчудять.
29.04.2022 18:03 Відповісти
Печеної бульбу у сраку ще з вогню, щоб як у дракона, пар з тараканячого гризла йшов.
29.04.2022 18:52 Відповісти
Чует падла кончин
29.04.2022 18:12 Відповісти
И если бы мяне ***** не ******** по бульбояйцах они бы так за шчесчь чашов не распухли.Я их с шабой принес, шисщас пакажу.Харашчо шта ударил, так бы укрАинсшкие фашиздчы отбили первые.
29.04.2022 18:45 Відповісти
Государство - это Я! (с) Какое я, такое и государство.
29.04.2022 18:51 Відповісти
Диктатура была в Сингапуре, и есть положительный результат.
А у вас, как говорил дед опанас-
Ось такаааа хуня, малята.
29.04.2022 18:57 Відповісти
Навіщо ви цього ідірта друкуєте!!!????
29.04.2022 19:17 Відповісти
УЖЕ К БОГУ ПРОСИТЬСЯ ТВАРЬ !) А ПОЙДЕТ К ЧЁРТУ !!!
29.04.2022 19:20 Відповісти
Це так - у вас їбанутий диктатор! Хоче всім показати, що в нього не все гаразд із психічним здоров'ям. Але його це не спасе, від кримінальної справи. Бєларуzzія підримує русню, обстрілює Україну з ракет. Ми це не забудемо і вусатого підара покарають!
29.04.2022 19:29 Відповісти
плять .! Ці кляті колорадські жуки не тільки картоплю знищують,але і мозги "бульбенфюрера" пошкодили
29.04.2022 19:44 Відповісти
Диктатура - хєрня. Ще краще було б, як би лагєр. Дали баланди посьорбати, сказали, що робити - та й все, не потрібно і мізків усякими думками силити. А як коє кто у нас порой гдє-то там чавой-то нє то, то кулю в потилицю. Красота. Стабільность. Хлів.
29.04.2022 19:47 Відповісти
Боооже, яке кончене! (с)
29.04.2022 20:05 Відповісти
Боже, яке кончене
29.04.2022 20:40 Відповісти
Так "голотьбою" ходять у всіх демократичних країнах і куди їм там до лукашенківської Бєларусі .
29.04.2022 20:50 Відповісти
Видать клюшкой по бульбе сильно задели
29.04.2022 21:25 Відповісти
Є диктатура, %уй в ср@ці і сіль... все що треба для процвітання
30.04.2022 01:43 Відповісти
Ему лично"Слава Богу", а народу нет!
30.04.2022 20:34 Відповісти
Зато есть соль)))
30.04.2022 21:23 Відповісти
 
 