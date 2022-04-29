Лукашенко: "Слава Богу, що в нас диктатура". ВIДЕО
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вихваляє "переваги" диктатури перед демократією.
Своїм поглядом на різні політичні сили Лукашенко поділився з мешканцями Гомельщини, інформує Цензор.НЕТ.
Він заявив, що Польща, Литва та Латвія нібито не випускають своїх громадян до Білорусі, бо в цих країнах немає солі.
"Вот і вся демократія! Слава богу, що у нас диктатура. Ви всі мене критикували: диктатура, диктатура. Так зате порядок є при цій диктатурі. Не було б диктатури, так ходили б голитьбою", - сказав Лукашенко.
https://www.youtube.com/watch?v=PMH1UiJmXv4 https://www.youtube.com/watch?v=PMH1UiJmXv4
Всё, дальше можно не читать.....вести с дурдома.
видимо совсем похвастать нечем... да и ***** одному спокойнее на мавзолее (если будет) )))
Добре, що зараз погляди змінюються.
Прикро, що для цього потрібне було море крові українців.
Яка реакція місцевих була?
Ахахахахаха Ну да, в Латвии, в Риге и других городах с большими скоплениями там проживающей ваты в начале марта действительно на пару недель из магазинов исщезла дешёвая поваренная соль в килограмовых пакетах. В очередях у магазинов (тогда ещё были ограничения в связи с ковидом) ватные бабушенции одна другой щепотом расскакзали, где соль ещё есть. Похоже в кацапоТВ тогда был вброс по теме соли, на что ети кукушки попали. А Лука теперь повторяет. Пусть он идёт за русским кораблём.
https://youtu.be/i0O4jZABBEc
Ото кончене, просто пипець. Хусейн - мотузка, Каддафі - лопата в дупу, ось стосовно Бульборгана я у смутку, що там білоруси відчудять.
А у вас, как говорил дед опанас-
Ось такаааа хуня, малята.