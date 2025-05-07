Белорусские добровольцы из полка Калиновского уничтожают дронами российских оккупантов. ВИДЕО

Белорусские добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского опубликовали видеозапись с фрагментами боевой работы операторов дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около десятка атак, которые были осуществлены на Запорожском направлении.

"FPV-расчет "РБМК" Полка Калиновского продолжает целиться точно на Запорожском направлении. На этот раз уничтожена не только живая сила противника, но и мощная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Также смотрите: Операторы дронов полка Калиновского уничтожили и повредили 8 вражеских БМП и ликвидировали 12 оккупантов. ВИДЕО