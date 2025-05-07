Белорусские добровольцы из полка Калиновского уничтожают дронами российских оккупантов. ВИДЕО
Белорусские добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского опубликовали видеозапись с фрагментами боевой работы операторов дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято около десятка атак, которые были осуществлены на Запорожском направлении.
"FPV-расчет "РБМК" Полка Калиновского продолжает целиться точно на Запорожском направлении. На этот раз уничтожена не только живая сила противника, но и мощная система радиоэлектронной борьбы (РЭБ)", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий07.05.2025 16:09 Ответить Мне нравится 3
Pawlo Kit
показать весь комментарий07.05.2025 17:32 Ответить Мне нравится 1
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