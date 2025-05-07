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Білоруські добровольці із полку Калиновського нищать дронами російських окупантів. ВIДЕО

Білоруські добровольці із полку імені Кастуся Калиновського опублікували відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано близько десятка атак, які були здійснені на запорізькому напрямку.

"FPV-розрахунок "РБМК" Полку Калиновського продовжує цілити точно на запорізькому напрямку. Цього разу знищено не лише живу силу противника, а й потужну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ)", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Також дивіться: Оператори дронів полку Калиновського знищили і пошкодили 8 ворожих БМП та ліквідували 12 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

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Живє Бєларусь...
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07.05.2025 16:09 Відповісти
 
 