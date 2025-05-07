Білоруські добровольці із полку Калиновського нищать дронами російських окупантів. ВIДЕО
Білоруські добровольці із полку імені Кастуся Калиновського опублікували відеозапис із фрагментами бойової роботи операторів дронів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано близько десятка атак, які були здійснені на запорізькому напрямку.
"FPV-розрахунок "РБМК" Полку Калиновського продовжує цілити точно на запорізькому напрямку. Цього разу знищено не лише живу силу противника, а й потужну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ)", - пишуть бійці у коментарі до відео.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.05.2025 16:09 Відповісти Мені подобається 0
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