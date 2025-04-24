Оператори дронів полку Калиновського знищили і пошкодили 8 ворожих БМП та ліквідували 12 окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "РБМК" полку Калиновського ліквідували 12 окупантів, знищили три БМП та пошкодили ще п'ять.
Чк повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойової роботи білоруських воїнів видно приблизно півтора десятка успішних атак.
"Воїни FPV-розрахунку "РБМК" Полку Калиновського на півдні України знищили 3 ворожі БМП; знищено також автотранспорт і квадроцикл противника. Ще 5 БМП пошкоджено. Щонайменше 12 окупантів поранено або знищено", - пишуть бійці у коментарі до відео.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар24.04.2025 16:16 Відповісти Мені подобається 3
Александр Чуднивец #474549
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Ігор Смотренко #536351
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