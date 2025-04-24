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Оператори дронів полку Калиновського знищили і пошкодили 8 ворожих БМП та ліквідували 12 окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "РБМК" полку Калиновського ліквідували 12 окупантів, знищили три БМП та пошкодили ще п'ять.

Чк повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бойової роботи білоруських воїнів видно приблизно півтора десятка успішних атак.

"Воїни FPV-розрахунку "РБМК" Полку Калиновського на півдні України знищили 3 ворожі БМП; знищено також автотранспорт і квадроцикл противника. Ще 5 БМП пошкоджено. Щонайменше 12 окупантів поранено або знищено", - пишуть бійці у коментарі до відео.

Також дивіться: Оператори дронів полку Калиновського знищили БМД-4, ПТУР та щонайменше чотирьох окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17419) Білорусь (7932) знищення (7262) добровольці (923) Полк імені Кастуся Калиновського (23)


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Полку Калиновського-респект...
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24.04.2025 16:16 Відповісти
...живє Бєларусь...
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24.04.2025 16:18 Відповісти
дякуємо
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24.04.2025 16:20 Відповісти
Це - брати!!!
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25.04.2025 00:09 Відповісти
 
 