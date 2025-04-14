Оператори дронів полку Калиновського знищили БМД-4, ПТУР та щонайменше чотирьох окупантів. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів підрозділу "РБМК" білоруського полку імені Кастуся Калиновського у складі ЗСУ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмоване знищення російської БМД-4, пускової установки ПТУР та щонайменше чотирьох окупантів.
"Рутинна, але водночас і ефектна робота FPV-розрахунку "РБМК" Полку Калиновського на півдні України. У відеоряді - знищення БМД-4, ПТУР та особового складу противника", - зазначається у коментарі до відео.
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