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Оператори дронів полку Калиновського знищили БМД-4, ПТУР та щонайменше чотирьох окупантів. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти бойової роботи операторів дронів підрозділу "РБМК" білоруського полку імені Кастуся Калиновського у складі ЗСУ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмоване знищення російської БМД-4, пускової установки ПТУР та щонайменше чотирьох окупантів.

"Рутинна, але водночас і ефектна робота FPV-розрахунку "РБМК" Полку Калиновського на півдні України. У відеоряді - знищення БМД-4, ПТУР та особового складу противника", - зазначається у коментарі до відео.

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Автор: 

Білорусь (7929) знищення (7221) добровольці (917) дрони (4690) Полк імені Кастуся Калиновського (22)


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щонайменше чотирьох окупантів

4,5?
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14.04.2025 12:51 Відповісти
трошка розтеребонили якцапів😁🤙
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14.04.2025 16:11 Відповісти
 
 