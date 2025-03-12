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Білоруські добровольці знищили ворожу піхоту, міномет, мотоцикли та техніку противника на Запоріжжі. ВIДЕО

Білоруські добровольці зі складу Полку імені Кастуся Калиновського спільно на Запорізькому напрямку знищили ворожу піхоту, 120-мм міномет, мотоцикли та техніку противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька успішних атак бійці зафільмували за допомогою камер БПЛА.

Дивіться: Сили оборони знищили міномет та антену окупантів, яку росіяни облаштували на даху будинку у Торецьку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) знищення (7138) Запорізька область (3566) Полк імені Кастуся Калиновського (21)


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Хочеться вірити що і Бєларусь колись стане вільної від кацапів і лукавого
Що хлопці недаремно воюють
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12.03.2025 19:26 Відповісти
З такою назвою навряд чи...
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12.03.2025 19:35 Відповісти
😍
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12.03.2025 19:29 Відповісти
Ці на "скамєєчькі" ставати не будуть!!!!
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12.03.2025 20:08 Відповісти
Браво сябри!
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12.03.2025 21:08 Відповісти
 
 