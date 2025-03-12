Білоруські добровольці знищили ворожу піхоту, міномет, мотоцикли та техніку противника на Запоріжжі. ВIДЕО

Білоруські добровольці зі складу Полку імені Кастуся Калиновського спільно на Запорізькому напрямку знищили ворожу піхоту, 120-мм міномет, мотоцикли та техніку противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, кілька успішних атак бійці зафільмували за допомогою камер БПЛА.

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