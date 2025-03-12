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Сили оборони знищили міномет та антену окупантів, яку росіяни облаштували на даху будинку у Торецьку. ВIДЕО

Бійці зведеної бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції за допомогою дронів знищили міномет та антену російських загарбників, яку росіяни облаштували на даху багатоповерхівки у Торецьку Донецької області.

Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі підрозділу повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17196) Нацполіція (15132) знищення (7138) Донецька область (8317) Торецьк (435) Бахмутський район (336)


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13.03.2025 16:23 Відповісти
 
 