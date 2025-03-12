Сили оборони знищили міномет та антену окупантів, яку росіяни облаштували на даху будинку у Торецьку. ВIДЕО
Бійці зведеної бригади "Хижак" Департаменту патрульної поліції за допомогою дронів знищили міномет та антену російських загарбників, яку росіяни облаштували на даху багатоповерхівки у Торецьку Донецької області.
Відповідні кадри опублікували у телеграм-каналі підрозділу повідомляє Цензор.НЕТ.
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vadik kut
показати весь коментар13.03.2025 16:23 Відповісти Мені подобається 0
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