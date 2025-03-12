Прикордонники знищили кілька вантажівок, автомобілі, склад ППМ противника та окупантів на Луганщині. ВIДЕО
Оператори ударних дронів РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Луганщині знищили кілька ворожих вантажівок, автомобілі, укриття, живу силу та склад пально-мастильних матеріалів противника.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
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Oleg K #589544
показати весь коментар12.03.2025 17:49 Відповісти Мені подобається 3
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