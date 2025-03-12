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Прикордонники знищили кілька вантажівок, автомобілі, склад ППМ противника та окупантів на Луганщині. ВIДЕО

Оператори ударних дронів РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Луганщині знищили кілька ворожих вантажівок, автомобілі, укриття, живу силу та склад пально-мастильних матеріалів противника.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські оператори атакували російських загарбників, їхні укриття та техніку на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) Держприкордонслужба ДПСУ (5925) знищення (7138) Луганська область (4873)


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12.03.2025 17:49 Відповісти
 
 