Українські оператори атакували російських загарбників, їхні укриття та техніку на Покровському напрямку. ВIДЕО
На Покровському напрямку бійці підрозділу безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" дронами-камікадзе атакували російських загарбників, їхні укриття та техніку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.03.2025 17:05 Відповісти Мені подобається 1
Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар12.03.2025 17:55 Відповісти Мені подобається 0
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