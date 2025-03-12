УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5338 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 619 2

Українські оператори атакували російських загарбників, їхні укриття та техніку на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку бійці підрозділу безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" дронами-камікадзе атакували російських загарбників, їхні укриття та техніку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

Дивіться: Воїни підрозділу "Гострі Картузи" атакували російських солдатів на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не тільки демонтаж, а й паталогоанатомія!
показати весь коментар
12.03.2025 17:05 Відповісти
+
показати весь коментар
12.03.2025 17:55 Відповісти
 
 