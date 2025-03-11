Воїни підрозділу "Гострі Картузи" атакували російських солдатів на Курахівському напрямку. ВIДЕО

На Курахівському напрямку окупанти скористалися туманом і сильним вітром, щоб підтягнути резерви та активізувати атаки. Росіяни кинули в бій добре підготовлені штурмові групи, які намагалися ухилятися від дронів і прикривалися від ударів.

Гвардійці з харківського підрозділу "Гострі картузи" ліквідували російських солдатів влучними скидами боєприпасів, інформує Цензор.НЕТ.

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