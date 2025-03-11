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Новини Знищення російських окупантів
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Воїни підрозділу "Гострі Картузи" атакували російських солдатів на Курахівському напрямку. ВIДЕО

На Курахівському напрямку окупанти скористалися туманом і сильним вітром, щоб підтягнути резерви та активізувати атаки. Росіяни кинули в бій добре підготовлені штурмові групи, які намагалися ухилятися від дронів і прикривалися від ударів.

Гвардійці з харківського підрозділу "Гострі картузи" ліквідували російських солдатів влучними скидами боєприпасів, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 63 ОМБр атакували дронами-камікадзе з десяток російських солдатів на Лиманщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) Національна гвардія (1518)


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Респект Гострим картузам! Слава ЗСУ!
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11.03.2025 23:27 Відповісти
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11.03.2025 23:30 Відповісти
Кацап, що намагається ухилитися від дрона, засмучує кабздона, тому сидітиме на концерті біля параші - ніби і не помирав.
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12.03.2025 01:11 Відповісти
Прутін-******, дуже задоволений, таким кінцем в Україні, для окупантів з мацкофії!!
Слава Україні та її Захисникам!
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12.03.2025 01:54 Відповісти
 
 