Бійці 63 ОМБр атакували дронами-камікадзе з десяток російських солдатів на Лиманщині. ВIДЕО
Пілоти 63-ої окремої механізованої бригади атакували дронами-камікадзе з десяток російських солдатів на Лиманщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
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