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Бійці 63 ОМБр атакували дронами-камікадзе з десяток російських солдатів на Лиманщині. ВIДЕО

Пілоти 63-ої окремої механізованої бригади атакували дронами-камікадзе з десяток російських солдатів на Лиманщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Невдала спроба заховатися у бочці окупанту коштувала життя. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855) 63 ОМБр (96)


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кожному кацапу - по дрону.
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11.03.2025 22:09 Відповісти
Оце гарна мирна угода. Така мирна угода з рашистами набагато краща ніж ту яку Тампон з Ху йлом нам пропихують
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11.03.2025 22:12 Відповісти
Захисникам України та їх Родинам, низький уклін!
Слава Україні!
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11.03.2025 23:18 Відповісти
А шо то за тварина, швидко так, рачкувала на 1:12? Чи "аналагав нетный рабатізованый комплекс"?
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12.03.2025 14:01 Відповісти
 
 