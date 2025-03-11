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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Невдала спроба заховатися у бочці окупанту коштувала життя. ВIДЕО

На Донеччині російський солдат вирішив заховатися від українських воїнів у бочці. Однак наші бійці скинули боєприпас, а поруч виявилася авіаційна бомба ФАБ, яка не розірвалася. Тож внаслідок скиду здетонувала бомба, яка ліквідувала окупанта. Тіло росіянина так і лишилося у бочці: з неї тирчали лише ноги.

Українські сили продовжують методично знищувати ворога, позбавляючи можливості для наступу, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Наші воїни відбили атаку на Сіверському напрямку та знищили 33 одиниці ворожої бронетехніки, ліквідували 159 росіян. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) ліквідація (3855)


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Топ коментарі
+9
грузіте кацапів бочкамі.
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11.03.2025 22:01
+6
прикольно). кацапський Діоген).
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11.03.2025 22:37
+5
Кто не заховався я невиноват
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11.03.2025 21:54
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Кто не заховався я невиноват
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11.03.2025 21:54 Відповісти
«А гаварілі : паражняком пайдьом !»(с)
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12.03.2025 01:07 Відповісти
С - Смєкалка
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11.03.2025 21:54 Відповісти
Б - Бімба!
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12.03.2025 14:04 Відповісти
грузіте кацапів бочкамі.
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11.03.2025 22:01 Відповісти
Видавили з бочки як гуталін з тюбика )
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12.03.2025 09:16 Відповісти
Та вже грузять трубопроводами, а цей мабуть з арєргарду, не встиг до труби дістатися і в бочку поліз.
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12.03.2025 12:02 Відповісти
Невдала спроба заховатися у бочці окупанту НІЧОГО НЕ коштувала життя....

як казав вождь всєх руZZкіх путін та підтверджували салавьйов з гундяєвим:"...руSSкая жизнь очінь піріоцененная....руZZкій (раб) ілі пападьот пад машину ілі пагібнєт в п`яной дракє ілі подохнєт ат баяришніка....."
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11.03.2025 22:01 Відповісти
А хотів стати Діогеном! Але не в цьому житті!
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11.03.2025 22:06 Відповісти
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11.03.2025 22:17 Відповісти
прикольно). кацапський Діоген).
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11.03.2025 22:37 Відповісти
- Какой хороший цемент. Не отмывается совсем!..
- А ты зачем бежал?
- Все побежали и я побежал...
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12.03.2025 01:42 Відповісти
Що у рашистів згорить в Україні, то не згніє, на мацкофії !
Слава Україні!
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12.03.2025 01:46 Відповісти
..шото йон дюже коротким став...)
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12.03.2025 03:03 Відповісти
А потім на концерті кобзона із задніх рядів будуть кричати йому: "Бочку снiмi, нiчево нє вiдно!"
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12.03.2025 06:01 Відповісти
Поховали москаля край дороги!
З діжки лапи лиш стирчать,
Чи то роги...
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12.03.2025 08:37 Відповісти
ДМБ надивився
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12.03.2025 15:14 Відповісти
 
 