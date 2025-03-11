Невдала спроба заховатися у бочці окупанту коштувала життя. ВIДЕО
На Донеччині російський солдат вирішив заховатися від українських воїнів у бочці. Однак наші бійці скинули боєприпас, а поруч виявилася авіаційна бомба ФАБ, яка не розірвалася. Тож внаслідок скиду здетонувала бомба, яка ліквідувала окупанта. Тіло росіянина так і лишилося у бочці: з неї тирчали лише ноги.
Українські сили продовжують методично знищувати ворога, позбавляючи можливості для наступу, повідомляє Цензор.НЕТ.
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+9 Urs
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життя....
як казав вождь всєх руZZкіх путін та підтверджували салавьйов з гундяєвим:"...руSSкая жизнь очінь піріоцененная....руZZкій (раб) ілі пападьот пад машину ілі пагібнєт в п`яной дракє ілі подохнєт ат баяришніка....."
- А ты зачем бежал?
- Все побежали и я побежал...
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З діжки лапи лиш стирчать,
Чи то роги...