Наші воїни відбили атаку на Сіверському напрямку та знищили 33 одиниці ворожої бронетехніки, ліквідували 159 росіян. ВIДЕО
На Сіверському напрямку російські війська здійснили чергову спробу прориву із застосуванням бронетехніки, проте Сили оборони успішно відбили атаку. В результаті бою знищено 14 ББМ, 1 танк, 3 легкоброньовані автомобілі, 3 багі та 2 квадроцикли. Ще 16 ББМ і 2 танки були пошкоджені.
В обороні відзначилися воїни 30-ої та 54-ої окремої механізованої бригади, а також бійці 81-ої окремої десантно-штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.
Втрати окупантів у живій силі становлять 159 військовослужбовців. Завдяки ефективним діям українських захисників знищено або пошкоджено загалом 33 одиниці ворожої бронетехніки.
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Лемінги все рівно на захід бежуть??? Рачкує, але впєрєд...
А прутін-******, закобздонив, уже більше 850.000 орків з 2022 року!
А якщо порахувати з 2014 року, то виходить зрозуміло, чому трамп-бите вухо, так волає у Білому домі, щоб Україна припинила вогонь і здалася ******!!
Ось такі карти, у ******!
Слава Україні та її Захисникам!