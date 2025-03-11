Наші воїни відбили атаку на Сіверському напрямку та знищили 33 одиниці ворожої бронетехніки, ліквідували 159 росіян. ВIДЕО

На Сіверському напрямку російські війська здійснили чергову спробу прориву із застосуванням бронетехніки, проте Сили оборони успішно відбили атаку. В результаті бою знищено 14 ББМ, 1 танк, 3 легкоброньовані автомобілі, 3 багі та 2 квадроцикли. Ще 16 ББМ і 2 танки були пошкоджені.

В обороні відзначилися воїни 30-ої та 54-ої окремої механізованої бригади, а також бійці 81-ої окремої десантно-штурмової бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Втрати окупантів у живій силі становлять 159 військовослужбовців. Завдяки ефективним діям українських захисників знищено або пошкоджено загалом 33 одиниці ворожої бронетехніки.

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