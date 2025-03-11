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Сили оборони відбили штурм та знищили два танки окупантів на Донеччині. ВIДЕО
Оператори ударних дронів РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині відбили ворожий штурм: колону зупинено, два "замангалених" танки знищено.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар12.03.2025 14:33 Відповісти Мені подобається 0
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