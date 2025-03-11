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Сили оборони відбили штурм та знищили два танки окупантів на Донеччині. ВIДЕО

Оператори ударних дронів РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Донеччині відбили ворожий штурм: колону зупинено, два "замангалених" танки знищено.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Прикордонники знищили ворожий човен, що намагався прорватися через річку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) Держприкордонслужба ДПСУ (5925) знищення (7138)


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І просто красиво, Фенікси!!!
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12.03.2025 14:33 Відповісти
 
 