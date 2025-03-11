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Прикордонники знищили ворожий човен, що намагався прорватися через річку. ВIДЕО

Українські прикордонники успішно знищили моторний човен окупантів, який намагався непомітно пройти руслом річки. Ворожу авантюру швидко викрили, після чого точний удар відправив плавзасіб разом із екіпажем на дно.

Ще одна спроба окупантів прорватися провалилася завдяки пильності та професійності наших захисників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: FPV-пілоти СБУ "розібрали" 5 БМП окупантів, 3 "Гради" та командирський "крузак". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17196) Держприкордонслужба ДПСУ (5925) знищення (7138) човен (22)


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Надо было брать пример с тех, кто Тису переплыл. И лодку бы сэкономили, и живы бы остались.
Ну а потом легли бы удобрением.
Всяко больше пользы чем рыб кормить
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11.03.2025 17:12 Відповісти
Етоже руськие браконьеры.
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11.03.2025 17:13 Відповісти
точний удар відправив плавзасіб разом із екіпажем на дно

Видно же ж, що човен лишився на поверхні, а трупи - на березі. То як же вони відправилися на дно?
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11.03.2025 17:32 Відповісти
Слово - "Тиса" , так і хоче влізти в коментар
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11.03.2025 18:11 Відповісти
Так знищили човен, чи загарбників, які на човні намагались прорватись через річку? Зі заголовів українських писак виглядає, що Україна воює тільки з кацапською технікою, а не з самими кацапами. Кацапи лишаються живими.
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12.03.2025 14:09 Відповісти
 
 