Прикордонники знищили ворожий човен, що намагався прорватися через річку. ВIДЕО

Українські прикордонники успішно знищили моторний човен окупантів, який намагався непомітно пройти руслом річки. Ворожу авантюру швидко викрили, після чого точний удар відправив плавзасіб разом із екіпажем на дно.

Ще одна спроба окупантів прорватися провалилася завдяки пильності та професійності наших захисників, повідомляє Цензор.НЕТ.

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