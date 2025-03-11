Прикордонники знищили ворожий човен, що намагався прорватися через річку. ВIДЕО
Українські прикордонники успішно знищили моторний човен окупантів, який намагався непомітно пройти руслом річки. Ворожу авантюру швидко викрили, після чого точний удар відправив плавзасіб разом із екіпажем на дно.
Ще одна спроба окупантів прорватися провалилася завдяки пильності та професійності наших захисників, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Ну а потом легли бы удобрением.
Всяко больше пользы чем рыб кормить
Видно же ж, що човен лишився на поверхні, а трупи - на березі. То як же вони відправилися на дно?