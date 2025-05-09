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Білоруські військові марширують Червоною площею у Москві і співають пропагандистську пісню "Батька у нас крутой". ВIДЕО

Білоруські військові промарширували по Червоній площі під час параду у Москві, співаючи пропагандистську пісню "Батька у нас крутой".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому військові РБ прославляють свого диктатора опублікований у соцмережах.

Дивіться: Білоруські добровольці із полку Калиновського нищать дронами російських окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Слава Богу, що в нас диктатура". ВIДЕО

Автор: 

Білорусь (7941) диктатура (58) Лукашенко Олександр (2656)


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Топ коментарі
+14
Звичайно що ні. Ви і справді думали що у клоуна з московського КВНа буде таке політичне рішення? Ми навіть удари у відповідь не здатні нанести по містах нацистської россії. Імпотенція просто вражає.
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09.05.2025 12:40
+10
Я так зрозумів, шо по параду не пуляли?
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09.05.2025 12:37
+8
Це погано. Не треба тоді було з загадковим хлібалом киздіти про "нє дайом гарантії".
Доречі щодо ударів по містах, я не думаю, шо це гарна ідея.
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09.05.2025 12:42
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краще покажіть, як ***** на кривавій площі із кндр-івськими хенералами теревенить та ручкається
це більш інформативно
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09.05.2025 12:36 Відповісти
Чогось пригадалося

https://www.youtube.com/watch?v=BJQdPZ_lqSU Овощ годує кацапів конфеткою тузік на мавзолеї.
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09.05.2025 12:39 Відповісти
Я так зрозумів, шо по параду не пуляли?
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09.05.2025 12:37 Відповісти
Звичайно що ні. Ви і справді думали що у клоуна з московського КВНа буде таке політичне рішення? Ми навіть удари у відповідь не здатні нанести по містах нацистської россії. Імпотенція просто вражає.
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09.05.2025 12:40 Відповісти
Це погано. Не треба тоді було з загадковим хлібалом киздіти про "нє дайом гарантії".
Доречі щодо ударів по містах, я не думаю, шо це гарна ідея.
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09.05.2025 12:42 Відповісти
***** із сі під ручку посиділили, потеревенили, пройшлися по кривавій площі, либу подавили
жодного бпла із Українським прапором над кривавою площею так і не було...
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09.05.2025 12:42 Відповісти
як ви це собі уявляєте?
одна справа пульнути по вучичу чи фіцику, а інша справа - по сці. хочете шоб назавтра китай визнав всі окуповані території за рашкою? це справді сильно допоможе? чи ще більше, звинуватив Україну в тероризмі?
єдине, шо тут можна було зробити - скинути на трибуни бомбу з пінопласту. нехай обісруться.
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09.05.2025 13:08 Відповісти
Я уявляв собі це так - шось жужжить над мавзолеєм, всі підриваються і тікають в сховище. Так, бімба з пінопласту - теж варіант.
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09.05.2025 13:15 Відповісти
було очевидно, шо по сі ніхто не битиме.
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09.05.2025 13:38 Відповісти
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09.05.2025 13:34 Відповісти
на 90% у 2Світовій війні винен червоний комуно-нацист йоська сталін джунгашвілі) та його червона комуно-нацистька банда молотових , берій, калініних, жукових, кагановичів і тд.тп. !!! червоножопі комуно-нацисти, більшовики ч-леніна, сталіна що прийшли до влади на мацковії шляхом держперевороту 25-26.10.1917 року в санкт ч-ленінграді, з 1918 по 1922 рік окупували УНР, країни Кавказу, Центральної Азії на організували довбаний совок, з 1918 по 1939 рік тільки в окупованій ними Україні (урср) організували два Голодомори геноциди, а ще були репресії, депортації, гулаги, трійки нквд !!! В 1933 році червоні нацисти привели до влади коричневого нациста Адіка, допомогли йому побудувати 3Райх, разом ділили суверену Польщу, Європу і світ, розпочавши 2 Світову війну, окупувавши половину Польщі, країни Балтії, 20% Фінляндії та Румунії !!! Потім в листопаді 1940 року червоний нацист йоська захотів більшого - перегляду пакту "молотова-рібентропа" - хотів усю Румунію, Болгарію, Фінляндію, європецську частину Туретчини зі Стамбулом (Константинополем) негайно, а після спільної "пабеди" 3Рейху, срср і союзників над "англо-саксами" під червону окупацію усі британсткі колонії в південно-східній Азії, від ******** Лівпну, Сирії, Ізраєлю до Лаосу, В'єтнаму, Камбоджі !! Адік відмовив, тому йоська готувався напасти на Адіка, Адік вдарив пешим, розпочалася німецько-совіцька війна яку кацапи називають чомусь міфічно "вов" ...
Так ось за усі ці "хороші" діла коричнево нациста Адіка записали в головне зло Європи, світу, а червоного нациста йоську, через дії якого загинуло на порядок більше людей в "пабедітелі", судді в Нюренбергу !!! черавоні комуно-нацисти різні там сталіни, калініни, берії, жукови мали сидіти на одній лаві підсудних з коричневими нацистами, а довбаний кацапо-совок (срср), за підсумками 2Світової війни, розпущений за її розв'язання !!!
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09.05.2025 12:37 Відповісти
На нацистській білорусі так само чиновники марширують перед тим як працювати. Співають вони ту саму уродську пісеньку.
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09.05.2025 12:37 Відповісти
Розколовся світ
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09.05.2025 12:40 Відповісти
ці рагулі ніколи до цивілізованого світу і не належали.
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09.05.2025 13:09 Відповісти
Тихановська десь зів"яла
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09.05.2025 13:12 Відповісти
Звичайно крутой, аж ну. Який ще старий пирдун, котрий підробляє президентом з таким ентузіазмом вирощує бульбу. Не дарма цього хитрозадого колгоспника назвають бульбенфюрер.
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09.05.2025 12:42 Відповісти
🤣🤣🤣Нє, ну точно дєті малия!
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09.05.2025 12:45 Відповісти
Шоу відбулося...ніяких дронів та ракєт
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09.05.2025 12:45 Відповісти
Що там, дронів багато прилетіло?
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09.05.2025 12:48 Відповісти
Батько в нас- тупой.
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09.05.2025 12:50 Відповісти
Дибіло-шизоїдні победобєси!
У пекло!
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09.05.2025 12:50 Відповісти
Откудо на Бєларусь готовілось нападєніє - бацька Лука нарешті розсекретив секретну карту !!
..
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09.05.2025 12:50 Відповісти
Сестра моєї дружини зберігає вирізку з газети з фотографією, а також саму фотографію їхнього батька, коли йому було 12 років. Він там у брезентовій спецівці, через невеликий зріст стоїть на ящику біля свердлильного верстата і тримає в руках гільзу від снаряда. Це пам'ять про війну під час евакуації родини їхньої бабусі до Мордовії. Діти тоді працювали нарівні з дорослими. Українці також були переможцями.
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09.05.2025 12:52 Відповісти
І чим російська окупація України краща за німецьку?
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09.05.2025 12:56 Відповісти
ещё совсем немного и их беларусь станет даже не республикой а областью в рашке.а их лукаша удавят и вместо него будет сидеть какой нибудь чинуша из единой россии!
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09.05.2025 12:55 Відповісти
Гидотно дивитися на бялоруського холуя ***********
і його підлеглих істот , які співають йому дифирамби , гімни та кантати
на красній площі !!
Нехай іх там хоть градом повбиває 🤬
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09.05.2025 13:05 Відповісти
білоруські актори захотіли пройтися колоною, а здихати, якщо бацька накаже, доведеться зовсім іншим - їх "на парад" не покличуть у мацкву
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09.05.2025 13:09 Відповісти
Попкорн куплен зря... фу
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09.05.2025 13:09 Відповісти
Зелені совкодрочери святкують разом із рашистами. Одні втіхаря, в бункері, інші відкрито, хуцпато. І ср@ти їм на гоїв, які наділили їх владою.

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09.05.2025 13:11 Відповісти
Тому й тринділо про красну площу. Тільки гірше Україні зробило, зелене гнусяве чмо.
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09.05.2025 13:50 Відповісти
По бульбочці, кожному...
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09.05.2025 13:24 Відповісти
А як здохне, то співатимуть «батька всєгда живой»?
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09.05.2025 13:33 Відповісти
Це чекає і Україну. Нещодавно закордонні лахудри і купа золотосеменних педиків в соцмережах дружно волали "Зе бест".
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09.05.2025 13:41 Відповісти
Світ перевернувся. Біле стало чорним, чорне стало білим. Підміна понять, бабло і корупція.... Нема більше нічого цікавого в цьому світі.
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09.05.2025 13:53 Відповісти
 
 