Білоруські військові марширують Червоною площею у Москві і співають пропагандистську пісню "Батька у нас крутой". ВIДЕО

Білоруські військові промарширували по Червоній площі під час параду у Москві, співаючи пропагандистську пісню "Батька у нас крутой".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому військові РБ прославляють свого диктатора опублікований у соцмережах.

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