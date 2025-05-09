Білоруські військові марширують Червоною площею у Москві і співають пропагандистську пісню "Батька у нас крутой". ВIДЕО
Білоруські військові промарширували по Червоній площі під час параду у Москві, співаючи пропагандистську пісню "Батька у нас крутой".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому військові РБ прославляють свого диктатора опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+14 Jolli Rabbit
показати весь коментар09.05.2025 12:40
+10 Зэлэный_Змий
показати весь коментар09.05.2025 12:37
+8 Зэлэный_Змий
показати весь коментар09.05.2025 12:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
це більш інформативно
https://www.youtube.com/watch?v=BJQdPZ_lqSU Овощ годує кацапів конфеткою тузік на мавзолеї.
Доречі щодо ударів по містах, я не думаю, шо це гарна ідея.
жодного бпла із Українським прапором над кривавою площею так і не було...
одна справа пульнути по вучичу чи фіцику, а інша справа - по сці. хочете шоб назавтра китай визнав всі окуповані території за рашкою? це справді сильно допоможе? чи ще більше, звинуватив Україну в тероризмі?
єдине, шо тут можна було зробити - скинути на трибуни бомбу з пінопласту. нехай обісруться.
Так ось за усі ці "хороші" діла коричнево нациста Адіка записали в головне зло Європи, світу, а червоного нациста йоську, через дії якого загинуло на порядок більше людей в "пабедітелі", судді в Нюренбергу !!! черавоні комуно-нацисти різні там сталіни, калініни, берії, жукови мали сидіти на одній лаві підсудних з коричневими нацистами, а довбаний кацапо-совок (срср), за підсумками 2Світової війни, розпущений за її розв'язання !!!
У пекло!
..
і його підлеглих істот , які співають йому дифирамби , гімни та кантати
на красній площі !!
Нехай іх там хоть градом повбиває 🤬