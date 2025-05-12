УКР
Новини підтримка України ЄС
Україна та ЄС створюють спільну оперативну групу для розвитку оборонної промисловості

Україна та ЄС

Україна та Євросоюз запускають нову спільну оперативну групу (Task Force) з розвитку співпраці в оборонній промисловості.

Про це повідомив заступник генсека Європейської служби зовнішніх дій Шарль Фріз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Фріз виступив від імені високої представниці ЄС Каї Каллас, яка нині бере участь у зустрічі міністрів закордонних справ у Лондоні. За його словами, мета Task Force - подолати труднощі в інтеграції та постачанні ключових компонентів, що впливають на виробництво українських дронів і ракет, а також зняти бар’єри в сертифікації й фінансуванні продукції.

"Це зміцнить безпеку для України та безпеку всіх нас", - наголосив він.

Фріз також нагадав про нещодавній візит представників ЄС до Львова, під час якого було підписано контракти на 1 млрд євро для підтримки української оборонної промисловості. Додатково, у найближчі два тижні ЄС направить ще 900 млн євро на озброєння й боєприпаси, що фінансуються з прибутків від заморожених російських активів.

Таким чином, загальна допомога від ЄС для ВПК України сягнула 3,3 млрд євро, що робить Євросоюз найбільшим державним інвестором у цю сферу. Представник ЄС підкреслив, що Україна не лише отримує підтримку, а й демонструє приклади інновацій, які можуть стати корисними для європейського оборонного сектору.

оборона (4880) Україна (6035) Євросоюз (14005)
Єрмак та ЄС щось створять... не Україна.
12.05.2025 12:53 Відповісти
Ще можна створити хаб, провести консультації і організувати зустрічі. Повинно допомогти.
12.05.2025 12:57 Відповісти
Аи забули про організацію саміту, форуму, конференції..
12.05.2025 13:04 Відповісти
Гарна відповідь *****! на вимагання "капітуляції України",
12.05.2025 13:04 Відповісти
Давно потрібний, правильний крок у створенні антирашистської коаліції. Бажано, щоб ТF запрацювала якомога швидше та ефективно.
12.05.2025 13:25 Відповісти
Координатором виступить вбивця чеченців у Києві? Чи все ж секретар? От у Янелоха дилема.
показати весь коментар
12.05.2025 13:31 Відповісти
 
 