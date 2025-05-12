Если Украину примут в Евросоюз, то примут и войну, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против принятия Украины в Европейский Союз, поскольку, по его мнению, это означало бы втягивание блока в войну с Россией.

Об этом он написал на своей странице Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, как государство, граничащее с Украиной, считаем, что если принять (в ЕС - ред.) Украину, то это будет означать принять войну. Мы никогда не принимали страну, находящуюся в состоянии войны. И на это есть веские причины", - утверждает венгерский политик, однако не уточнив, о каких причинах идет речь.

Кроме этого, по словам Орбана, членство Киева в блоке означало бы такую экономическую нагрузку, которой государства-члены Евросоюза не выдержали бы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одна страна-член ЕС не может держать в заложниках всех остальных, - Каллас о вето Венгрии

Орбан вспомнил опыт Центральной Европы при вступлении в ЕС, заявив, что западноевропейским государствам якобы было выгодно принять своих восточных соседей.

"Нас, венгров и другие страны Центральной Европы, приняли в ЕС, потому что тем, кто уже был в нем, было выгодно иметь Центральную Европу в блоке. Страны-члены не сделали моральный или социальный жест. Они приняли нас, потому что им было выгодно, чтобы мы были членами ЕС. Это был точный расчет, если посмотреть на цифры, то с членством Центральной Европы в ЕС все бывшие члены, без исключения, выиграли", - говорит глава венгерского правительства.

Однако, по мнению Орбана, с Украиной "другая ситуация", ведь, мол, "это не выгодно".

"Плохой бизнес. Аграрный кризис. Безработица. Задолженность. Падение уровня жизни", - пояснил венгерский премьер.

Читайте также: ЕС готовит план Б и план В для преодоления вето Венгрии на вступление Украины, - Каллас

Он также отметил, что несколько государств ЕС хотят предоставить Киеву дополнительную помощь, чтобы он мог продолжать войну.

"Мы имеем другое мнение по этому поводу. По нашему мнению, чем дольше длится война, тем больше людей погибает и тем хуже становится ситуация на поле боя", - добавил Орбан.

Кроме этого, политик также раскритиковал идею Еврокомиссии об обязательном отказе от российских энергоносителей.

"Представьте, что цена на энергоносители для домохозяйств и предприятий внезапно удвоится. Венгерские семьи этого не выдержат. А Брюссель не может же разрушить венгерские семьи. Поэтому мы, венгры, хотим мира и скорейшей отмены политики экономических санкций", - резюмировал премьер Венгрии.

Также читайте: Сийярто обвинил Украину в ущемлении прав венгров на Закарпатье: "Страна не может быть членом ЕС"