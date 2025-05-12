РУС
Если Украину примут в Евросоюз, то примут и войну, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил против принятия Украины в Европейский Союз, поскольку, по его мнению, это означало бы втягивание блока в войну с Россией.

Об этом он написал на своей странице Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы, как государство, граничащее с Украиной, считаем, что если принять (в ЕС - ред.) Украину, то это будет означать принять войну. Мы никогда не принимали страну, находящуюся в состоянии войны. И на это есть веские причины", - утверждает венгерский политик, однако не уточнив, о каких причинах идет речь.

Кроме этого, по словам Орбана, членство Киева в блоке означало бы такую экономическую нагрузку, которой государства-члены Евросоюза не выдержали бы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Одна страна-член ЕС не может держать в заложниках всех остальных, - Каллас о вето Венгрии

Орбан вспомнил опыт Центральной Европы при вступлении в ЕС, заявив, что западноевропейским государствам якобы было выгодно принять своих восточных соседей.

"Нас, венгров и другие страны Центральной Европы, приняли в ЕС, потому что тем, кто уже был в нем, было выгодно иметь Центральную Европу в блоке. Страны-члены не сделали моральный или социальный жест. Они приняли нас, потому что им было выгодно, чтобы мы были членами ЕС. Это был точный расчет, если посмотреть на цифры, то с членством Центральной Европы в ЕС все бывшие члены, без исключения, выиграли", - говорит глава венгерского правительства.

Однако, по мнению Орбана, с Украиной "другая ситуация", ведь, мол, "это не выгодно".

"Плохой бизнес. Аграрный кризис. Безработица. Задолженность. Падение уровня жизни", - пояснил венгерский премьер.

Читайте также: ЕС готовит план Б и план В для преодоления вето Венгрии на вступление Украины, - Каллас

Он также отметил, что несколько государств ЕС хотят предоставить Киеву дополнительную помощь, чтобы он мог продолжать войну.

"Мы имеем другое мнение по этому поводу. По нашему мнению, чем дольше длится война, тем больше людей погибает и тем хуже становится ситуация на поле боя", - добавил Орбан.

Кроме этого, политик также раскритиковал идею Еврокомиссии об обязательном отказе от российских энергоносителей.

"Представьте, что цена на энергоносители для домохозяйств и предприятий внезапно удвоится. Венгерские семьи этого не выдержат. А Брюссель не может же разрушить венгерские семьи. Поэтому мы, венгры, хотим мира и скорейшей отмены политики экономических санкций", - резюмировал премьер Венгрии.

Также читайте: Сийярто обвинил Украину в ущемлении прав венгров на Закарпатье: "Страна не может быть членом ЕС"

+19
Яж кажу - прикро шо цю піявку та кровосісю ЕС очолюють психично хворі уйобіки. Там ще Румунія на черзі.

12.05.2025 16:44 Ответить
+14
Вітя, до тебе ТЦК завітають в першу чергу.

12.05.2025 16:44 Ответить
+13
Як що Угорщина вийде з ЄС,а орбан сяде за підмахування неофашистам,то війни не буде.

12.05.2025 16:47 Ответить
Вітя, до тебе ТЦК завітають в першу чергу.

12.05.2025 16:44 Ответить
Яж кажу - прикро шо цю піявку та кровосісю ЕС очолюють психично хворі уйобіки. Там ще Румунія на черзі.

12.05.2025 16:44 Ответить
Віктор Міхайловічь борзєєт.

12.05.2025 17:16 Ответить
Борзих багато, від вітоса уйобіка з вучичами, фіцамі, лукашенками, чучхеістами тощо до *****. Оно в Румунії ще один борзий до керма приходить.

12.05.2025 17:29 Ответить
Чорним димом пішов Орбанівський протеже на ПАПУ від Трмпа-американський папа є а от радості немає

12.05.2025 17:32 Ответить
*****, твої рижі кудрі скоро прімєлькаются і тебе почнуть просто бити.

12.05.2025 16:45 Ответить
Та заліпе це падло своє дуло врешті-решт?

12.05.2025 16:45 Ответить
А в Європі - коли в ЄС України немає - війна не йде?

12.05.2025 16:46 Ответить
Як що Угорщина вийде з ЄС,а орбан сяде за підмахування неофашистам,то війни не буде.

12.05.2025 16:47 Ответить
Захід русской арміі в Київ теж підійде?
показать весь комментарий

Чого скиглиш, ти вже втік, а це означає що позбавився

12.05.2025 16:54 Ответить
це набутилочнік скаленовстающій

12.05.2025 16:58 Ответить
Та і лайно ти, а швидше тварюка фсбшная

12.05.2025 16:56 Ответить
Який вонючий народ !

12.05.2025 16:47 Ответить
так, кацапня смерды, смердять на весь світ своїм "рузкім міром".

12.05.2025 16:56 Ответить
ЄС .прийнявши прорашистського Орбана .разом з тим авансом на майбутнє прийняло війну коаліції 3,14дерація угорщина і словачина .проти ЄС("ТРОЯНСЬКІ КОНІ КУЙЛА" В ЄС)))

12.05.2025 16:49 Ответить
А то війна не може прийти в ЄС через країни Балтії та Польщу..

12.05.2025 16:49 Ответить
Схоже таки сценарій досить можливий...

12.05.2025 16:55 Ответить
Ні, бо вони вже в ЄС та в НАТО, а туди пуйло засцить лізти, як би не волало про те, що вони з тим НАТО вже воюють.

12.05.2025 17:55 Ответить
В НАТО є конячки накшальт Орбана та Фіцо, які будуть саботувати активацію 5-ї статті НАТО. У ***** є сценарій (точніше декілька) нападу на країни Балтії, про який відомо західним розвідкам. Так там є важливий важіль: саботування 5 статті країнами - сателітами агресора.
Оптимізму додала риторика нової команди Білого дому: США не будуть захищати країни Європи в випадку конфлікту з Росією, Європа має подбати власноруч за свою безпеку.

13.05.2025 01:08 Ответить
Я скажу ще жорсткіше - якщо з ЄЧ не вигнати ******** і їм подібних, то без війни з поділом і переглядом кордонів точно не обійдеться.

12.05.2025 16:49 Ответить
Да перевірте ви його, він же тупіше за віслюка. Та ЄС потрібно змінювати свій устав, бо якщо щось с ху.... лостаном почнеться то він заблокує всі рішення про протидію

12.05.2025 16:50 Ответить
а якщо не візьмуть Україну - то війна прийме Європу. І орбан з квітами її зустрічатиме

12.05.2025 16:51 Ответить
Орбан- рідкісне ге...союзник пуйла...

12.05.2025 16:54 Ответить
Як не вистачає САПЕРА ВОДІЧКИ із Швейком?

12.05.2025 16:54 Ответить
Жаба дуже занепокоїлась за свій "кремльовскій пайок"..

12.05.2025 16:55 Ответить
Ця жаба ще довго буде квакати?

12.05.2025 17:03 Ответить
Що воно нового може сказати ? це троянський кінь в ЄС і НАТО.

12.05.2025 17:03 Ответить
Слабка позиція України, слабка дипломатія, все слабе. От і всяка сволота знущається.

12.05.2025 17:15 Ответить
****, жаль шо твои пращуры не повыздыхали от описторхоза,

12.05.2025 17:17 Ответить
Потрібно перекрити нефть до Угорщини ,
так як ці мілліарди йдуть до росії через
наш нефтєпровод ,, Дружба"
Перекрити негайно-
це вимога до нашої влади , якщо ви не в долі з цими бидляками 😠

12.05.2025 17:38 Ответить
А хто ж ту війну почав? Раптом не хазяїн орбана?

12.05.2025 17:58 Ответить
Якшо виключити угорщину з ЕС то якор буде відрізаний, і корабель ЕС попливе далі по тому курсу який оберут, і якор не буде тормозити та змушувати рухатися по колу!

12.05.2025 18:10 Ответить
Чого він переживає? Місце у Барвісі знайдеться і йому, і фіцо, і вучичу...

12.05.2025 18:14 Ответить

12.05.2025 18:16 Ответить
Орбан захлюпав пропагандиським лайном у себе в роті.

12.05.2025 18:17 Ответить
Якщо ЕС відмовиться від узького газу це зруйнує угорські сім'ї????? Так якого ти не побудував процвітаючу економіку??Незалежну не від газу, не від дотацій з Брюселю , не від хріна з гори? Сидить і варнякає , щур помийний.

12.05.2025 18:38 Ответить
Сказав той, хто паразитує на бюджеті ЄС

12.05.2025 19:07 Ответить
Меньше,******,воруй і будуть угорці краще жити.

12.05.2025 19:09 Ответить
Жаба 🐸 з рашистських боліт. Що воно несе?

12.05.2025 19:42 Ответить
Тю, думав це ракло скаже "якщо Україну приймуть у ЄС, Мадярщина з нього вийде і запишеться у Тайожний союз", нажаль ні...

12.05.2025 20:39 Ответить
сиди і не ***** , урод

12.05.2025 21:46 Ответить
а я-то думав, що то воно таке "європейські цінності".
Після орбана навіть слово європа починає жахати. Якщо вони толерують всю цю маячню, отже вони такі як він.

12.05.2025 22:59 Ответить
Що,мадяри почнуть?

12.05.2025 23:44 Ответить
 
 