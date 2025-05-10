Одна страна-член ЕС не может держать в заложниках всех остальных, - Каллас о вето Венгрии
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала Венгрию за то, что она блокирует решения для евроинтеграции Украины.
Об этом она сказала в интервью Укрінформу, информирует Цензор.НЕТ.
По мнению Каллас, хорошо, что Украина встречается с Венгрией, чтобы решить двусторонние вопросы.
"Со своей стороны, мы также говорим, что эти двусторонние вопросы - не только у Украины, но и в отношении других кандидатов - не могут быть препятствием, если страна выполнила свою домашнюю работу, то есть все реформы, которых требует Европейский Союз", - считает она.
Каллас подчеркнула, что ЕС со своей стороны также работает над тем, как принимать решения.
"Потому что если большинство - 26 государств - "за", а одно "против", то оно не может держать в заложниках всех остальных", - добавила топ-дипломат ЕС.
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