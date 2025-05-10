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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Одна страна-член ЕС не может держать в заложниках всех остальных, - Каллас о вето Венгрии

Каллас высказалась о вето Венгрии на членство Украины в ЕС

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала Венгрию за то, что она блокирует решения для евроинтеграции Украины.

Об этом она сказала в интервью Укрінформу, информирует Цензор.НЕТ.

По мнению Каллас, хорошо, что Украина встречается с Венгрией, чтобы решить двусторонние вопросы.

"Со своей стороны, мы также говорим, что эти двусторонние вопросы - не только у Украины, но и в отношении других кандидатов - не могут быть препятствием, если страна выполнила свою домашнюю работу, то есть все реформы, которых требует Европейский Союз", - считает она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина готовится к новому раунду переговоров с Венгрией по вступлению в ЕС, - Сибига

Каллас подчеркнула, что ЕС со своей стороны также работает над тем, как принимать решения.

"Потому что если большинство - 26 государств - "за", а одно "против", то оно не может держать в заложниках всех остальных", - добавила топ-дипломат ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит план Б и план В для преодоления вето Венгрии на вступление Украины, - Каллас

Автор: 

Венгрия (1972) вето (363) членство в ЕС (1034) Каллас Кая (212)


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Топ комментарии
+13
Цю угорську свиню не критикувати потрібно, а забивати.
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10.05.2025 12:40
+6
Зате одна країна ЄС може гарно грати роль "поганого хлопця", через якого все ЄС дуже хоче, але от не може ну ніяк, шо тут вдієш.
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10.05.2025 12:46
+5
Та давно вже цій угорщині слід дати гарного копняка під сраку!
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10.05.2025 12:50
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Цю угорську свиню не критикувати потрібно, а забивати.
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10.05.2025 12:40 Ответить
Так вже блокує!
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10.05.2025 12:43 Ответить
Зате одна країна ЄС може гарно грати роль "поганого хлопця", через якого все ЄС дуже хоче, але от не може ну ніяк, шо тут вдієш.
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10.05.2025 12:46 Ответить
Схоже на те, що так воно насправді і є, нажаль.
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10.05.2025 12:48 Ответить
Все відносно. Наприклад коли Угорщина щось блокує - то нічого не вдієш, бо демократія. А коли скажімо в Румунії чи Німеччині неправильні люди вибори виграють - їх можна й скасувати, хоч і демократія. Так шо таке)
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10.05.2025 12:53 Ответить
Та давно вже цій угорщині слід дати гарного копняка під сраку!
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10.05.2025 12:50 Ответить
А нахрена так було прописувати статут? Дебіли.
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10.05.2025 12:51 Ответить
Це ще м'яко кажучи. Насправді через одного члєна ЄС мусить виконувати хотєлки пуцина.
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10.05.2025 12:51 Ответить
Ну так викінте її нах...
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10.05.2025 12:56 Ответить
А кого ж на її місце? Якщо викинути Угорщину - в ЄС не залишиться жодної країни на літеру «У».
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10.05.2025 13:45 Ответить
А скоро ще Румунія додастся.
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10.05.2025 12:56 Ответить
В них ще попереду один тур виборів.
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10.05.2025 13:44 Ответить
Те, що мад'яри блокують наш вступ до Євросоюзу - біда такого собі розміру. Нам вступати ще "неначасі"; і, як то кажуть - "Порох прийде - порядок наведе"
Хреново те, що вони блокують санкції на касапів... Тут потрібно щось негайно вирішувати!
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10.05.2025 13:02 Ответить
Згоден, вступати будемо ще не скоро, і питання це підіймається заради пропаганди. Поки війна не закінчиться не треба відволіктися на то що буде в майбутньому.
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10.05.2025 13:21 Ответить
Каллас хочет убедить нас, что у нас глюки и нам мерещится как Витька вертит ЕС на органе.
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10.05.2025 13:06 Ответить
Чекай, там ще Румунія на підході. Москалі малими зусиллями розвалюють ЄС, створюючи «пояс нетерпимості» навколо України
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10.05.2025 13:22 Ответить
Ти там дивись головне тримай польський фронт. Проводь розʼяснювальну роботу з місцевими. Не вистачало ще щоб і Польща туди ж.
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10.05.2025 13:43 Ответить
Конституція ЄС має право на корегування. Це справа Європарламенту. Вносьте в порядок денний законопроект про можливість за відповідних умов приймати-виключати країни, зміни стосунків, часткове обмеження прав країн ЄС.
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10.05.2025 13:24 Ответить
До речі,угорщина перша за Німеччину окупувала Закарпаття.
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10.05.2025 13:29 Ответить
За першої слушної нагоди вони спробують повторити
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10.05.2025 13:48 Ответить
У всі часи угорці були прислужниками у наймерзеніших покидьків. Якщо почалась чергова війна, подивись на чиєму боці угорець - зрозумієш де зло.
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10.05.2025 13:40 Ответить
Если ваши слова разделяют все остальные страны, ну так меняйте правила
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10.05.2025 13:42 Ответить
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10.05.2025 13:49 Ответить
 
 