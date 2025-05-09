Украина готовится к новому раунду переговоров с Венгрией о вступлении в ЕС, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о запланированной в ближайшее время встрече с венгерской стороной в рамках консультаций по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал на брифинге во Львове в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

По его словам, Киев выполнил все предпосылки для открытия первого переговорного кластера и надеется на равное отношение со стороны ЕС.

"Украина фактически придала новое дыхание процессу расширения и не должна оставаться позади. Нельзя ставить под сомнение европейское будущее Украины, а позадерживать процесс ее вступления в ЕС. Уже на днях состоится следующий раунд консультаций с венгерской стороной. Мы настроены на конструктивный диалог и рассчитываем на равное отношение", - заявил Сибига.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готовит план Б и план В для преодоления вето Венгрии на вступление Украины, - Каллас

Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина добавила, что 12 мая в Ужгороде состоится раунд переговоров, который должен показать, есть ли реальная готовность Будапешта к диалогу или только его имитация. Украинская сторона уже предоставила свои предложения по всем 11 вопросам, которые Венгрия считает проблемными - в частности, по образованию, законодательству о профессиональном образовании и культурных правах венгерского меньшинства.

"Вопрос переговоров - это формальная позиция, которую по моему мнению, Венгрия должна принять для того, чтобы провести диалог в вопросах, которые их беспокоят", - сказала она.

По словам Стефанишиной, несмотря на чувствительность процесса, Украина работает и над альтернативным планом на случай, если блокировку со стороны Будапешта не удастся снять.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня из Украины будет сигнал Путину: наказание неизбежно, - Сибига