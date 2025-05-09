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Новости Позиция Венгрии относительно Украины
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Украина готовится к новому раунду переговоров с Венгрией о вступлении в ЕС, - Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о запланированной в ближайшее время встрече с венгерской стороной в рамках консультаций по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал на брифинге во Львове в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".

По его словам, Киев выполнил все предпосылки для открытия первого переговорного кластера и надеется на равное отношение со стороны ЕС.

"Украина фактически придала новое дыхание процессу расширения и не должна оставаться позади. Нельзя ставить под сомнение европейское будущее Украины, а позадерживать процесс ее вступления в ЕС. Уже на днях состоится следующий раунд консультаций с венгерской стороной. Мы настроены на конструктивный диалог и рассчитываем на равное отношение", - заявил Сибига.

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Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина добавила, что 12 мая в Ужгороде состоится раунд переговоров, который должен показать, есть ли реальная готовность Будапешта к диалогу или только его имитация. Украинская сторона уже предоставила свои предложения по всем 11 вопросам, которые Венгрия считает проблемными - в частности, по образованию, законодательству о профессиональном образовании и культурных правах венгерского меньшинства.

"Вопрос переговоров - это формальная позиция, которую по моему мнению, Венгрия должна принять для того, чтобы провести диалог в вопросах, которые их беспокоят", - сказала она.

По словам Стефанишиной, несмотря на чувствительность процесса, Украина работает и над альтернативным планом на случай, если блокировку со стороны Будапешта не удастся снять.

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Автор: 

Венгрия (1965) членство в ЕС (1031) Сибига Андрей (426)


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Та нам Вугорщина не рішає,звертайтесь відразу до Кремля,тим більше вже стосунки налагоджуються,парад пройшов чудово,завдяки партнерам.тьфу мля
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09.05.2025 15:28 Ответить
І ряха людини, яка письмово доручила позбавити людей консульських послуг. Це так по європейські..
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09.05.2025 15:28 Ответить
Це не по-європейськи, це по-новому. Адже не дарма він послом у Туреччині був з 2016.
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09.05.2025 15:34 Ответить
Тобто в часи коли керченський міст будували з піску, який брали на могильниках відходів? І ті часи - коли в нейтральні води не дали трьом катерам втікти від Рф?
Так цей досвідчене ніщо, згоден.
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09.05.2025 15:50 Ответить
Сибіга, але ж ти й дебіл....
Кому ти тут зібрався трусити...ваше місце в обізянику, а не в ЄС.
Ми там і найух нікому непотрібні....
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09.05.2025 15:44 Ответить
Після пригоди із шпійоном про переговори можна і не мріяти. Щось тут не чисто? Якось вчасно з'явився цей шпійон. А можна ж було по тихому взяти і не офішувати деякий час!!!
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09.05.2025 17:43 Ответить
Навіть фантазії не вистачає уявити, що ж Зельоні вклали в поняття "готується"...
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09.05.2025 18:43 Ответить
 
 