Украина готовится к новому раунду переговоров с Венгрией о вступлении в ЕС, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил о запланированной в ближайшее время встрече с венгерской стороной в рамках консультаций по вступлению Украины в Европейский Союз.
Об этом он сказал на брифинге во Львове в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "И-У".
По его словам, Киев выполнил все предпосылки для открытия первого переговорного кластера и надеется на равное отношение со стороны ЕС.
"Украина фактически придала новое дыхание процессу расширения и не должна оставаться позади. Нельзя ставить под сомнение европейское будущее Украины, а позадерживать процесс ее вступления в ЕС. Уже на днях состоится следующий раунд консультаций с венгерской стороной. Мы настроены на конструктивный диалог и рассчитываем на равное отношение", - заявил Сибига.
Вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина добавила, что 12 мая в Ужгороде состоится раунд переговоров, который должен показать, есть ли реальная готовность Будапешта к диалогу или только его имитация. Украинская сторона уже предоставила свои предложения по всем 11 вопросам, которые Венгрия считает проблемными - в частности, по образованию, законодательству о профессиональном образовании и культурных правах венгерского меньшинства.
"Вопрос переговоров - это формальная позиция, которую по моему мнению, Венгрия должна принять для того, чтобы провести диалог в вопросах, которые их беспокоят", - сказала она.
По словам Стефанишиной, несмотря на чувствительность процесса, Украина работает и над альтернативным планом на случай, если блокировку со стороны Будапешта не удастся снять.
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Так цей досвідчене ніщо, згоден.
Кому ти тут зібрався трусити...ваше місце в обізянику, а не в ЄС.
Ми там і найух нікому непотрібні....