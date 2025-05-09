Україна готується до нового раунду перемовин з Угорщиною щодо вступу в ЄС, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про заплановану найближчим часом зустріч з угорською стороною в межах консультацій щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це він сказав на брифінгу у Львові в п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

За його словами, Київ виконав усі передумови для відкриття першого переговорного кластеру та сподівається на рівне ставлення з боку ЄС.

"Україна фактично надала нового дихання процесу розширення і не повинна залишатися позаду. Не можна ставити під сумнів європейське майбутнє України, а позатримувати процес її вступу до ЄС. Вже днями відбудеться наступний раунд консультацій з угорською стороною. Ми налаштовані на конструктивний діалог і розраховуємо на рівне ставлення", - заявив Сибіга.

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Віцепремʼєрка з євроінтеграції Ольга Стефанішина додала, що 12 травня в Ужгороді відбудеться раунд переговорів, який має показати, чи є реальна готовність Будапешта до діалогу, чи лише його імітація. Українська сторона вже надала свої пропозиції щодо всіх 11 питань, які Угорщина вважає проблемними - зокрема, щодо освіти, законодавства про професійну освіту та культурні права угорської меншини.

"Питання переговорів - це формальна позиція, яку на мою думку, Угорщина має ухвалити для того, щоб провести діалог в питаннях, які їх турбують", - сказала вона.

За словами Стефанішиної, попри чутливість процесу, Україна працює і над альтернативним планом на випадок, якщо блокування з боку Будапешта не вдасться зняти.

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