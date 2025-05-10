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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Одна країна-член ЄС не може тримати в заручниках усіх інших, - Каллас про вето Угорщини

Каллас висловилася про вето Угорщини щодо членства України в ЄС

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас розкритикувала Угорщину за те, що вона блокує рішення для євроінтеграції України.

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Каллас, добре, що Україна зустрічається з Угорщиною, щоб вирішити двосторонні питання.

"Зі свого боку, ми також кажемо, що ці двосторонні питання – не лише в України, а й щодо інших кандидатів не можуть бути перешкодою, якщо країна виконала свою домашню роботу, тобто всі реформи, яких вимагає Європейський Союз", – вважає вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готується до нового раунду перемовин з Угорщиною щодо вступу в ЄС, - Сибіга

Каллас наголосила, що ЄС зі свого боку також працює над тим, як ухвалювати рішення.

"Бо якщо більшість – 26 держав – "за", а одна "проти", то вона не може тримати в заручниках усіх інших", - додала топдипломатка ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС готує план Б і план В для подолання вето Угорщини на вступ України, - Каллас

Автор: 

Угорщина (2303) вето (193) членство в ЄС (1272) Каллас Кая (278)


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Топ коментарі
+6
Цю угорську свиню не критикувати потрібно, а забивати.
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10.05.2025 12:40
+2
Так вже блокує!
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10.05.2025 12:43
+2
Зате одна країна ЄС може гарно грати роль "поганого хлопця", через якого все ЄС дуже хоче, але от не може ну ніяк, шо тут вдієш.
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10.05.2025 12:46
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Цю угорську свиню не критикувати потрібно, а забивати.
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10.05.2025 12:40 Відповісти
Так вже блокує!
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10.05.2025 12:43 Відповісти
Зате одна країна ЄС може гарно грати роль "поганого хлопця", через якого все ЄС дуже хоче, але от не може ну ніяк, шо тут вдієш.
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10.05.2025 12:46 Відповісти
Схоже на те, що так воно насправді і є, нажаль.
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10.05.2025 12:48 Відповісти
Все відносно. Наприклад коли Угорщина щось блокує - то нічого не вдієш, бо демократія. А коли скажімо в Румунії чи Німеччині неправильні люди вибори виграють - їх можна й скасувати, хоч і демократія. Так шо таке)
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10.05.2025 12:53 Відповісти
Та давно вже цій угорщині слід дати гарного копняка під сраку!
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10.05.2025 12:50 Відповісти
А нахрена так було прописувати статут? Дебіли.
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10.05.2025 12:51 Відповісти
Це ще м'яко кажучи. Насправді через одного члєна ЄС мусить виконувати хотєлки пуцина.
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10.05.2025 12:51 Відповісти
Ну так викінте її нах...
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10.05.2025 12:56 Відповісти
А скоро ще Румунія додастся.
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10.05.2025 12:56 Відповісти
Те, що мад'яри блокують наш вступ до Євросоюзу - біда такого собі розміру. Нам вступати ще "неначасі"; і, як то кажуть - "Порох прийде - порядок наведе"
Хреново те, що вони блокують санкції на касапів... Тут потрібно щось негайно вирішувати!
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10.05.2025 13:02 Відповісти
Згоден, вступати будемо ще не скоро, і питання це підіймається заради пропаганди. Поки війна не закінчиться не треба відволіктися на то що буде в майбутньому.
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10.05.2025 13:21 Відповісти
Каллас хочет убедить нас, что у нас глюки и нам мерещится как Витька вертит ЕС на органе.
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10.05.2025 13:06 Відповісти
Чекай, там ще Румунія на підході. Москалі малими зусиллями розвалюють ЄС, створюючи «пояс нетерпимості» навколо України
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10.05.2025 13:22 Відповісти
Конституція ЄС має право на корегування. Це справа Європарламенту. Вносьте в порядок денний законопроект про можливість за відповідних умов приймати-виключати країни, зміни стосунків, часткове обмеження прав країн ЄС.
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10.05.2025 13:24 Відповісти
До речі,угорщина перша за Німеччину окупувала Закарпаття.
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10.05.2025 13:29 Відповісти
 
 