Одна країна-член ЄС не може тримати в заручниках усіх інших, - Каллас про вето Угорщини
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас розкритикувала Угорщину за те, що вона блокує рішення для євроінтеграції України.
Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Каллас, добре, що Україна зустрічається з Угорщиною, щоб вирішити двосторонні питання.
"Зі свого боку, ми також кажемо, що ці двосторонні питання – не лише в України, а й щодо інших кандидатів не можуть бути перешкодою, якщо країна виконала свою домашню роботу, тобто всі реформи, яких вимагає Європейський Союз", – вважає вона.
Каллас наголосила, що ЄС зі свого боку також працює над тим, як ухвалювати рішення.
"Бо якщо більшість – 26 держав – "за", а одна "проти", то вона не може тримати в заручниках усіх інших", - додала топдипломатка ЄС.
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