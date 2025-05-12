УКР
Новини
3 671 45

Якщо Україну візьмуть до Євросоюзу, то приймуть і війну, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти прийняття України до Європейського Союзу, оскільки, на його думку, це означало б втягування блоку у війну з Росією.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, як держава, що межує з Україною, вважаємо, що якщо прийняти (до ЄС, — ред.) Україну, то це означатиме прийняти війну. Ми ніколи не приймали країну, що перебуває у стані війни. І на це є вагомі причини", - стверджує угорський політик, однак не уточнивши, про які причини йдеться.

Крім цього, за словами Орбана, членство Києва у блоці означало б таке економічне навантаження, якого держави-члени Євросоюзу не витримали б.

Орбан пригадав досвід Центральної Європи під час вступу в ЄС, заявивши, що західноєвропейським державам нібито було вигідно прийняти своїх східніших сусідів.

"Нас, угорців та інші країни Центральної Європи, прийняли до ЄС, тому що тим, хто вже був у ньому, було вигідно мати Центральну Європу у блоці. Країни-члени не зробили моральний чи соціальний жест. Вони прийняли нас, тому що їм було вигідно, щоб ми були членами ЄС. Це був точний розрахунок, якщо подивитися на цифри, то з членством Центральної Європи в ЄС всі колишні члени, без винятку, виграли", - каже глава угорського уряду.

Однак, на думку Орбана, з Україною "інша ситуація", адже, мовляв, "це не вигідно".

"Поганий бізнес. Аграрна криза. Безробіття. Заборгованість. Падіння рівня життя", - пояснив угорський прем'єр.

Він також зазначив, що декілька держав ЄС хочуть надати Києву додаткову допомогу, щоб вона могла продовжувати війну.

"Ми маємо іншу думку з цього приводу. На нашу думку, чим довше триває війна, тим більше людей гине і тим гіршою стає ситуація на полі бою", - додав Орбан.

Крім цього, політик також розкритикував ідею Єврокомісії про обов'язкову відмову від російських енергоносіїв.

"Уявіть, що ціна на енергоносії для домогосподарств і підприємств раптово подвоїться. Угорські сім'ї цього не витримають. А Брюссель не може ж зруйнувати угорські сім'ї. Тому ми, угорці, хочемо миру і якнайшвидшого скасування політики економічних санкцій", - резюмував прем'єр Угорщини.

Угорщина (2411) членство в ЄС (1355) Орбан Віктор (616)
+19
Яж кажу - прикро шо цю піявку та кровосісю ЕС очолюють психично хворі уйобіки. Там ще Румунія на черзі.
12.05.2025 16:44 Відповісти
+14
Вітя, до тебе ТЦК завітають в першу чергу.
12.05.2025 16:44 Відповісти
+13
Як що Угорщина вийде з ЄС,а орбан сяде за підмахування неофашистам,то війни не буде.
12.05.2025 16:47 Відповісти
Вітя, до тебе ТЦК завітають в першу чергу.
12.05.2025 16:44 Відповісти
Яж кажу - прикро шо цю піявку та кровосісю ЕС очолюють психично хворі уйобіки. Там ще Румунія на черзі.
12.05.2025 16:44 Відповісти
Віктор Міхайловічь борзєєт.
12.05.2025 17:16 Відповісти
Борзих багато, від вітоса уйобіка з вучичами, фіцамі, лукашенками, чучхеістами тощо до *****. Оно в Румунії ще один борзий до керма приходить.
12.05.2025 17:29 Відповісти
Чорним димом пішов Орбанівський протеже на ПАПУ від Трмпа-американський папа є а от радості немає
12.05.2025 17:32 Відповісти
*****, твої рижі кудрі скоро прімєлькаются і тебе почнуть просто бити.
12.05.2025 16:45 Відповісти
Та заліпе це падло своє дуло врешті-решт?
12.05.2025 16:45 Відповісти
А в Європі - коли в ЄС України немає - війна не йде?
12.05.2025 16:46 Відповісти
Як що Угорщина вийде з ЄС,а орбан сяде за підмахування неофашистам,то війни не буде.
12.05.2025 16:47 Відповісти
Захід русской арміі в Київ теж підійде?
12.05.2025 16:52 Відповісти
Чого скиглиш, ти вже втік, а це означає що позбавився
12.05.2025 16:54 Відповісти
це набутилочнік скаленовстающій
12.05.2025 16:58 Відповісти
Та і лайно ти, а швидше тварюка фсбшная
12.05.2025 16:56 Відповісти
Який вонючий народ !
12.05.2025 16:47 Відповісти
так, кацапня смерды, смердять на весь світ своїм "рузкім міром".
12.05.2025 16:56 Відповісти
ЄС .прийнявши прорашистського Орбана .разом з тим авансом на майбутнє прийняло війну коаліції 3,14дерація угорщина і словачина .проти ЄС("ТРОЯНСЬКІ КОНІ КУЙЛА" В ЄС)))
12.05.2025 16:49 Відповісти
А то війна не може прийти в ЄС через країни Балтії та Польщу..
12.05.2025 16:49 Відповісти
Схоже таки сценарій досить можливий...
12.05.2025 16:55 Відповісти
Ні, бо вони вже в ЄС та в НАТО, а туди пуйло засцить лізти, як би не волало про те, що вони з тим НАТО вже воюють.
12.05.2025 17:55 Відповісти
В НАТО є конячки накшальт Орбана та Фіцо, які будуть саботувати активацію 5-ї статті НАТО. У ***** є сценарій (точніше декілька) нападу на країни Балтії, про який відомо західним розвідкам. Так там є важливий важіль: саботування 5 статті країнами - сателітами агресора.
Оптимізму додала риторика нової команди Білого дому: США не будуть захищати країни Європи в випадку конфлікту з Росією, Європа має подбати власноруч за свою безпеку.
13.05.2025 01:08 Відповісти
Я скажу ще жорсткіше - якщо з ЄЧ не вигнати ******** і їм подібних, то без війни з поділом і переглядом кордонів точно не обійдеться.
12.05.2025 16:49 Відповісти
Да перевірте ви його, він же тупіше за віслюка. Та ЄС потрібно змінювати свій устав, бо якщо щось с ху.... лостаном почнеться то він заблокує всі рішення про протидію
12.05.2025 16:50 Відповісти
а якщо не візьмуть Україну - то війна прийме Європу. І орбан з квітами її зустрічатиме
12.05.2025 16:51 Відповісти
Орбан- рідкісне ге...союзник пуйла...
12.05.2025 16:54 Відповісти
Як не вистачає САПЕРА ВОДІЧКИ із Швейком?
12.05.2025 16:54 Відповісти
Жаба дуже занепокоїлась за свій "кремльовскій пайок"..
12.05.2025 16:55 Відповісти
Ця жаба ще довго буде квакати?
12.05.2025 17:03 Відповісти
Що воно нового може сказати ? це троянський кінь в ЄС і НАТО.
12.05.2025 17:03 Відповісти
Слабка позиція України, слабка дипломатія, все слабе. От і всяка сволота знущається.
12.05.2025 17:15 Відповісти
****, жаль шо твои пращуры не повыздыхали от описторхоза,
12.05.2025 17:17 Відповісти
Потрібно перекрити нефть до Угорщини ,
так як ці мілліарди йдуть до росії через
наш нефтєпровод ,, Дружба"
Перекрити негайно-
це вимога до нашої влади , якщо ви не в долі з цими бидляками 😠
12.05.2025 17:38 Відповісти
А хто ж ту війну почав? Раптом не хазяїн орбана?
12.05.2025 17:58 Відповісти
Якшо виключити угорщину з ЕС то якор буде відрізаний, і корабель ЕС попливе далі по тому курсу який оберут, і якор не буде тормозити та змушувати рухатися по колу!
12.05.2025 18:10 Відповісти
Чого він переживає? Місце у Барвісі знайдеться і йому, і фіцо, і вучичу...
12.05.2025 18:14 Відповісти
12.05.2025 18:16 Відповісти
Орбан захлюпав пропагандиським лайном у себе в роті.
12.05.2025 18:17 Відповісти
Якщо ЕС відмовиться від узького газу це зруйнує угорські сім'ї????? Так якого ти не побудував процвітаючу економіку??Незалежну не від газу, не від дотацій з Брюселю , не від хріна з гори? Сидить і варнякає , щур помийний.
12.05.2025 18:38 Відповісти
Сказав той, хто паразитує на бюджеті ЄС
12.05.2025 19:07 Відповісти
Меньше,******,воруй і будуть угорці краще жити.
12.05.2025 19:09 Відповісти
Жаба 🐸 з рашистських боліт. Що воно несе?
12.05.2025 19:42 Відповісти
Тю, думав це ракло скаже "якщо Україну приймуть у ЄС, Мадярщина з нього вийде і запишеться у Тайожний союз", нажаль ні...
12.05.2025 20:39 Відповісти
сиди і не ***** , урод
12.05.2025 21:46 Відповісти
а я-то думав, що то воно таке "європейські цінності".
Після орбана навіть слово європа починає жахати. Якщо вони толерують всю цю маячню, отже вони такі як він.
12.05.2025 22:59 Відповісти
Що,мадяри почнуть?
12.05.2025 23:44 Відповісти
 
 