Якщо Україну візьмуть до Євросоюзу, то приймуть і війну, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре виступив проти прийняття України до Європейського Союзу, оскільки, на його думку, це означало б втягування блоку у війну з Росією.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми, як держава, що межує з Україною, вважаємо, що якщо прийняти (до ЄС, — ред.) Україну, то це означатиме прийняти війну. Ми ніколи не приймали країну, що перебуває у стані війни. І на це є вагомі причини", - стверджує угорський політик, однак не уточнивши, про які причини йдеться.

Крім цього, за словами Орбана, членство Києва у блоці означало б таке економічне навантаження, якого держави-члени Євросоюзу не витримали б.

Орбан пригадав досвід Центральної Європи під час вступу в ЄС, заявивши, що західноєвропейським державам нібито було вигідно прийняти своїх східніших сусідів.

"Нас, угорців та інші країни Центральної Європи, прийняли до ЄС, тому що тим, хто вже був у ньому, було вигідно мати Центральну Європу у блоці. Країни-члени не зробили моральний чи соціальний жест. Вони прийняли нас, тому що їм було вигідно, щоб ми були членами ЄС. Це був точний розрахунок, якщо подивитися на цифри, то з членством Центральної Європи в ЄС всі колишні члени, без винятку, виграли", - каже глава угорського уряду.

Однак, на думку Орбана, з Україною "інша ситуація", адже, мовляв, "це не вигідно".

"Поганий бізнес. Аграрна криза. Безробіття. Заборгованість. Падіння рівня життя", - пояснив угорський прем'єр.

Він також зазначив, що декілька держав ЄС хочуть надати Києву додаткову допомогу, щоб вона могла продовжувати війну.

"Ми маємо іншу думку з цього приводу. На нашу думку, чим довше триває війна, тим більше людей гине і тим гіршою стає ситуація на полі бою", - додав Орбан.

Крім цього, політик також розкритикував ідею Єврокомісії про обов'язкову відмову від російських енергоносіїв.

"Уявіть, що ціна на енергоносії для домогосподарств і підприємств раптово подвоїться. Угорські сім'ї цього не витримають. А Брюссель не може ж зруйнувати угорські сім'ї. Тому ми, угорці, хочемо миру і якнайшвидшого скасування політики економічних санкцій", - резюмував прем'єр Угорщини.

