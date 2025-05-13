ЄС не хоче імпортувати "жодної молекули" газу чи нафти з РФ, - єврокомісар Йоргенсен
Європейський Союз не має наміру імпортувати російські енергоносії ні зараз, ні в майбутньому.
Про це сказав єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Через "дорожню карту", яку Європейська комісія представила минулого тижня, ми говоримо, що не будемо надалі піддаватися шантажу з боку Росії, ми більше не дозволимо перетворювати енергію на зброю проти нас і більше не будемо непрямо поповнювати путінську "скарбницю війни". Саме тому ми вирішили завершити імпорт російської енергії. Це надзвичайно важливо для нашої власної безпеки, а також для нашої солідарності з Україною. Це те, що на порядку денному", - зазначив він.
Єврокомісар наголосив, що ані зараз, ані у майбутньому ЄС не має наміру імпортувати "жодної молекули" російських енергоносіїв.
"Це дуже чіткий сигнал від нас. Ми не хочемо імпортувати жодної молекули у майбутньому. Для нас це дуже чітка "дорожня карта", щоб покласти край залежності, і це не залежить від переговорів що тривають. Європейський Союз дуже чіткий у цьому - ми не хочемо енергії з Росії в майбутньому. Ми не хочемо її зараз, і ми не матимемо такого бажання після (досягнення) миру", - сказав Йоргенсен.
Чи точніше все виглядатиме так - рашисти продають газ дружбану Трампа (наприклад Лінч вже бігає кругами навколо Північного потоку - 2), далі цей газ транспортується газопроводом під контролем американців і в ньому плавно трансформується в американський і продається в ЄС.
І всі щасливі (ну, відносно)
- рашисти отримують гроші, звісно менше ніж могли продаючи напряму, але це краще ніж 0.
- друзі Трампа гребуть гроші лопатою, не витрачаючи взагалі нічого
- ЄС "не купує російський газ", про що з гордістю розказують політики.
- Трамп отримує від своїх друзів хабарі. Ну точніше хитро проведені гроші через оренду ними отелів, гольф-поля, місця для сімейства в правлінні корпорацій і т.п.
А Україна? Ну, ми щасливі, що купуватимемо "європейський газ", щоб пережити зиму. Про що з гордість розкажуть уже нам наші політики. Наші олігархи будуть теж щасливі перепродуючи нам цей газ.
Одна лише людяність буде абсолютно знищена цим потоком бабла.