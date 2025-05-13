УКР
ЄС не хоче імпортувати "жодної молекули" газу чи нафти з РФ, - єврокомісар Йоргенсен

У ЄС не хочуть імпортувати газ з Росії. Заява єврокомісара

Європейський Союз не має наміру імпортувати російські енергоносії ні зараз, ні в майбутньому.

Про це сказав єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через "дорожню карту", яку Європейська комісія представила минулого тижня, ми говоримо, що не будемо надалі піддаватися шантажу з боку Росії, ми більше не дозволимо перетворювати енергію на зброю проти нас і більше не будемо непрямо поповнювати путінську "скарбницю війни". Саме тому ми вирішили завершити імпорт російської енергії. Це надзвичайно важливо для нашої власної безпеки, а також для нашої солідарності з Україною. Це те, що на порядку денному", - зазначив він.

Єврокомісар наголосив, що ані зараз, ані у майбутньому ЄС не має наміру імпортувати "жодної молекули" російських енергоносіїв.

"Це дуже чіткий сигнал від нас. Ми не хочемо імпортувати жодної молекули у майбутньому. Для нас це дуже чітка "дорожня карта", щоб покласти край залежності, і це не залежить від переговорів що тривають. Європейський Союз дуже чіткий у цьому - ми не хочемо енергії з Росії в майбутньому. Ми не хочемо її зараз, і ми не матимемо такого бажання після (досягнення) миру", - сказав Йоргенсен.

Також читайте: ЄС може обійти вето Угорщини щодо санкцій проти РФ через нову правову основу, - FT

газ (10594) Єврокомісія (2250) нафта (5748) Євросоюз (14007)
Топ коментарі
+8
не словом ,а ділом покажіть
13.05.2025 11:32 Відповісти
+3
"А Баба Яга (Орбан і Фіцо) - ПРОТИВ!!!" І що ЄС робитиме?...
13.05.2025 11:38 Відповісти
+3
Ото сила волі! Не хочуть експортувати, а таки ж заставляють, пересилюють себе і експортують!
13.05.2025 12:21 Відповісти
А Зе! за?
13.05.2025 11:41 Відповісти
Так іде! - шей добуя - через Туреччину "Голубим потоком" - на Європу
13.05.2025 11:44 Відповісти
Та коли вже припиниться болтовня і буде перекритий газ та нафта з рашкостану.
13.05.2025 11:47 Відповісти
Ой дядьку... Не поспішайте з молекулами...
13.05.2025 11:58 Відповісти
А ЄС і не отримає рашистського газу. Купить американський газ.
Чи точніше все виглядатиме так - рашисти продають газ дружбану Трампа (наприклад Лінч вже бігає кругами навколо Північного потоку - 2), далі цей газ транспортується газопроводом під контролем американців і в ньому плавно трансформується в американський і продається в ЄС.
І всі щасливі (ну, відносно)
- рашисти отримують гроші, звісно менше ніж могли продаючи напряму, але це краще ніж 0.
- друзі Трампа гребуть гроші лопатою, не витрачаючи взагалі нічого
- ЄС "не купує російський газ", про що з гордістю розказують політики.
- Трамп отримує від своїх друзів хабарі. Ну точніше хитро проведені гроші через оренду ними отелів, гольф-поля, місця для сімейства в правлінні корпорацій і т.п.
А Україна? Ну, ми щасливі, що купуватимемо "європейський газ", щоб пережити зиму. Про що з гордість розкажуть уже нам наші політики. Наші олігархи будуть теж щасливі перепродуючи нам цей газ.
Одна лише людяність буде абсолютно знищена цим потоком бабла.
13.05.2025 12:31 Відповісти
ща орбан і фіцо поплачуть і купите
13.05.2025 12:39 Відповісти
 
 