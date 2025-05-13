ЄС не хоче імпортувати "жодної молекули" газу чи нафти з РФ, - єврокомісар Йоргенсен

Європейський Союз не має наміру імпортувати російські енергоносії ні зараз, ні в майбутньому.

Про це сказав єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Через "дорожню карту", яку Європейська комісія представила минулого тижня, ми говоримо, що не будемо надалі піддаватися шантажу з боку Росії, ми більше не дозволимо перетворювати енергію на зброю проти нас і більше не будемо непрямо поповнювати путінську "скарбницю війни". Саме тому ми вирішили завершити імпорт російської енергії. Це надзвичайно важливо для нашої власної безпеки, а також для нашої солідарності з Україною. Це те, що на порядку денному", - зазначив він.

Єврокомісар наголосив, що ані зараз, ані у майбутньому ЄС не має наміру імпортувати "жодної молекули" російських енергоносіїв.

"Це дуже чіткий сигнал від нас. Ми не хочемо імпортувати жодної молекули у майбутньому. Для нас це дуже чітка "дорожня карта", щоб покласти край залежності, і це не залежить від переговорів що тривають. Європейський Союз дуже чіткий у цьому - ми не хочемо енергії з Росії в майбутньому. Ми не хочемо її зараз, і ми не матимемо такого бажання після (досягнення) миру", - сказав Йоргенсен.

Також читайте: ЄС може обійти вето Угорщини щодо санкцій проти РФ через нову правову основу, - FT