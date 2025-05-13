Мы получили сигнал от Китая, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил о поддержке Китаем 30-дневного прекращения огня.
Об этом глава государства заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина. А также сигналы от Китая и других государств, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня и чтобы в эти даты с 8 по 10 была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, в частности Китай. Понимаем, о чем идет речь", - сказал президент.
По словам Зеленского, Украина своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает.
