РУС
Новости Китай о мирных переговорах по Украине Зеленский о прекращении огня
871 11

Мы получили сигнал от Китая, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о поддержке Китаем 30-дневного прекращения огня.

Об этом глава государства заявил во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы получили сигнал от китайской стороны, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, которое предлагает Украина. А также сигналы от Китая и других государств, что было бы справедливо идти к полному прекращению огня и чтобы в эти даты с 8 по 10 была безопасность в регионе, где будут находиться многие лидеры, в частности Китай. Понимаем, о чем идет речь", - сказал президент.

По словам Зеленского, Украина своими шагами подтвердила, что всегда делает то, что обещает.

Зеленский Владимир (21616) Китай (3125) прекращения огня (329)
+6
ось цей сигнал?

показать весь комментарий
13.05.2025 16:43 Ответить
+4
Ми отримали сигнал від Китаю
показать весь комментарий
13.05.2025 16:44 Ответить
+1
ЦЕ ПОТУЖНО !
показать весь комментарий
13.05.2025 16:44 Ответить
ось цей сигнал?

показать весь комментарий
13.05.2025 16:43 Ответить
Ага, сі якраз сигнал транслює.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:47 Ответить
китайським паперовим ліхтариком.

знаємо ми ці кітаайські сігнали.....
показать весь комментарий
13.05.2025 16:54 Ответить
ЦЕ ПОТУЖНО !
показать весь комментарий
13.05.2025 16:44 Ответить
Ми отримали сигнал від Китаю
показать весь комментарий
13.05.2025 16:44 Ответить
Имело бы значение, если бы война была с Китаем. В общем "мощно" ни о чем, как всегда.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:47 Ответить
Але в інфі "Китай та Бразилія закликали Україну та РФ до якнайшвидших прямих переговорів нема й натяку, що китайці вимагають припинення обстрілів."
показать весь комментарий
13.05.2025 16:48 Ответить
Злетіла зелена ракета з вікна китайського посольства? 🤔
показать весь комментарий
13.05.2025 17:25 Ответить
Вова на прямой связи со Вселенной, получает сигналы.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:36 Ответить
Китай вже спростував цю інформацію, у зе відбувся як завжди неконтрольований понос
показать весь комментарий
13.05.2025 19:16 Ответить
 
 