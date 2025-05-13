УКР
Готовність Путіна до припинення вогню відкриє шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, - Зеленський

Чого Зеленський очікує від зустрічі з Путіним

Президент Володимир Зеленський розповів про очікування від можливої зустрічі із диктатором Путіним.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один - це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні і згідно досвіду всіх цих днів, місяців - не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії крім Путіна. Сигнал був від Росії щодо прямих перемовин.

Підтримка США була щодо прямих перемовин на рівні лідерів. Я підтримую цю пропозицію. Чому? Тому що Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни", - пояснив президент.

"Якщо сьогодні Путін каже: "Я не хочу прямих перемовин", мільярд причин може бути. Тоді хотів, тоді зрозумів, що я готовий і вже не хоче. Якщо його крок буде і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів і це зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях, шлях відкрито. Якщо він боїться просто так зі мною зустрітися. 

Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримають. Тому значить ми можемо отримати результат, що набагато важливіше будь-яких емоцій. Результат - це закінчення війни. Крок перший - припинення вогню. Всі підтримують безумовне - давайте це зробимо. Я буду в Туреччині, буде Ердоган, всі готові до зустрічі з російським лідером", - підсумував Зеленський.

Зеленський Володимир путін володимир Туреччина переговори з Росією
+4
Скільки можна товкти воду в ступі - шо кацапи скажуть - віддайте все шо ми захопили і ше зверху
13.05.2025 16:59 Відповісти
+4
Зеленскій відкинув варіант участі в перемовинах з Пуйлом і ЄС. Буде тільки Зеля, Пуйло і Трамп. Є оптимізм про не капітуляцію? Варіант про те, що досвідчений пісюніст переграє, або хочаб зможе протистояти Пуйлу і Трампу, а не здасть все в обмін на свою недоторканність?
Зеля звідти може привезти Україні громадянську війну.
13.05.2025 17:00 Відповісти
+2
ПТН ПНХ, вот и весь формат переговоров с ватой.
13.05.2025 16:56 Відповісти
проговорення всіх інших елементів закінчення війни

Атож, атож!
Проговориш заклинання - і дупа відвалиться війна враз скінчиться!
13.05.2025 16:56 Відповісти
ПТН ПНХ, вот и весь формат переговоров с ватой.
13.05.2025 16:56 Відповісти
вовка, за твоєю спиною Ердоган та Трамп приберуть цього подразнювача спокою обох))- й отримають премію миротворців ( у Ердогана є таємні мудрі способи практик східних інтриг)
13.05.2025 16:57 Відповісти
Потрібно підсилитись Європою - може хоч вони на кацапів надавлять
13.05.2025 17:05 Відповісти
Зеленскій відкинув варіант участі в перемовинах з Пуйлом і ЄС. Буде тільки Зеля, Пуйло і Трамп. Є оптимізм про не капітуляцію? Варіант про те, що досвідчений пісюніст переграє, або хочаб зможе протистояти Пуйлу і Трампу, а не здасть все в обмін на свою недоторканність?
Зеля звідти може привезти Україні громадянську війну.
13.05.2025 17:00 Відповісти
ЯКИЙ?

РФ ПРОСИТЬ
- російську державну і їхній вплив та партії
- припинення допомоги
- скорочення армії
- віддати території

ПО ФАКТУ вона пропонує щоб ми добровільна вішли їм в руки. НАФІГ ЦЕ ВСЕ?
Всім ясно що мира НІКОЛИ не буде. Просто якщо припиниться вогонь - то потім як з Японією буде "дипломатично" - 400 років туди-сюди
А якщо вогонь не припиниться - то все буде як і тепер
13.05.2025 17:02 Відповісти
Повна маячня "найвеличнішого" ,допоки ворог наступає злочинець путін не зупинить цю криваву війну, є три шляхи зупинити це: ліквідація терориста путіна ,це розгром рашиської армії і економічні і фінансові проблеми ворога коли на росії почнутся бунти і нестабільність.
13.05.2025 17:05 Відповісти
Є ще варіант-знищення агентури на чолі з боневтіком!!!Ніщо так не допомагає куйлу,як клоун саботажем в оборонному секторі,на ключових посадах некомпетентні люди поставлені ним
13.05.2025 17:11 Відповісти
Алгоритм перемовин давно відомий: ПТН ПНХ !!!
13.05.2025 17:08 Відповісти
Володя, що за словісний понос ти прогнав по вухам українців? Де припинення війни від путіна? Його нема і не буде - поки ЗСУ не дадуть по зубах його війську і не зупинять повзучий насуп, що продовжується ось вже майже два роки! Навіщо ти посилаєш українську делегацію до Стамбулу і сам туди прешся, якщо путіна там і близько не буде? Якщо і близько нема зупинки бойових дій! Аби в черговий раз вислухати від росіян їхні умови капітуляції?
13.05.2025 17:16 Відповісти
Про справедливий мир вже забули ? вже просто закінчення війни ?
13.05.2025 17:19 Відповісти
"Задоволення обидві сторони від діалогу не отримають." - шпарить за тампонівською методичкою ...
13.05.2025 17:19 Відповісти
>> Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни...

Опа!

Ти "план перемоги" згадай, дурік. І "червоні лінії", про які сто разів вже казав.

І не дайбо пошлеш агрохімію з московитом алєксандром_чалим у Істанбул: ті швиденько підпишуть тобі "будь-які шляхи закінчення війни".
13.05.2025 17:23 Відповісти
Цікаво - а відхід рашистів хоч би на кордони 2022-го року - це ще є елемент закінчення війни?

Чи Зеленському знову допоможе дерев'яна морда, яка не тріскається від брехні?
13.05.2025 17:28 Відповісти
Немає сумніву, що росіяни сформулюють це навпаки - про можливість припинення вогню лише за результатами мирних переговорів.
13.05.2025 18:18 Відповісти
 
 