Готовність Путіна до припинення вогню відкриє шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів про очікування від можливої зустрічі із диктатором Путіним.
Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один - це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні і згідно досвіду всіх цих днів, місяців - не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії крім Путіна. Сигнал був від Росії щодо прямих перемовин.
Підтримка США була щодо прямих перемовин на рівні лідерів. Я підтримую цю пропозицію. Чому? Тому що Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни", - пояснив президент.
"Якщо сьогодні Путін каже: "Я не хочу прямих перемовин", мільярд причин може бути. Тоді хотів, тоді зрозумів, що я готовий і вже не хоче. Якщо його крок буде і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів і це зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях, шлях відкрито. Якщо він боїться просто так зі мною зустрітися.
Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримають. Тому значить ми можемо отримати результат, що набагато важливіше будь-яких емоцій. Результат - це закінчення війни. Крок перший - припинення вогню. Всі підтримують безумовне - давайте це зробимо. Я буду в Туреччині, буде Ердоган, всі готові до зустрічі з російським лідером", - підсумував Зеленський.
Атож, атож!
Проговориш заклинання - і
дупа відвалитьсявійна враз скінчиться!
Зеля звідти може привезти Україні громадянську війну.
РФ ПРОСИТЬ
- російську державну і їхній вплив та партії
- припинення допомоги
- скорочення армії
- віддати території
ПО ФАКТУ вона пропонує щоб ми добровільна вішли їм в руки. НАФІГ ЦЕ ВСЕ?
Всім ясно що мира НІКОЛИ не буде. Просто якщо припиниться вогонь - то потім як з Японією буде "дипломатично" - 400 років туди-сюди
А якщо вогонь не припиниться - то все буде як і тепер
Опа!
Ти "план перемоги" згадай, дурік. І "червоні лінії", про які сто разів вже казав.
І не дайбо пошлеш агрохімію з московитом алєксандром_чалим у Істанбул: ті швиденько підпишуть тобі "будь-які шляхи закінчення війни".
Чи Зеленському знову допоможе дерев'яна морда, яка не тріскається від брехні?