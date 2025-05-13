Готовність Путіна до припинення вогню відкриє шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів про очікування від можливої зустрічі із диктатором Путіним.

Про це він сказав під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я розглядаю в будь-якому випадку результат. Результат номер один - це безумовне припинення вогню. Безумовне припинення вогню на сьогодні і згідно досвіду всіх цих днів, місяців - не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії крім Путіна. Сигнал був від Росії щодо прямих перемовин.

Підтримка США була щодо прямих перемовин на рівні лідерів. Я підтримую цю пропозицію. Чому? Тому що Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни", - пояснив президент.

Читайте також: Ми отримали сигнал від Китаю, що вони підтримують 30-денне припинення вогню, - Зеленський

"Якщо сьогодні Путін каже: "Я не хочу прямих перемовин", мільярд причин може бути. Тоді хотів, тоді зрозумів, що я готовий і вже не хоче. Якщо його крок буде і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів і це зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях, шлях відкрито. Якщо він боїться просто так зі мною зустрітися.

Я вважаю, що ми повинні в будь-якому діалозі йти до головного. Задоволення обидві сторони від діалогу не отримають. Тому значить ми можемо отримати результат, що набагато важливіше будь-яких емоцій. Результат - це закінчення війни. Крок перший - припинення вогню. Всі підтримують безумовне - давайте це зробимо. Я буду в Туреччині, буде Ердоган, всі готові до зустрічі з російським лідером", - підсумував Зеленський.

Читайте: Наразі немає підтвердження, чи приїде Трамп до Туреччини,- Зеленський