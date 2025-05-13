Готовность Путина к прекращению огня откроет путь к обсуждению всех других элементов окончания войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от возможной встречи с диктатором Путиным.
Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Я рассматриваю в любом случае результат. Результат номер один - это безусловное прекращение огня. Безусловное прекращение огня на сегодня и согласно опыту всех этих дней, месяцев - не может прекращение огня обеспечить любой человек со стороны России кроме Путина. Сигнал был от России относительно прямых переговоров.
Поддержка США была относительно прямых переговоров на уровне лидеров. Я поддерживаю это предложение. Почему? Потому что Украина конструктивна и поддерживает любые пути к окончанию войны", - пояснил президент.
"Если сегодня Путин говорит: "Я не хочу", миллиард причин может быть. Тогда хотел, тогда понял, что я готов и уже не хочет. Если его шаг будет и он скажет, что готов к прекращению огня, то тогда это открывает путь к проговариванию всех других элементов окончания войны. Тогда группы могут встречаться и уже имеют политическую волю лидера или лидеров и это понятно, что будет тот или иной результат. Будет путь, путь открыт. Если он боится просто так со мной встретиться.
Я считаю, что мы должны в любом диалоге идти к главному. Удовлетворения обе стороны от диалога не получат. Поэтому значит мы можем получить результат, что намного важнее любых эмоций. Результат - это окончание войны. Шаг первый - прекращение огня. Все поддерживают безусловное - давайте это сделаем. Я буду в Турции, будет Эрдоган, все готовы к встрече с российским лидером", - подытожил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Атож, атож!
Проговориш заклинання - і
дупа відвалитьсявійна враз скінчиться!
Зеля звідти може привезти Україні громадянську війну.
РФ ПРОСИТЬ
- російську державну і їхній вплив та партії
- припинення допомоги
- скорочення армії
- віддати території
ПО ФАКТУ вона пропонує щоб ми добровільна вішли їм в руки. НАФІГ ЦЕ ВСЕ?
Всім ясно що мира НІКОЛИ не буде. Просто якщо припиниться вогонь - то потім як з Японією буде "дипломатично" - 400 років туди-сюди
А якщо вогонь не припиниться - то все буде як і тепер
Опа!
Ти "план перемоги" згадай, дурік. І "червоні лінії", про які сто разів вже казав.
І не дайбо пошлеш агрохімію з московитом алєксандром_чалим у Істанбул: ті швиденько підпишуть тобі "будь-які шляхи закінчення війни".
Чи Зеленському знову допоможе дерев'яна морда, яка не тріскається від брехні?