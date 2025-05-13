Готовность Путина к прекращению огня откроет путь к обсуждению всех других элементов окончания войны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от возможной встречи с диктатором Путиным.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я рассматриваю в любом случае результат. Результат номер один - это безусловное прекращение огня. Безусловное прекращение огня на сегодня и согласно опыту всех этих дней, месяцев - не может прекращение огня обеспечить любой человек со стороны России кроме Путина. Сигнал был от России относительно прямых переговоров.

Поддержка США была относительно прямых переговоров на уровне лидеров. Я поддерживаю это предложение. Почему? Потому что Украина конструктивна и поддерживает любые пути к окончанию войны", - пояснил президент.

"Если сегодня Путин говорит: "Я не хочу", миллиард причин может быть. Тогда хотел, тогда понял, что я готов и уже не хочет. Если его шаг будет и он скажет, что готов к прекращению огня, то тогда это открывает путь к проговариванию всех других элементов окончания войны. Тогда группы могут встречаться и уже имеют политическую волю лидера или лидеров и это понятно, что будет тот или иной результат. Будет путь, путь открыт. Если он боится просто так со мной встретиться.

Я считаю, что мы должны в любом диалоге идти к главному. Удовлетворения обе стороны от диалога не получат. Поэтому значит мы можем получить результат, что намного важнее любых эмоций. Результат - это окончание войны. Шаг первый - прекращение огня. Все поддерживают безусловное - давайте это сделаем. Я буду в Турции, будет Эрдоган, все готовы к встрече с российским лидером", - подытожил Зеленский.

