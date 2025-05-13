РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11117 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ Переговоры с Путиным
919 20

Готовность Путина к прекращению огня откроет путь к обсуждению всех других элементов окончания войны, - Зеленский

Чего Зеленский ожидает от встречи с Путиным

Президент Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от возможной встречи с диктатором Путиным.

Об этом он сказал во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я рассматриваю в любом случае результат. Результат номер один - это безусловное прекращение огня. Безусловное прекращение огня на сегодня и согласно опыту всех этих дней, месяцев - не может прекращение огня обеспечить любой человек со стороны России кроме Путина. Сигнал был от России относительно прямых переговоров.

Поддержка США была относительно прямых переговоров на уровне лидеров. Я поддерживаю это предложение. Почему? Потому что Украина конструктивна и поддерживает любые пути к окончанию войны", - пояснил президент.

Читайте также: Мы получили сигнал от Китая, что они поддерживают 30-дневное прекращение огня, - Зеленский

"Если сегодня Путин говорит: "Я не хочу", миллиард причин может быть. Тогда хотел, тогда понял, что я готов и уже не хочет. Если его шаг будет и он скажет, что готов к прекращению огня, то тогда это открывает путь к проговариванию всех других элементов окончания войны. Тогда группы могут встречаться и уже имеют политическую волю лидера или лидеров и это понятно, что будет тот или иной результат. Будет путь, путь открыт. Если он боится просто так со мной встретиться.

Я считаю, что мы должны в любом диалоге идти к главному. Удовлетворения обе стороны от диалога не получат. Поэтому значит мы можем получить результат, что намного важнее любых эмоций. Результат - это окончание войны. Шаг первый - прекращение огня. Все поддерживают безусловное - давайте это сделаем. Я буду в Турции, будет Эрдоган, все готовы к встрече с российским лидером", - подытожил Зеленский.

Читайте: Пока нет подтверждения, приедет ли Трамп в Турцию,- Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) путин владимир (31996) Турция (3529) переговоры с Россией (1285)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Скільки можна товкти воду в ступі - шо кацапи скажуть - віддайте все шо ми захопили і ше зверху
показать весь комментарий
13.05.2025 16:59 Ответить
+4
Зеленскій відкинув варіант участі в перемовинах з Пуйлом і ЄС. Буде тільки Зеля, Пуйло і Трамп. Є оптимізм про не капітуляцію? Варіант про те, що досвідчений пісюніст переграє, або хочаб зможе протистояти Пуйлу і Трампу, а не здасть все в обмін на свою недоторканність?
Зеля звідти може привезти Україні громадянську війну.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:00 Ответить
+2
ПТН ПНХ, вот и весь формат переговоров с ватой.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
проговорення всіх інших елементів закінчення війни

Атож, атож!
Проговориш заклинання - і дупа відвалиться війна враз скінчиться!
показать весь комментарий
13.05.2025 16:56 Ответить
ПТН ПНХ, вот и весь формат переговоров с ватой.
показать весь комментарий
13.05.2025 16:56 Ответить
вовка, за твоєю спиною Ердоган та Трамп приберуть цього подразнювача спокою обох))- й отримають премію миротворців ( у Ердогана є таємні мудрі способи практик східних інтриг)
показать весь комментарий
13.05.2025 16:57 Ответить
Скільки можна товкти воду в ступі - шо кацапи скажуть - віддайте все шо ми захопили і ше зверху
показать весь комментарий
13.05.2025 16:59 Ответить
Потрібно підсилитись Європою - може хоч вони на кацапів надавлять
показать весь комментарий
13.05.2025 17:05 Ответить
Зеленскій відкинув варіант участі в перемовинах з Пуйлом і ЄС. Буде тільки Зеля, Пуйло і Трамп. Є оптимізм про не капітуляцію? Варіант про те, що досвідчений пісюніст переграє, або хочаб зможе протистояти Пуйлу і Трампу, а не здасть все в обмін на свою недоторканність?
Зеля звідти може привезти Україні громадянську війну.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:00 Ответить
ЯКИЙ?

РФ ПРОСИТЬ
- російську державну і їхній вплив та партії
- припинення допомоги
- скорочення армії
- віддати території

ПО ФАКТУ вона пропонує щоб ми добровільна вішли їм в руки. НАФІГ ЦЕ ВСЕ?
Всім ясно що мира НІКОЛИ не буде. Просто якщо припиниться вогонь - то потім як з Японією буде "дипломатично" - 400 років туди-сюди
А якщо вогонь не припиниться - то все буде як і тепер
показать весь комментарий
13.05.2025 17:02 Ответить
Повна маячня "найвеличнішого" ,допоки ворог наступає злочинець путін не зупинить цю криваву війну, є три шляхи зупинити це: ліквідація терориста путіна ,це розгром рашиської армії і економічні і фінансові проблеми ворога коли на росії почнутся бунти і нестабільність.
показать весь комментарий
13.05.2025 17:05 Ответить
Є ще варіант-знищення агентури на чолі з боневтіком!!!Ніщо так не допомагає куйлу,як клоун саботажем в оборонному секторі,на ключових посадах некомпетентні люди поставлені ним
показать весь комментарий
13.05.2025 17:11 Ответить
Алгоритм перемовин давно відомий: ПТН ПНХ !!!
показать весь комментарий
13.05.2025 17:08 Ответить
Володя, що за словісний понос ти прогнав по вухам українців? Де припинення війни від путіна? Його нема і не буде - поки ЗСУ не дадуть по зубах його війську і не зупинять повзучий насуп, що продовжується ось вже майже два роки! Навіщо ти посилаєш українську делегацію до Стамбулу і сам туди прешся, якщо путіна там і близько не буде? Якщо і близько нема зупинки бойових дій! Аби в черговий раз вислухати від росіян їхні умови капітуляції?
показать весь комментарий
13.05.2025 17:16 Ответить
Про справедливий мир вже забули ? вже просто закінчення війни ?
показать весь комментарий
13.05.2025 17:19 Ответить
"Задоволення обидві сторони від діалогу не отримають." - шпарить за тампонівською методичкою ...
показать весь комментарий
13.05.2025 17:19 Ответить
>> Україна конструктивна і підтримує будь-які шляхи до закінчення війни...

Опа!

Ти "план перемоги" згадай, дурік. І "червоні лінії", про які сто разів вже казав.

І не дайбо пошлеш агрохімію з московитом алєксандром_чалим у Істанбул: ті швиденько підпишуть тобі "будь-які шляхи закінчення війни".
показать весь комментарий
13.05.2025 17:23 Ответить
Цікаво - а відхід рашистів хоч би на кордони 2022-го року - це ще є елемент закінчення війни?

Чи Зеленському знову допоможе дерев'яна морда, яка не тріскається від брехні?
показать весь комментарий
13.05.2025 17:28 Ответить
Немає сумніву, що росіяни сформулюють це навпаки - про можливість припинення вогню лише за результатами мирних переговорів.
показать весь комментарий
13.05.2025 18:18 Ответить
 
 